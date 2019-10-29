 Експертне управління Ради вирішило, що Єдина база з оцінки нерухомості має бути безкоштовною, - Загребельська

Про це написала на своїй сторінці в мережі Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Такого висновку дійшло Головне науково-експерте управління парламенту. Так у висновку до законопроєкту 2047 останнє зіслалось на те, що база виконує функцію державного контролю, не надає жодної послуги та не здійснює господарської діяльності. Отже, реєстрація звітів у базі та отримання нотаріусами інформації з неї мають бути безкоштовними", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, Управління висловилось на користь можливої заміни індивідуальної оцінки на масову.

"Але Управління звернуло увагу, що має бути зазначена методика та процедура визначення "ринкової ціни на подібні об'єкти", періодичність її проведення, суб’єкт, який її проводить та здійснює нормативно-правове регулювання тощо", - зазначила Загребельська.

За її словами, інакше на практиці такі прогалини можуть призвести до порушень прав платників податків, суттєво збільшуючи розмір податків, оскільки результати масової оцінки ринкової вартості нерухомого майна, з огляду на непрозорість ринку нерухомості в Україні, можуть бути необґрунтовано завищені.

"У підсумку Управління зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт може бути прийнятий за основу з подальшим урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Комітет з питань антикорупційної політики надав висновок, що у проєкті акта не виявлено корупціогенних факторів та він відповідає вимогам антикорупційного законодавства", - зауважила Загребельська.

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