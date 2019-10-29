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 Політика України
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Все про:нерухомість (191) Загребельська (55)

 Експертне управління Ради вирішило, що Єдина база з оцінки нерухомості має бути безкоштовною, - Загребельська

Головне науково-експертне управління Верховної Ради вирішило, що реєстрація звітів і отримання нотаріусами інформації з Єдиної бази оцінки нерухомості мають бути безкоштовними.

Про це написала на своїй сторінці в мережі Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Такого висновку дійшло Головне науково-експерте управління парламенту. Так у висновку до законопроєкту 2047 останнє зіслалось на те, що база виконує функцію державного контролю, не надає жодної послуги та не здійснює господарської діяльності. Отже, реєстрація звітів у базі та отримання нотаріусами інформації з неї мають бути безкоштовними", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, Управління висловилось на користь можливої заміни індивідуальної оцінки на масову.

"Але Управління звернуло увагу, що має бути зазначена методика та процедура визначення "ринкової ціни на подібні об'єкти", періодичність її проведення, суб’єкт, який її проводить та здійснює нормативно-правове регулювання тощо", - зазначила Загребельська.

За її словами, інакше на практиці такі прогалини можуть призвести до порушень прав платників податків, суттєво збільшуючи розмір податків, оскільки результати масової оцінки ринкової вартості нерухомого майна, з огляду на непрозорість ринку нерухомості в Україні, можуть бути необґрунтовано завищені.

"У підсумку Управління зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт може бути прийнятий за основу з подальшим урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Комітет з питань антикорупційної політики надав висновок, що у проєкті акта не виявлено корупціогенних факторів та він відповідає вимогам антикорупційного законодавства", - зауважила Загребельська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФДМУ зробив перший крок для ліквідації схеми, яка витягує з кишень українців 1 млн на день за можливість сплатити податки під час продажу нерухомості, - Загребельська

Експертне управління Ради вирішило, що Єдина база з оцінки нерухомості має бути безкоштовною, - Загребельська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156485
 
 
 Топ коментарі
 
Договор купли продажи в Словакии
- вытяг из кадастра - 8 евро
- сделка у нотариуса -28 евро

Договор такой же в Украине вынимает из карманов участников сделки 2000-3000 уе
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Оце так багачка, що за рошенку на Цензорі повітря псуєш!))) Йди вже, зайвохромосомне!)))
До речі- минулого разу ти погано у туалеті прибрала!
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Оце так рівень, оце експресія- суцільна милота!)))
"Скрєпу" у мішку не сховаєш! А туалет ти таки погано прибрала, ще таке буде- отримаєш копняка й почимчикуєш до свого зажопінську!
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Договор купли продажи в Словакии
- вытяг из кадастра - 8 евро
- сделка у нотариуса -28 евро

Договор такой же в Украине вынимает из карманов участников сделки 2000-3000 уе
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Соя не читач, соя- дописувач?
Йди з богом- горілки тут немає!
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Вообще то этот коммент для богатых людей, а не для таких, как вы тролей с методичкой вместо головы
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Оце так багачка, що за рошенку на Цензорі повітря псуєш!))) Йди вже, зайвохромосомне!)))
До речі- минулого разу ти погано у туалеті прибрала!
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Ты убогое и дурное животное, , работающее на ЗЕ. Мысли у тебя примитивные. Мировоззрения- нуль. Короче ты- - козломордое чмо
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Оце так рівень, оце експресія- суцільна милота!)))
"Скрєпу" у мішку не сховаєш! А туалет ти таки погано прибрала, ще таке буде- отримаєш копняка й почимчикуєш до свого зажопінську!
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Це типу вірно. Відразу дуінг бізнес в міжнародних рейтингах піднявся аж на одну тисячну процента. Так можна було одним махом усі витяги з державних кадастрів зробити безкоштовними, а то роботи ще по кожній довідці чи витягу на 10 років.
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ФГИУ сделал первый шаг для ликвидации схемы, которую сам и придумал и внедрил. Именно ФГИУ 18 июля 2018г. запустил «коррупционную аферу»: была создана монопольная схема по выкачиванию денег 600-800 миллионов гривень в год при оценке имущества. Сейчас следует провести расследование этой аферы и виновных наказать. Но все равно спасибо Загребельской, спасибо.
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