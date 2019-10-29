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 Політика України
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Все про:ВР (5950) добровольці (360) УБД (56)

 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про статус добровольців

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який визначає статус добровольців.

За проголосували 323 народні депутати. Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції" пропонує додати до переліку учасників бойових дій добровольців, які виконували бойові завдання антитерористичної операції в районах її проведення не менше 30 календарних днів (незалежно від перерв), у взаємодії з ЗСУ, МВС, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ та і іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

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"Водночас пропонується не поширювати цей статус на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (в тому числі здійснювали волонтерську діяльність). Законопроєктом пропонується також встановити механізм прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій таким особам і встановлюються відповідні підстави. Крім того, законопроєктом також пропонується поширити відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб і членів їхніх сімей", - йдеться в пояснювальній записці.

Рада також скоротила терміни підготовки законопроєкту до другого читання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156486
 
   
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Правильно...
Убрать из этого списка волонтеров и различного рода прокуроров и кучу народа что даже на первой линии не были....
Чистка будет та еще....
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А ещё сбушников и ментов,которые побывав 1 раз в штабе за 50-100 км от фронта получали УБД) Рада приняла в первом чтении законопроект о статусе добровольцев - Цензор.НЕТ 6656
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А неЛоху-42 теж відмовлять за приїзд до Золотого?
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Там уже всю кіногрупу разом з волохатим мікрофоном представлено до нагород. Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про статус добровольців - Цензор.НЕТ 1647
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Волотёры то тоже разные есть. Есть те кто постоянно помогали и помогают, часто туда ездят. А есть такие которые на этом в основном только пиарились.
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Что касается добровольцев,то только непосредственные участники боевых действий..
Но вот чиста конкретная нужна тех,кто уже получил льготы,землю и другое из числа работников СБУ,МВД,ВСУ и других,кто не УБД-лишить этих привелегий и вернуть уже полученные земли и квартиры.Эти люди и так получали повышенные зарплаты и некоторые привелегии..Причём немало из них в зоне АТО просто занимались контрабандой и "трусили" перевозчиков.Как их можно ещё дополнительно поощрять квартирами и зем. участками???
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а кто возьмет на себя полномочия Бога,чтоб судить зтих людей и решать,кто достоин,а кто нет?
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Наверное нужно давать статус УБД волонтерам которые побывали в АТО не менее 1000 раз и оказали помощь добровольцам на сумму не менее 10 млн.грн.!
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