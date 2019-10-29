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 Політика України
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Все про:МЗС (1930) Пристайко (218) Золоте (82)

 Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що процес розведення сил і засобів в Золотому (Луганська обл.) у вівторок стартував.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у Маріуполі у вівторок.

"До самої зустрічі в "нормандської форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. У Золотому розведення відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогодні", - сказав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: він чітко усвідомлює, чого можна і як можна досягти, - Пристайко

Як відомо, згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил в районі Золотого і Петровського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.

Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156491
 
 
 Топ коментарі
 
Клоун на старте маршрута Киев -Ростов?
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Вот "молодцы" и прекращения огня в течение недели и даже одного дня не было, а они прямо сейчас разводят. Ну, ну, посмотрим до чего эти "вояки" с таким "главнокомандующим" в сговоре с Путиным доразводятся. Скорее всего кацапы их разведут по полной. Зеля совсем с ума сошел, несите усмирительную рубашку.
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Хозяин в кремле торопит видно...
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А що обстріли закінчились, чи як??? ...і тиша по всьому фронті??? Що ви там задумали, ІДІОТИ!!!
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Ну так Зеленський і сказав що кордон України тепер проходить в Золотому.
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Ждём когда кордон будет проходить по Днепру, как и завещал великий *****?
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Ждем когда ОРДЛО займет окопы военных Украины, брошенные в ходе отведения войски))
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у Зеленського нема захисників, окрім росіян. Тому він обрав росіян. І хвалити його будуть росіяни.
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А 80% його підтримки в Україні тоді хто? Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3884
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ага это также как 10 000 митингующих это весь народ Украины ! ))
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как там лишь бы не порох, срочно вернуть пороха!
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Когда власть и армия добровольно покидает украинские города ето уже не украинская власть Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6456
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Ты про Крым? оооо Петя бот сламался !
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Да-да-да, мы помним, Зеля обещал всех виноватых в этом посадить. Не только не садит, но и ещё и сам скачет по этим же самым граблям. Может он с этим Петей вообще заодно, по вечерам вдвоем попивают Каберне Совиньон Screaming Eagle 1992-го года и ржут с лохов, которые повелись на этот развод.
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у пети 2020 заканчивается неприкосновенность а остальное все только начинается .....
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... падаль.... прочитай закон!!! Ты тупое зелёное безграмотное чучело!!!))))) Тебя ...тупое могут принудительно привести.... Ты даже не понял ничего... тупорылое ничтожество из 73.... Хотя ошибаюсь... Уже значительно меньше идиотов осталось!!!))))
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Да-да-да, где-то мы про это уже слышали. Никак невозможно это сделать прямо сейчас. Потому что обстоятельства просто непреодолимой силы. Примерно как у Пети были такие же обстоятельства, которые не позволили ему посадить Бойко или Медведчука. Этот ваш Моника Зеленски ничем не отличается от Пети, кроме разве что того, что Петя не ссался в штаны по поводу и без повода. А это нынешнее чмо на троне просрет страну только потому, что единственное, что он хочет, чтобы его любили в телевизоре.
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https://tsn.ua/ru/politika/komitet-verhovnoy-rady-soglasoval-pravki-kotorye-sohranyayut-deputatskuyu-neprikosnovennost-1420149.html

