 Зеленський звільнив двох членів НКРЕКП і призначив чотирьох тимчасових

"Звільнити Магльованного Євгена Вікторовича з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", - закріплено указом №778/2019, оприлюдненим на сайті президента у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Іншим указом - №779/2019 - Зеленський звільнив з посади члена НКРЕКП Формагея.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени НКРЕКП Формагей і Магльованний заявили про відставку

Водночас указами 780/2019, 781/2019, 782/2019 та 783/2019 президент призначив членами НКРЕКП Руслана Кайдаша, Ольгу Бабій, Валерія Тарасюка та Олексія Магду "до дня призначення члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, обраного за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більш ніж на три місяці".

Як повідомлялося, члени НКРЕКП Олександр Формагей і Євген Магльованний 8 жовтня заявили про намір припинити роботу в Нацкомісії. До складу НКРЕКП мають входити сім членів, включно з главою регулятора. Після того, як пішли Формагей і Магльованний, у комісії, крім її голови Оксани Кривенко, залишаються тільки Олена Антонова і Дмитро Коваленко. Цього недостатньо для ухвалення рішень з причини відсутності кворуму.