 Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у Маріуполі у вівторок.
"До самої зустрічі в "нормандської форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. У Золотому розведення відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогодні", - сказав Пристайко.
Як відомо, згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил в районі Золотого і Петровського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.
Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.
Куда отвели там и кордон.
Если ты... тупое неспособно прочитать Закон и осознать его положения...то вот тебе популярное разъяснение для зелёных идиотов..вроде тебя!!!!)))))
неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные
денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные
денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные
денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
Бежать сепарам некуда. Они понимают что в Украине их посадят и надолго.
Скорее всего следует ожидать что сепары начнут сами срывать разведение войск.
Спасибо лучшему президенту
Там была серая зона, по Минску-2, которую мы переможно занимали. Теперь там снова будет демилитаризованная зона, - чтобы вам было понятней.
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