Если ты... тупое неспособно прочитать Закон и осознать его положения...то вот тебе популярное разъяснение для зелёных идиотов..вроде тебя!!!!)))))
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А зачем ты мне предлагаешь прочитать закон который ты не осиливаешь?? Тупое порохоботское чудо! Петя ботики вы такие забавные 2+2 сложить не можете а пытаетесь рассуждать о законах!
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придурок, крым россияне прибрали к рукам в марте 14-го, а Порошенко выбрали в мае. разницу в 2 месяца не улавливаешь?
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То есть ты обвиняешь Поршенко в дебальцевской трагедии?
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Обстрелы не прекратились, зебилы отводят войска... это премия Дарвина.
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обоюдный отвод. по эту сторону отводят войска, по ту - отводят глаза наблюдателям.
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а что тишина 7 дней разве? клоун так клоун, при порохе такого цирка не было
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Почему не было слышно воя петябобиков, когда представители
неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные
денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
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пора проводить внеочередные выборы президента Украины.
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Молодцы, всё верно. А соевая ботва = подкацапные капитулянты.
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Петлять от врага в другую сторону-победа. Те,кто против-капитулянты. Такое только кацап может придумать.
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точно. ты - кацап.
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Не нервуйтеся, порохоботи, це тільки початок.
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Мені вже і не дивно. І це тільки вершина айсберга - сто пудов є конкретний таємний план по покроковій здачі України, погоджений Зебілом спільно з кацапами. Як казав Х.йло: "потихонечку, потихонечку".
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и рядом заголовок - враг за сутки обстрелял 16 раз, тишина 7 дней...
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То що, тепер російського шпигуна Порошенка треба на довічне з конфіскацією? Хм. Ну треба, так треба... Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2309
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Пєця не хоче на довічне з конфіскацією? Ну не хоче, так не хоче. А хто хоче? Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9261
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Та конєшно!!! Маріупольціям більше нєхєр робити, як вкладатись у виробництво коштовних, широкомаштабних, типографських демотиваторів на Вовіка. Кому мародер Порошенко хоче свою муйню продати?
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Суліма, скажи онукові що тобі знову час лягати у лікарню.
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Як тільки "кисень" для Пєціних дякул припинеться, то і прихильники у нього щезнуть.
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Для Зеленського звання Героя РФ все ближче і ближче.
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Почему не было слышно воя петябобиков, когда представители
неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные
денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
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Медведчук на Інтері добре вилаяв Зеленського. Бачу, допомогло.
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То есть плюнули даже на отсутствие тишины в течение 7 дней,как сами же и придумали. Так спешат взять за щеку у кацапни. Скоты зелёные.
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Почему не было слышно воя петябобиков, когда представители неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
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Почему не было слышно воя петябобиков, когда представители неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
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Зеленські гєнєралісімуси почали здачу
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Почему не было слышно воя петябобиков, когда представители
неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные
денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
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Гиркин в роликах говорит, что в сепары в ОРДЛО сейчас в панике. Они поняли, что ЗЕ с Путиным договорились слить Донбасс обратно в Украину и понимают что в РФ их не хотят брать (ибо Путину не нужны 50 тыс. бандитов). Даже в ЧВК их не хотят брать ибо в ЧВК нужны опытные и дисциплинированные бойцы а не пьянь и гопники.
Бежать сепарам некуда. Они понимают что в Украине их посадят и надолго.
Скорее всего следует ожидать что сепары начнут сами срывать разведение войск.
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Ага. Як би не розпинався Гіркін-Стрєлков- капітуляцію України перемогою зробити він не зможе. Хоча, 73% зустрінуть це оплесками.
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Путин договорился с петей - что Украина не будет в НАТО ! Зеленский восстановит границу и приведет Украину в НАТО !
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Это хорошо Нужен МИР !!!!
Спасибо лучшему президенту
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Это начало МИРа и конец войне ! Победа будет За Украиной и Украинцами !
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Адекватные Украинцы против войны и ЗА НАТО!
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А зачем НАТО ничтожества, поднимающие перед всеми лапки?
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І все це - на тлі кацапських заяв про те, що вони не можуть гарантувати такого ж відведення військ з іншого боку..

Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6059
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Суки ору там стрельба не прекращается а они сдают территории скоро Вас членом по губам Владими ПУ поводит еще немного поиграетесь в сдачу и я Вам не завидую
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Всё, пошло разведение войск в Золотом. В воздух взмыли белые и зелёные ракеты ракеты с обеих сторон. Ещё должно дать подтверждения ОБСЕ о завершении отвода. Поздравляю всех!
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Хорошо. Зеленский должен публично взять на себя ответственность за происходящее, и в случае если произойдет захват покинутых территорий сепаратистами- подать в отставку.
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Отдаём территории без единого выстрела, какой позор!
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Какой России? Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4689
Там была серая зона, по Минску-2, которую мы переможно занимали. Теперь там снова будет демилитаризованная зона, - чтобы вам было понятней.
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Вы говорите неправду, по Минску Дебальцево и Докучаевск должны быть под контролем Украины, намеренно не пишу "нашими", поскольку вы на стороне РФ. Договариваться с РФ о чём либо не имеет никакого смысла.
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Вы путаете Минск-1 с Минском-2. Прежде чем меня обвинять во лжи, вам не помешало бы самому владеть информацией. Не поленитесь и почитайте хотя бы википедию для освежения памяти и хронологии событий.
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Яким боком міністр іноземних справ до "розведення"?
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Перевіряють реакцію суспільства, Пристайко це деньщик Зеленського, ніякий він не міністр.
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Чекаємо вночі ДРГ....ОБСЄ буде спати..а поліція в окопах сидіти і чекати не буде..бо ім як вони кажуть,.не властиві такі функціі"...
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Сосать, порохобтня!!! Скоро Донбасс вернётся в состав Украины. Слава Украине
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У кого есть информация про это -"В Золотом неизвестные обстреляли лагерь добровольцев."

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Даже если допустить фантастический сценарий того что ЛДНР возвращается в Украину кто то в здравом уме может себе представить что они согласятся на вступление в НАТО?
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Да не будет никаких ЛДНР будет такая же грамада как и другие в Украине - только временно с более высокой криминальной обстановкой но это уже работа Укр полиции!
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