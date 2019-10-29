 Повертати "проблемні" банки їхнім колишнім власникам ніхто не збирається, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інвестиційного форуму RE: think. Invest in Ukraine.
"Під час кризи втрати платників податків у фінансовому секторі досягли $15 млрд. З ринку були виведені близько 100 банків, зокрема "Дельта Банк","Надра Банк", банк "Фінанси і кредит", націоналізований "ПриватБанк". У кожній цій справі я буду захищати тільки інтереси держави Україна, інтереси кожного українця. Всі ці проблеми не мають бути вирішені за рахунок платників податків", - зазначив Зеленський.
Також Зеленський зазначив, що ніхто з його команди й уряду повертати українські "проблемні" банки колишнім власникам не буде.
"Хочу звернутися до всіх, хто поширює чутки, що хтось із команди президента або нового уряду збирається повернути колишнім власникам їхні банки - ні, це не так", - підкреслив Зеленський.
Тож звісно, що банк Бєні повертати ніхто не буде, але не тому, що Зєля не хоче, а тому що банк самому Бєні не потрібен, він цей банк поюзав вже двічі, заплатять йому ще й компенсацію - то він поюзає лохів втретє. Гарний бізнес та оборудки, і навіщо операційною діяльністю банка взагалі займатися, навіщо той банк, його утримання та повсякденний клопіт. Тож питання новим українським керівництвом повинно ставитися в іншому руслі: хто зтягне з Бєні до бюджету збитки, отримані в наслідок розкраданням менеджерами Бєні активів банку після його продажу державі?
Так, это не каждый, и это не каждый.. Та где ж он? ****, звоните каждому, мы ж с ним договаривались.
Он хочет компансации, а банк оставьте себе..
за це Бєня отримає значно більше