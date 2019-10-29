 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає штрафи за кнопкодавство

За відповідне рішення проголосували 287 нардепів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєктом пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України.

Проєктом в зв'язку з цим пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 3642 "Здійснення народним депутатом України голосування замість іншого народного депутата України", якою передбачити кримінальну відповідальність за неособисте голосування народним депутатом України по санкції у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 51 - 85 тис. грн).

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Закон України "Про статус народного депутата України" пропонується доповнити новою статтею 39 "Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх обов'язків". Змінами до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" встановлюється порядок притягнення народного депутата до відповідальності, а саме, пропонується частину першу статті 28 доповнити пунктом 91, статті 37 доповнити частиною сьомою, а також частину третю статті 47 викласти в новій редакції.