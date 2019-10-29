 "Потрібно робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини", - Арахамія про висловлювання Федини стосовно Зеленського

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Як можна було не реагувати, коли хтось, особливо народний депутат, закликає до фактично вбивства першої особи країни. Я навіть не маю відповіді, як на це реагувати. Просто вважаю, що це якась нісенітниця, треба робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини. Не розумію, як це можливо в нормальній країні на відео в прямому ефірі озвучувати такі заклики", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".
"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.
Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.
Они давно отметились.
https://censor.net.ua/news/3148638/tam_est_sumasshedshie_lyudi_psihicheski_bolnye_srez_obschestva_bogdan_o_sluge_naroda
Кремлівські шльондри паляться
вчора на набу і сап не тиснув, сьогодні - на гризні і срач в середовищі слуг
даже верный "абрахамия" троллит всенародного..
Нелох, поднял этот вопрос...
Ещё один гражданин был, в того яйцом кинули, так у него чуть свои не отпали от ужаса, и инфаркт миокарда сразу - вот такой рубец! - еле спасли в "Феофании", и то реанимация оказалась бессильна, только крестный ход на коленях вокруг больницы смог вырвать нашего хозяйственника и лидера из цепких холодных лап смерти.
Ещё помнится, была история, когда про одного политика нарисовали ролик, что его камазом сбивает, так тоже у некоторых возгорелось как у восьмиклассницы, случайно помастурбировавшей стручком кайеннского перца, и тоже сразу всполошились все, позвонили в полицию, в прокуратуру, в НАБУ, в ГБР, в КГБ, попали в СБУ, сильно удивлялись, позвонили по второму номеру, попали в ФСБ, с ними тоже поговорили, в конце звонили в МАГАТЭ и Спортлото, там обещали содействовать в розыске виновного - если что, зовут этого парня Моше, я случайно знаю, ловкий прохвост, сбежал давно через Борисполь, но вознаграждение всё равно присылайте.
И ВОТ ОПЯТЬ.
Подобно гиперзаботливой мамочке, ждущей двадцатиоднолетнего инфантильного оболтуса в фойе университета, чтобы ему не страшно было идти домой по тёмным улицам, депутат вскидывается внимательным сурком, смотрит, - не летит ли орёл, не бежит ли лиса, никто ли там не написал гадость про нашего пупсика, про нашего величайшего из мировых лидеров, никто ли про нашего какусика гадость не написал в фейсбучике, не обидел ли кто нашего гарантика, у кого это такие ручки, у кого это такие ножки, у кого такие пальчики, кто у нас главнокомандующий, это вовочка главнокомандующий, да, да, настоященький главнокомандующенький, а ну скажи агу, ай молодец, любишь бабушку, бабушку любишь, скажи, что любишь бабушку.
Ну с таким команданте, конечно, войну мы прекратим в два счёта. Договоримся с Россией посередине, но на уступки не пойдём.
Если, конечно, Лавров в твиттере про него гадость не напишет. А то 3,14да переговорам.
Это #ЗЕшквар, конечно.
Нельзя быть таким ссыклом.
39 хв. ·
✔️ Когда основная часть Слуг дрожа от страха пряталась от мобилизации за шторой в ванной комнате, Яна Зинкевич смотрела смерти в глаза, защищая свою страну.
✔️ Когда главные Слуги готовили шутку про отодвигание границы вглубь Украины, Яна Зинкевич вытаскивала раненных украинских воинов с поля боя.
✔️ Когда Яна Зинкевич каждую секунду рисковала своей жизнью ради Украины, главный Слуга вынашивал идею номера про актрису порнофильмов...
И теперь эта прислуга с временными депутатскими значками кричит Яне ГАНЬБА?... Вы там часом не о..., слуги задрипанные?
Интерсно,какой кнтингент набрали. Ведь услужливый дурак,опаснее врага.
Особенно в руководстве воюющего государства: