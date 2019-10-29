 Сподіваємося, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в листопаді, - Пристайко (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у Маріуполі у вівторок.

"Я думаю, що Україна дотисне питання про проведення форуму ("нормандської четвірки". - Ред.) В тому форматі, в якому ми хочемо. І ми сподіваємося, що це буде в наступному місяці. Вона (зустріч. - Ред.) вже кілька разів переносилася через технічні причини, але ви бачите наскільки складно ... Ми робимо все для того, щоб зустріч відбулася", - сказав міністр.

На запитання, чи є між ним і помічником президента України Андрієм Єрмаком конфлікт, Пристайко відповів негативно.

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"Що стосується стосунків з Андрієм Єрмаком - я поважаю те, що він робить, це паралельний трек з тим, що робить МЗС. Я не бачу конфлікту", - запевнив Пристайко, пише ЛігаБізнесІнформ.

Уточнюючи, чи означає це, що у них немає різне бачення, міністр сказав: "У нас різне бачення. Ми можемо сперечатися, дискусії відбуваються. Для цього є президент, щоб він отримав різні думки - в МЗС і у своїх радників"