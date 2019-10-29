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 Політика України
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Все про:Зеленський (3380) інвестиції (241) інвестори (44)

 Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв викорінити неправомірний тиск правоохоронних органів на бізнес, а також заявив про готовність захищати кожного інвестора.

Про це він заявив під час Першого інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine у Маріуполі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми викорінимо неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повертати "проблемні" банки їхнім колишнім власникам ніхто не збирається, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156506
 
   
 Топ коментарі
 
Ты обещал европейские дороги с 1 ноября...скоро увидим... Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8579
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Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору, - Зеленский

Чучело, система должна работать.
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Когда позвали инвестировать кушать и обманули . Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1444 .
Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8108 .
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Ты обещал европейские дороги с 1 ноября...скоро увидим... Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8579
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1 ноября 2025 года!?
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Все инвесторы пусть начинают с Золотого инвестиции, так точно не прогадают. А то иди знай из каких украинских городов зелень выведет украинских военных - Мариуполь... может Одесса.
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«Щедрость обещаний королей лично им самим ничего не стоит»
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персональную защиту, на какой период?
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Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору, - Зеленский

Чучело, система должна работать.
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Каждый это Беня, Богдан, Лысый и еще пару сотен одноглазников, сватов, кгб квнщиков
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И шо ты сделаешь против дубинских (читай, бени) с их мудрыми правками к законам?
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С продажными судами,Зеля лично обещает защиту))))
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И шо, лично пойдешь в Барышевский суд морды судьям бить?
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Независимая судебная система может что-либо гарантировать инвесторам, а не пустые обещания.
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Ну да, новая часть сериала о Слуге воодушевила на новые обещания... Хорошо что речь в мирном прифронтовом районе ДО РАЗВОДА с односторонним отводом...
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«Министр Бородянский отменил результаты конкурса, чтобы дать бюджетные деньги на кино фирме депутата "Слуги народа" - это все что нужно знать о конкурсах. С инвестициями будет тоже самое,
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Да. Эпоха бидности закончилась,теперь даже водители могут быть инвесторами.
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с-ка, ти себе у дзеркалі бачило, нещастя?
гарант мамкін, мля
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Когда позвали инвестировать кушать и обманули . .
Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8108 .
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Клали инвесторы на слова, им не зависимый суд подавай, чтоб там могли защищать сами свои интересы
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Белорусский не лох тоже слово даёт инвесторам, да кто ж верит словам
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Это обещал каждый новый президент . Выполнял только - Крава .так тебе Вова и поверили , после пепиных обицянок веры уже нет .
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Да кто ты,мля,такой и кто тебя спросит? Паяц и чмо. Гарантирует оно..
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У нього вже походу мінус 58 зубів Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2175
Базарить одне(на плакатах для дурнів - шо типу "садити будемо"), а робить не так..... прямо як була партія ригів - "не так". Бобдан певно щось знав, висравши шо до нового року треба протриматись.
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Воздушное обещание, которое каждый инвестор может засунуть куда поглубже, больше ничего. Представляю, у тебя бандиты отжимают фирму и собственность, угрожают родственникам, но зато у тебя есть личное обещание Зленского!
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Это дело Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4333
Говорят что раньше некоторые нечистые на руку деятели силовых структур крышевали импорт лекарственных препаратов, и сшибали откаты. Даже, говорят, почечные больные умерли, потому что не могли диализ получить - какая-то сучья тварь не пропускала в страну нужные препараты.
Посадки когда будут, пан гетман ? Ведь это дело тянет на преднамеренное массовое убийство.
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Чи є хтось взагалі жалюгідніший за блазня? Просто цікаво.
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Це обіцяє президент,якого тільки недавно дві баби по ТВ обіцяли...не буду повторювати...Якого купка активістів здатна заставити змінити думку і поміняти рішення...Так що...лікарю,вилікуйся сам...
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"Горіла хата, палала , Зе инвесторам щось обіцяла.. Инвесторы були так раді, сховалися аж у Канаді .. Подалі від ціх обіцянок, і Богдана з Беней цацянок.."
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Ну о-о-очень хочется быть похожим на своего кумира ху&ла
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Чим вище здереться карлик, тим краще видно, що він - карлик (с)
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Валодя простил бы даже долги Африки,если бы они были..
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Та як завжди бреше Вофка ********. Чого варті його обіцянки, як в нього вже жодного зуба не залишилося 😕
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"Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору"

он таки считает себя бессмертным .. однако
)))))))))))
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Вовка собрался жить вечно?? И вечно править?
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02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.

