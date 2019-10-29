EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2913  71
Все про:Арахамія (96) Федина (5)

 "Потрібно робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини", - Арахамія про висловлювання Федини стосовно Зеленського

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія висловив обурення щодо заяви народної депутатки від партії "Європейська Солідарність" Софії Федини стосовно президента Володимира Зеленського.

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Як можна було не реагувати, коли хтось, особливо народний депутат, закликає до фактично вбивства першої особи країни. Я навіть не маю відповіді, як на це реагувати. Просто вважаю, що це якась нісенітниця, треба робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини. Не розумію, як це можливо в нормальній країні на відео в прямому ефірі озвучувати такі заклики", - сказав Арахамія.

Дивіться також: Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156501
 
   
 Топ коментарі
 
Своих психов Дубинских с "травить газом" почему не проверяете?
Они давно отметились.
 показати весь коментар
 
Прежде всего нужно проверить психическое состояние Зеленского, Арахамии и всех слуг. Там полный пипец. Палата № 6.
 показати весь коментар
 
"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа".

https://censor.net.ua/news/3148638/tam_est_sumasshedshie_lyudi_psihicheski_bolnye_srez_obschestva_bogdan_o_sluge_naroda
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Своих психов Дубинских с "травить газом" почему не проверяете?
Они давно отметились.
 показати весь коментар
 
 
"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа".

https://censor.net.ua/news/3148638/tam_est_sumasshedshie_lyudi_psihicheski_bolnye_srez_obschestva_bogdan_o_sluge_naroda
 показати весь коментар
 
 
баночка для анализа МОЧИ Зеленского провонялась ожидая содержимого стадион так стадион Арахамия начнем с Зешоумьена..А!! у вас полно не вменяемых Мендель например вот у вас во фракции заказы на убийства посыпались... и так далее самокатчик премьер...
 показати весь коментар
 
 
Прежде всего нужно проверить психическое состояние Зеленского, Арахамии и всех слуг. Там полный пипец. Палата № 6.
 показати весь коментар
 
 
Милованова можно не проверять, он озвучил свой диагноз )))))
 показати весь коментар
 
 
вас всіх 73/43%зеьілів, потрібно ізолювати. Нагаласували, біляти...
 показати весь коментар
 
 
Можно не проверять. И так все понятно - зебилы
 показати весь коментар
 
 
Твари двуличные вашего слуги Шевченко что на раша тв Украину опускал почему не берет его за яйца? Или почему не подаёте в суд на квартал 95,когда президент расстреливает парламент? Или то прикол?так и это Федина сказала что не угроза,а просто озвучила что у каждого
 показати весь коментар
 
 
Этого на наркоту проверить надо в первую очередь.
 показати весь коментар
 
 
А від погроз Білого Воштя у них зовсім не підгорає
Кремлівські шльондри паляться
 показати весь коментар
 
 
Проверку психического состояния надо делать тем кто клоунов во власть избрал.
 показати весь коментар
 
 
Дубинского проверили уже? Когда он на съезд Пороха газ предлагал пускать, там уже массовое убийство😀
 показати весь коментар
 
 
Так что там с полиграфом настоящим? Чего это так резко зебилы засунули языки в бенину жопу?
 показати весь коментар
 
 
Так її ж "слуги народу" не пройдуть! Ваш, ганд.он брехливий сран.і аналізи здати побоялись, а тут перевірка...
 показати весь коментар
 
 
а абхазу арахамия в шортах в офис президента можно
 показати весь коментар
 
 
29 жовтня, 10:21Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що у партії Слуга народу є люди з психічними розладами.
 показати весь коментар
 
 
не може президент зі своїм офісом дистанціюватись від впливів...
вчора на набу і сап не тиснув, сьогодні - на гризні і срач в середовищі слуг
 показати весь коментар
 
 
Я би здивувася, ак що бохдан заявив навпаки, що у партіі "Нелоха" є люди, без психічного і розумового відхилень...
 показати весь коментар
 
Пусть мониека анализ на наркоту сдаст для начала!
 показати весь коментар
 
 
Слуги народу достались ссыкливые и обидчивые.
 показати весь коментар
 
 
чижик, пойди сдай анализы. Ваша шобла и ногтя не стоит Федины. Вам даже дипломы липовые не помогу. Вы просто боитесь патриотов которые могут говорить правильные слова. Угрозы в ее словах не было. Если вы уклонисты шуты актеры такие ранимые, это ваша проблема. Можно на пустом месте придумать все что угодно, да и пример слуги берут у духовного их лидера пуйла.
 показати весь коментар
 
 
"первого лица страны"..
даже верный "абрахамия" троллит всенародного..
 показати весь коментар
 
 
Нужно провести психологическую експертизу всей ЗЕКкоманды. Потому как не до конца ясно то ли вы все полные дэбилы или кремлевские хорошо оплачиваемые и плохо законспирированные агенты.
 показати весь коментар
 
 
В государстве должно быть только законно и не законно, и ответственность за незаконно. Тогда и психические состояния, и эмоциональные не будут иметь никакого значения.
 показати весь коментар
 
