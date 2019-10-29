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 Політика України
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 Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: він чітко усвідомлює, чого можна і як можна досягти, - Пристайко

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, вважає український міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

У Маріуполі у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів "як Ви вважаєте, президент України готовий до зустрічі з Путіним?", Пристайко відповів: "Я думаю, що так. Він говорив з ним телефоном тричі. Я впевнений, що він чітко усвідомлює, чого можна і як можна досягти", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він підтвердив, що був свідком цих телефонних розмов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвав Зеленського "новим російським президентом"

Водночас Пристайко відмовився відповідати на запитання, чи була позиція Зеленського жорсткою, зазначивши, що не всі публікують і розповідають про розмови президентів. "Ми цього не робимо", - сказав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156488
 
 
 Топ коментарі
 
Ви вже бачили новину, що Трамп назвав Зеленського президентом Росії? Враховуючи формулу Штайнмаєра, розведення військ, розпад антипутінської коаліціі - обмовка вийшла дуже символічною. Зе реально поки зробив для правлячого режиму Росії більше, ніж для України.
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повторит свою сценку перед пуйлом как на квн ?
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Представляю, чего достигнет пердЗЕдент-дегенерат и наркоман у *****.
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