 Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору, - Зеленський

Про це він заявив під час Першого інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine у Маріуполі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми викорінимо неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повертати "проблемні" банки їхнім колишнім власникам ніхто не збирається, - Зеленський