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Все про:ВР (5950) штраф (309) кнопкодавство (34)

 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає штрафи за кнопкодавство

Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" (№2148).

За відповідне рішення проголосували 287 нардепів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєктом пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України.

Проєктом в зв'язку з цим пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 3642 "Здійснення народним депутатом України голосування замість іншого народного депутата України", якою передбачити кримінальну відповідальність за неособисте голосування народним депутатом України по санкції у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 51 - 85 тис. грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про статус добровольців

Закон України "Про статус народного депутата України" пропонується доповнити новою статтею 39 "Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх обов'язків". Змінами до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" встановлюється порядок притягнення народного депутата до відповідальності, а саме, пропонується частину першу статті 28 доповнити пунктом 91, статті 37 доповнити частиною сьомою, а також частину третю статті 47 викласти в новій редакції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156509
 
 
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А штрафи за кнопкодавство за "закони", які ніхто з "слуг урода" і в очі не бачив але "кнопкодавить" по команді "смотрящєго" - будуть ?😕
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их сажать надо за это, а не штрафовать... там каждое нажатие/ не нажатие кнопки может стоить куда больше этих штрафов...
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Очень интересно авторитетное мнение уважаемых комментаторов, в чем тут зрада.
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почему в ПЕРВОМ чтении? а как же режим принтера? а вот от ПЕРВОГО чтения до реального принятия Закона- пропасть..
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Ну хотя бы в том, что результаты голосования при этом не подлежат сомнению и не переголосовываются/отменяются хотя бы в части доказанных правонарушений.. я не увидел, по крайней мере, такого. А компенсировать потерю 85тыс они найдут себе способ... Надо сразу быдо идти дальше. - За повторный случай - лишение мандаты!...
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От холєра! Казали, що мандата будуть лишати. Вже нє?
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Прокуратура розглядає хабар СГ у 30000 баксів кожному депутату за потрібне голосування, а ви прописуєте у законі штраф - 85000 грн? ЗеДебіли, бл...!
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За незнание закона выставленного на голосование тоже наказание,каждого на тему принимаемого закона протягивать публично через полиграф,не читал закон - удар плетью от любого пожелавшего избирателя.
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