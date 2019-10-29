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 Було рішення фракції, що ми не підтримуємо будь-яку участь у передачах російського телебачення, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція не підтримує будь-яку участь народних депутатів від "СН" у передачах телебачення РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи виступ на російському телебаченні депутата від "СН" Євгена Шевченка.

"Було рішення фракції, що ми не підтримуємо будь-яку участь у передачах російського телебачення", - зазначив Арахамія.

"Ми не можемо заборонити, бо кожен народний депутат - це окрема політична особистість, яка має право на власне висловлювання думки де завгодно. Але ми маємо позицію фракції - те, що кажуть "взяти до уваги", що вся фракція не підтримує такого рішення. А як буде це рішення фракції кожен депутат окремо враховувати - це особиста позиція кожного депутата", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пропозиція вести переговори з терористами - це держзрада. СБУ має взяти його під варту", - нардепка Зінкевич про участь депутата від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що народному депутату України Євгену Шевченку у фракції "Слуга народу" не рекомендували виступати на російському телеканалі.

Сам нардеп Євген Шевченко не вважає помилкою свою участь у політичному телевізійному шоу російського "Першого каналу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156505
 
 
 Топ коментарі
 
Відсторонення Порошенка, є найуспішніша спецоперація Путіна в Україні.
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так что урод, будете наказывать своего ху..ес..оса?
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ну і шо, шо ми робимо прокремлівські реверанси і дедалі відвертіше лижемо сраку хмуйла?
ну і шо?
є рішення фракції - шо ето нєхарашо!
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Відсторонення Порошенка, є найуспішніша спецоперація Путіна в Україні.
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"Фракция не поддерживает...". А слуга народу(якого тільки народу?) поперся в пряме включення. І яке ж покарання понесе цей слуга від керівництва фракції? Ремінцем по дупці?
Сором за депутата від мого Запоріжжя.
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Це розумне рішення...Коли набираєш у фракцію ідіотів то треба заборонити їм виступати,давати інтерв"ю,говорити,писати і думати...Дозволяється лишень тиснути кнопку по сигналу і жерти біля неї,щоб не пропустити сигнал...
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Опять лгут. Не поддерживают, но с удовольствием участвуют.
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Хай виступають, але ми тут ні до чого. Партія зелених словоблудів
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