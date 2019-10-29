 Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору, - Зеленський

Про це він заявив під час Першого інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine у Маріуполі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми викорінимо неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору", - сказав Зеленський.
Чучело, система должна работать.
кгбквнщиков
гарант мамкін, мля
инвестироватькушать и обманули . .
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Якщо ніт - віри немає.
Базарить одне(на плакатах для дурнів - шо типу "садити будемо"), а робить не так..... прямо як була партія ригів - "не так". Бобдан певно щось знав, висравши шо до нового року треба протриматись.
Говорят что раньше некоторые нечистые на руку деятели силовых структур крышевали импорт лекарственных препаратов, и сшибали откаты. Даже, говорят, почечные больные умерли, потому что не могли диализ получить - какая-то сучья тварь не пропускала в страну нужные препараты.
Посадки когда будут, пан гетман ? Ведь это дело тянет на преднамеренное массовое убийство.
ги
он таки считает себя бессмертным .. однако
)))))))))))
Верьте!
"Мне 42 года, я ж не лох" и "После отвода войск "Грады" долетят сюда".
Более того, активисты, недовольные общением Главнокомандующего с добровольцами в Золотом, даже замиксовали трек в стиле рэп из фраз Зеленского.
В ДНР под музыку из «Игры престолов» открылся международный форум
На международный инвестиционный форум в Донецке приехали 250 делегатов из 17 стран, а также представители бизнеса.
Странно, почему кацапы об этом пишут а на Цензоре нет?
Кацапи_пішут
Гройсман, инвесторов собирался "за руку водить", а этот обещает "персональную защиту".
По кирпичику, по камешку, по горсточке предпродажной земли мы самостоятельно и добровольно складываем свою собственную Голгофу. Потому что на хаосе, беспределе и непрекращающихся внутренних конфликтах модно отлично зарабатывать. И делать умопомрачительные карьеры.
Такие оценки огласил сегодня в ФБ политолог Михаил Подоляк.
Именно поэтому в нынешнем хаосе слишком много прямых заинтересантов. По разным причинам. И это, по сути, и есть единственный действующий у нас социальный лифт, когда за счёт не/профессионализма, но жлобства и агрессии ты можешь занять самое крутое место и быстро обзавестись неплохой копейкой…
… Прямо скажем, что когда в стране нет общепринятых «красных флажков», обязательных ограничителей, обозначающих пределы того, что можно, а чего нельзя, то расчитывать на разум не приходиться. Поэтому ключевые инвестиции - время, деньги, люди - и идут исключительно в программы разрушения. Или в программы запугивания. Или в программы ситуативного оскорбительного хайпа…
Вокруг нашего махозистского саморазрушения образовалась целая многомиллиардная индустрия. Много денег, много возможностей, много заинтересованных социальных групп, которые давно поняли, что карьеры в Украине можно делать только в драках, спорах, войне «всех против всех».
Политические партии и общественные движения строятся не столько по идеологическим потребностям, сколько в качестве адресного локомотива, который должен помочь пробить дорогу сквозь прочих агрессоров.
Параллельно с публичной частью любая партия обязана иметь ручных уличных бойцов. Лучше - организованные парамилитарные бригады, которые способны обеспечить ужасающее насилие в нужный момент.
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В качестве надстройки нужны безбашенные медийные головы, которые и будут призывать пускать кровь и работать строго в нишах экзальтированных сторонников. Вообще весь потенциальный электорат старательно запугивается и вводится в состояние массовой депрессии. Чтобы не было времени подумать. И только в этом случае правильно сформированный ударный бренд, основу которого составляют случайные люди, может запросто заскочить во власть. И?..
… И ничего. Потому что заинтересанты хаоса не заинтересованы в том, чтобы даже монопольные политические группы наводили порядок. Потому что порядок, правила, профессионализм сразу закроет лифты для нынешних наших политических звёзд. Кому они нужны будут, если нет общественного запроса на драку, мордобитие или слюнявый крик в эфире?..
… Это единственная причина нынешнего нашего статус/кво. Слишком много тех, кто в нормальных конкурентных условиях будет сидеть в самом низу. Но в условиях постоянного общественного конфликта делает умопомрачительную карьеру.
Их много и в прошлом призыве, и в этом. А значит, пока продолжится наш любимый хаос, способный вытолкнуть наверх самых отъявленных «полезных» и «бесполезных» идиотов, мы продолжим наслаждаться падением вниз)…
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Они обычно ничего не выполняют.
Гони друзей , что предали однажды,
Кто предал раз, предаст тебя и дважды. Омар Хайяма.
Ой! О чем это я? С такой политикой,ему хватит месчной зраплаты за пост препзидэнта.
Впрочем, ни на что другое ты не способен.
От угораздило выбрать этого закомплексованного чувака!!!
Зебилы, чем вы думали???