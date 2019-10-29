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 Політика України, Київські новини
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Все про:КМДА (728) мер (186) Негрич (1)

 Щоб не допустити колапсу влади в Києві, потрібен чіткий регламент повноважень глави КМДА, - депутат міськради Негрич

Якщо новообраний мер та призначений президентом новий глава КМДА будуть з різних політичних сил – влада в Києві може впасти у колапс.

Таку думку висловив депутат Київської міської ради Микола Негрич, повідомляє пресслужба депутата.

"Ухвалений у першому читанні закон про Київ заснований на міжнародній практиці місцевого самоврядування з урахуванням світових трендів і урбаністичних традицій, проте він також містить і низку неоднозначних особливостей. Попри те, що Київрада сьогодні не справляється з рішенням того обсягу питань, які потрібно оперативно вирішувати, ідея віддати частину рішень в руки райрад – не найкраща ідея. Як показує практика попередніх районних рад, вони більше займаються вирішенням економічних проблем приватних осіб, ніж проблемами простих громадян", – вважає депутат.

Також, на його думку, є ще одна проблема.

"У тому випадку, якщо між обраним мешканцями мером та призначеним президентом главою КМДА будуть виникати конфлікти, а особливо якщо вони будуть представляти різні політичні сили, – вирішення глобальних проблем міста може просто зупинитися. Саме тому важливо у законі чітко прописати повноваження глави КМДА після поділу посад, і не допустити колапсу ухвалення рішень", – підкреслив Микола Негрич.

Проте, депутат вважає, що новий закон про столицю є хорошою можливістю для киян та інших сторін донести свої думки та пропозиції щодо розвитку місцевого самоврядування під час громадського обговорення даного законопроєкту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156498
 
   
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Негрич - единственный из всех известных нам депутат, который абсолютно точно выполняет свои обязанности по крайней мере перед жителями Киева. Все просьбы и требования жителей своего округа Негрич выполняет на 100%, никогда и ни в чем не отказывает, чем заслужил наше уважение.
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