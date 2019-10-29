 "Потрібно робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини", - Арахамія про висловлювання Федини стосовно Зеленського

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Як можна було не реагувати, коли хтось, особливо народний депутат, закликає до фактично вбивства першої особи країни. Я навіть не маю відповіді, як на це реагувати. Просто вважаю, що це якась нісенітниця, треба робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини. Не розумію, як це можливо в нормальній країні на відео в прямому ефірі озвучувати такі заклики", - сказав Арахамія.

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Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.