 НАБУ і САП проводять обшуки в екснардепа Богдана Дубневича

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАБУ.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють слідчі дії (обшуки) на Львівщині. Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування кримінального провадження за фактами можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків та недостовірного декларування колишнім і чинним народними депутатами України", - йдеться в повідомленні.

Агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо, що обшуки відбуваються в екснардепа Богдана Дубневича.

За попередньою оцінкою слідства, особи, причетні до злочину протягом 2013-2018 років, легалізували понад 2 млрд грн доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Попередня правова кваліфікація – ст. 209, 212 і 366-1 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2018 року", - зазначили в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР має розслідувати за заявою Шокіна "злив" керівництвом НАБУ секретної інформації, - суд