Верьте!
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ти обіцяєш??? а в бєні спитав? Ти ж нікому нічєго нє должен!!Як же тобі вірити, якщо ти забрехався по самі вуха? Роздвоєння особистості...Хто ти: галабародька, клоун квартальний, бєніна шістка, клавішнік?....тільки НЕ президент, НЕ головнокомандувач, Не парєнь із народа...Просто брехливе чмо, яке втаскалося туди, де повний нуль...
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Ты карлик смердячий за свои слова ответить не можешь. Кто поверит твоим гарантия придурок прокацапленый. Х*** й кто хоть копейку вложит в Украину, в которой войска отступают из украинских гродов оставляя население на растерзание окупантам.
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Що лошара, до кожного інвестора по клоуну приставиш?
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Инвесторы с деньгами ето тебе не тупые ватники. Их пустыми обещаниями не на*бешь. И они прекрасно видят что в етой стране творится.
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Володя, ти ж на юридичному вчився. Почитай про розділення гілок влади. Ну не можеш ти персонально щось комусь обіцяти. Є фіскальні органи, є кабмін, є судова гілка для вирішення суперечок. Ти не цар, не імператор і не помазаник Божий.
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Ахахах. оце ви відмочили. Вчився він)))
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А про "музичну_школу" з класу роялю щось казала? Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору, - Зеленський - Цензор.НЕТ 819
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ми вже мали не те, що "вчився", а навіть "проФФесора"
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Дурненький блаЗЄнський. Це генерал Піночет міг так сказати, а не ручний песик коломИйського. Інвестори, якщо такі дурні будуть, то слухатимуть коломИйського.
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Жители Мариуполя вышли на улицу встречать главу государства с плакатами
"Мне 42 года, я ж не лох" и "После отвода войск "Грады" долетят сюда".
Более того, активисты, недовольные общением Главнокомандующего с добровольцами в Золотом, даже замиксовали трек в стиле рэп из фраз Зеленского.
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А тем временем:
В ДНР под музыку из «Игры престолов» открылся международный форум
На международный инвестиционный форум в Донецке приехали 250 делегатов из 17 стран, а также представители бизнеса.

Странно, почему кацапы об этом пишут а на Цензоре нет?
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Прямо дежавю!
Гройсман, инвесторов собирался "за руку водить", а этот обещает "персональную защиту".
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Янелох, что ты паражняки гонишь? Инвесторы - это умные люди, а не братва сидящая на корточках.
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Украину сознательно погружают в хаос - политолог Октябрь 29, 2019Без рубрикиКомментарии

По кирпичику, по камешку, по горсточке предпродажной земли мы самостоятельно и добровольно складываем свою собственную Голгофу. Потому что на хаосе, беспределе и непрекращающихся внутренних конфликтах модно отлично зарабатывать. И делать умопомрачительные карьеры.
Такие оценки огласил сегодня в ФБ политолог Михаил Подоляк.
Именно поэтому в нынешнем хаосе слишком много прямых заинтересантов. По разным причинам. И это, по сути, и есть единственный действующий у нас социальный лифт, когда за счёт не/профессионализма, но жлобства и агрессии ты можешь занять самое крутое место и быстро обзавестись неплохой копейкой…
… Прямо скажем, что когда в стране нет общепринятых «красных флажков», обязательных ограничителей, обозначающих пределы того, что можно, а чего нельзя, то расчитывать на разум не приходиться. Поэтому ключевые инвестиции - время, деньги, люди - и идут исключительно в программы разрушения. Или в программы запугивания. Или в программы ситуативного оскорбительного хайпа…
Вокруг нашего махозистского саморазрушения образовалась целая многомиллиардная индустрия. Много денег, много возможностей, много заинтересованных социальных групп, которые давно поняли, что карьеры в Украине можно делать только в драках, спорах, войне «всех против всех».
Политические партии и общественные движения строятся не столько по идеологическим потребностям, сколько в качестве адресного локомотива, который должен помочь пробить дорогу сквозь прочих агрессоров.
Параллельно с публичной частью любая партия обязана иметь ручных уличных бойцов. Лучше - организованные парамилитарные бригады, которые способны обеспечить ужасающее насилие в нужный момент.





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В тему - Ветеранов финансируют Порошенко-Ахметов или Коломойский-Аваков. Зеленскому пора применить жесткость
В качестве надстройки нужны безбашенные медийные головы, которые и будут призывать пускать кровь и работать строго в нишах экзальтированных сторонников. Вообще весь потенциальный электорат старательно запугивается и вводится в состояние массовой депрессии. Чтобы не было времени подумать. И только в этом случае правильно сформированный ударный бренд, основу которого составляют случайные люди, может запросто заскочить во власть. И?..
… И ничего. Потому что заинтересанты хаоса не заинтересованы в том, чтобы даже монопольные политические группы наводили порядок. Потому что порядок, правила, профессионализм сразу закроет лифты для нынешних наших политических звёзд. Кому они нужны будут, если нет общественного запроса на драку, мордобитие или слюнявый крик в эфире?..
… Это единственная причина нынешнего нашего статус/кво. Слишком много тех, кто в нормальных конкурентных условиях будет сидеть в самом низу. Но в условиях постоянного общественного конфликта делает умопомрачительную карьеру.
Их много и в прошлом призыве, и в этом. А значит, пока продолжится наш любимый хаос, способный вытолкнуть наверх самых отъявленных «полезных» и «бесполезных» идиотов, мы продолжим наслаждаться падением вниз)…
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В тему - Когда Зеленский проведет ночь длинных ножей?
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Не слушай тех, кто много обещают,
Они обычно ничего не выполняют.
Гони друзей , что предали однажды,
Кто предал раз, предаст тебя и дважды. Омар Хайяма.
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Счетами в своих офшорах? А если не хватит?
Ой! О чем это я? С такой политикой,ему хватит месчной зраплаты за пост препзидэнта.
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Зебил, не смеши людей!
Впрочем, ни на что другое ты не способен.
От угораздило выбрать этого закомплексованного чувака!!!
Зебилы, чем вы думали???
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так инвестор и пошел под словесное обязательство, потом в арбитраже предъявлять - мне зелебеня сказал
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Що там з Житомирськими ласощами американського інвестора Бойка?
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