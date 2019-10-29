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 Політика України
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 Зеленський звільнив двох членів НКРЕКП і призначив чотирьох тимчасових

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив з посад членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Євгена Магльованного та Олександра Формагея, а також тимчасово призначив чотирьох членів Комісії.

"Звільнити Магльованного Євгена Вікторовича з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", - закріплено указом №778/2019, оприлюдненим на сайті президента у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Іншим указом - №779/2019 - Зеленський звільнив з посади члена НКРЕКП Формагея.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени НКРЕКП Формагей і Магльованний заявили про відставку

Водночас указами 780/2019, 781/2019, 782/2019 та 783/2019 президент призначив членами НКРЕКП Руслана Кайдаша, Ольгу Бабій, Валерія Тарасюка та Олексія Магду "до дня призначення члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, обраного за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більш ніж на три місяці".

Як повідомлялося, члени НКРЕКП Олександр Формагей і Євген Магльованний 8 жовтня заявили про намір припинити роботу в Нацкомісії. До складу НКРЕКП мають входити сім членів, включно з главою регулятора. Після того, як пішли Формагей і Магльованний, у комісії, крім її голови Оксани Кривенко, залишаються тільки Олена Антонова і Дмитро Коваленко. Цього недостатньо для ухвалення рішень з причини відсутності кворуму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156493
 
 
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Итого имеем бодьшинство от зеленого стада...
Тарифы наверное теперь снизят...а если не снизят то на Петю уже не спихнешь...😀
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Надо не назначать новых, а разогнать эту контору, созданную Свыней в превышение своих полномочий. После этого открыть против него уголовное дело
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Зеленский нелегитимный президент-захват власти обманом на миллиардные долги перед коломойским и путиным на скупку зомбоящик эфира и выборов. Его не должно быть. Все грабительские и капитуляционные законы нелетимны.
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зелень где была вторую половину в франции и японии? В москве? Откуда у зе почерк чекистов с плакальщицами под видом народа.
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