 
Взагалі то ця арахамія доволі кумедна істота.
 показати весь коментар
 
 
Обосрался земорыш? Отож, а ты не воруй.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Надо порохоботов отправить в трудовые лагеря на перевоспиание
 показати весь коментар
 
 
шо ты мелешь, припареный? какой, нах, призыв к убийству?
 показати весь коментар
 
 
Да ваших "слуг" через одного можно проверять на вменяемость. А София- большая умница и настоящий ПАТРИОТ УКРАИНЫ!!!
 показати весь коментар
 
 
Как насчет "порноактрисы Украины"?
 показати весь коментар
 
 
Вообще вот эта вся история вокруг слов Федины - она напоминает мне, как в 13-м году, что ли, активисты забросали снежками депутатов, так они сразу падать начали, кричать, терять сознание, истекать кровью, потом побои сняли - у одной сотрясение мозга, у другого множественные переломы бакулюма, короче, там "скорая" приехала, вертолёты, пожарные, доктор Айболит с медведями на велосипеде, милиция с овчарками, тренер киевского "Динамо" тоже приезжал, в команду пригласить, там такие артисты очень нужны, и в сборной тоже, но опоздал, правда, а то, конечно, могло бы быть всё совсем не так.
Ещё один гражданин был, в того яйцом кинули, так у него чуть свои не отпали от ужаса, и инфаркт миокарда сразу - вот такой рубец! - еле спасли в "Феофании", и то реанимация оказалась бессильна, только крестный ход на коленях вокруг больницы смог вырвать нашего хозяйственника и лидера из цепких холодных лап смерти.
Ещё помнится, была история, когда про одного политика нарисовали ролик, что его камазом сбивает, так тоже у некоторых возгорелось как у восьмиклассницы, случайно помастурбировавшей стручком кайеннского перца, и тоже сразу всполошились все, позвонили в полицию, в прокуратуру, в НАБУ, в ГБР, в КГБ, попали в СБУ, сильно удивлялись, позвонили по второму номеру, попали в ФСБ, с ними тоже поговорили, в конце звонили в МАГАТЭ и Спортлото, там обещали содействовать в розыске виновного - если что, зовут этого парня Моше, я случайно знаю, ловкий прохвост, сбежал давно через Борисполь, но вознаграждение всё равно присылайте.
И ВОТ ОПЯТЬ.
Подобно гиперзаботливой мамочке, ждущей двадцатиоднолетнего инфантильного оболтуса в фойе университета, чтобы ему не страшно было идти домой по тёмным улицам, депутат вскидывается внимательным сурком, смотрит, - не летит ли орёл, не бежит ли лиса, никто ли там не написал гадость про нашего пупсика, про нашего величайшего из мировых лидеров, никто ли про нашего какусика гадость не написал в фейсбучике, не обидел ли кто нашего гарантика, у кого это такие ручки, у кого это такие ножки, у кого такие пальчики, кто у нас главнокомандующий, это вовочка главнокомандующий, да, да, настоященький главнокомандующенький, а ну скажи агу, ай молодец, любишь бабушку, бабушку любишь, скажи, что любишь бабушку.
Ну с таким команданте, конечно, войну мы прекратим в два счёта. Договоримся с Россией посередине, но на уступки не пойдём.
Если, конечно, Лавров в твиттере про него гадость не напишет. А то 3,14да переговорам.
Это #ЗЕшквар, конечно.
Нельзя быть таким ссыклом.
 показати весь коментар
 
 
Не! так надо давно и не только ей , если уж делать... Психическое состояние страны сидит на игле шоупроектов власти. Нет президента много дней , он в Японии , происходит куча скандальных событий во властны и околовластных кругах - а он появляется с личным продюсером-дипломатом по совместительству и снимает ролик для Кремля... Отвлекающие-зевлекающий и , используя двух придворных олигархов, кормит ими страну с их каналов.
 показати весь коментар
 
 
Страна обсуждает жаргон и уровень уважения к ветеранам президента , Кремль желание собранных киношниками-шоуменами женщин молящихся на Путина ( с гражданством от него) , в это время решаются договорными по газу со сдачей-несдачей энергетической независимости от России , вопросы по НАТО , вопросы по демонизации фашизма в Украине ... А разводняк народа и армии на первом месте информационных сообщений под плавную сдачу Украины Путину,
 показати весь коментар
 
 
Иногда просто посмотреть на лицо человека чтобы понять что он больной. Глянуть раз на Арахамию я бы его к себе дворником не взял работать.
 показати весь коментар
 
 
а я бы взял..только не дворником..он бы рассказывал сказки на ночь моей собаке про лучшую жизнь(собака просто злее бы была от этих сказок) "Надо делать на самом деле, наверное, какую-то проверку психического состояния человека", - Арахамия о высказываниях Федыны в отношении Зеленского - Цензор.НЕТ 9839
 показати весь коментар
 
 
Олексій Петров з Aleksey Petrov.
39 хв. ·

✔️ Когда основная часть Слуг дрожа от страха пряталась от мобилизации за шторой в ванной комнате, Яна Зинкевич смотрела смерти в глаза, защищая свою страну.

