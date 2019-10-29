 Було рішення фракції, що ми не підтримуємо будь-яку участь у передачах російського телебачення, - Арахамія

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи виступ на російському телебаченні депутата від "СН" Євгена Шевченка.

"Було рішення фракції, що ми не підтримуємо будь-яку участь у передачах російського телебачення", - зазначив Арахамія.

"Ми не можемо заборонити, бо кожен народний депутат - це окрема політична особистість, яка має право на власне висловлювання думки де завгодно. Але ми маємо позицію фракції - те, що кажуть "взяти до уваги", що вся фракція не підтримує такого рішення. А як буде це рішення фракції кожен депутат окремо враховувати - це особиста позиція кожного депутата", - додав він.

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Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що народному депутату України Євгену Шевченку у фракції "Слуга народу" не рекомендували виступати на російському телеканалі.

Сам нардеп Євген Шевченко не вважає помилкою свою участь у політичному телевізійному шоу російського "Першого каналу".