✔️ Когда главные Слуги готовили шутку про отодвигание границы вглубь Украины, Яна Зинкевич вытаскивала раненных украинских воинов с поля боя.

✔️ Когда Яна Зинкевич каждую секунду рисковала своей жизнью ради Украины, главный Слуга вынашивал идею номера про актрису порнофильмов...

И теперь эта прислуга с временными депутатскими значками кричит Яне ГАНЬБА?... Вы там часом не о..., слуги задрипанные?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нічого не допоможе, це соєва мутація. Наука ще не в змозі їм допомогти. Так головою та язиком і будуть мучитися....
 показати весь коментар
 
 
Киву, я так понимаю, проверять на "психическое состояние" никто не хочет?
 показати весь коментар
 
 
Все ваше "зе двіженіє" - результат мосових психічних захварювань . А всі абрахамії просто аферисти , а може й щось гірше .
 показати весь коментар
 
 
Тут анализов так и не добились от одного ,,выдающегося политика современноти,,а тест на АйКью он наварное вообще бы завалил.
 показати весь коментар
 
 
Так перевірте її на поліграфі і всім все буде ясно "Потрібно робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини", - Арахамія про висловлювання Федини стосовно Зеленського - Цензор.НЕТ 8238
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Этих Софиек надо в психушку лечиться,съехали с катушек наверное наркотиков объелись.
 показати весь коментар
 
 
коли ви вже повиздихаєте, гниди вонючі...
 показати весь коментар
 
 
Вот если абстрагироваться от личностей от каких либо ( будь то Зеленский, Порошенко, Янукович ( не добром будет помянут) Федына, Арахамия и т.д.) Так вот если у нас президент, он же главнокомандующий, он же решало- порешало является "скрепной "особой и за него как за покойника " или хорошо или ни как", то почему тогда представители нынешней команды что угодно говорили о действующем ( на тот момент) Порошенко ( как бы блин к нему не относиться), я уж молчу о "ростовской зас--нце". Или нынешний президент какой то "особенный" Поэтому команде "Зе" нужно самим глянуть на сои действия, свои тезисы ( до выборные , как минимум). Поэтому господа ( панове), если вы позволяли себе подобное, то и теперь нечего пенять. Не нравится то тогда вам в РФерию, Беларусь, Узбекистан и дальше по списку. Ну такая у нас страна, сегодня ты всенародно любимый гетман, а завтра дают пинка под зад. ( дело только в сроках, кому то для этого нужно год, кому три, а кому может и "до нового года и все" (последнее конечно шутка)
 показати весь коментар
 
 
Коли влада на біле нам говорить, що воно зелене, то скоро нам всім допомога психіатра знадобиться.
 показати весь коментар
 
 
Не знаю, чим там думав цей арахноїд , але першому кому слід призначити примусову психіатричну експертизу - це чуваку Вофкє, який на сцені в стані наркотичного сп'яніння грає фуєм по клавішах роялю і серед білого дня в присутності жінок та дітей голяком бігає по вулицях... 😷
 показати весь коментар
 
 
Собі перевірте. "Наша миролюбивая позиция рассчитана на граждан России, - Богдан". "Разведение сил в Золотом происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня, - Пристайко ( міністр іноземних справ)". "На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил перенаправить часть нераспределенных бюджетных субвенций на восстановление социально-экономического и инфраструктурного потенциала Донбасса".
 показати весь коментар
 
 
Софія Федіна, Маруся Звіробій, Яніна Соколова - від цих жінок у Зе-стада так полає, що аж по всій Україні смог "Потрібно робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини", - Арахамія про висловлювання Федини стосовно Зеленського - Цензор.НЕТ 1067
 показати весь коментар
 
 
поневоле начинает вызывать беспокойство психическое здоровье нации
 показати весь коментар
 
 
Так что там с несуществующими "учительницами" в Золотом,а по факту-сепаршами,которые развели "нелоха"?
 показати весь коментар
 
 
Для журнашлюх это не актуально,чтоб орать (как за пороха) из каждого утюга.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Эта Федына часто на канале Кривой несет просто несусветную хрень
 показати весь коментар
 
Провести анонимное обследование на наркоту и адекватную психику и IQ.
Интерсно,какой кнтингент набрали. Ведь услужливый дурак,опаснее врага.
Особенно в руководстве воюющего государства:
 показати весь коментар
 
 
шо проверять? тут на морде лица всё написано:
"Потрібно робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини", - Арахамія про висловлювання Федини стосовно Зеленського - Цензор.НЕТ 8672
 показати весь коментар
 
 
Есть такая вещь - "свобода слова" называется. ПривыкайТе, зелёные.
 показати весь коментар
 
 
Говоришь - порохнявые пропагандоны, подразумеваешь - сабеевские сливные бачки. И те другие называют это свободой слова.
 показати весь коментар
 
зеля панически боится упоминания о его смерти, ксати ху-ло тоже
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору