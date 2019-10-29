 Ветерани-добровольці в Золотому поки не порушували закон, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив у вівторок у Маріуполі перед початком інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine.
"Це громадяни України, які вирішили там перебувати, і вони там перебувають, нічого не порушуючи на цей момент. Жодних конфліктів немає, наскільки я знаю. Я вранці розмовляв", - сказав він.
Аваков підтвердив, що в понеділок увечері в тому районі були обстріли.
"Заходила, як ми думаємо, диверсійно-розвідувальна група. Ми так думаємо: треба перевіряти цю інформацію. І було кілька кулеметних чи автоматних черг. Але не стільки по них (по активістах-добровольцях. - Ред.) стріляли, скільки загалом це було", - зазначив Аваков.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.
Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.
Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".
За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.
Пізніше лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький стверджував, що добровольці, які перебувають у селищі Золоте-4, не вивезли, а перемістили зброю за межі так званої "червоної зони".
Хлопцям, нажаль, треба готуватися до провокацій...
Жил-был простой обычный и хриплый ***** под ********. Гопоту на районе боялся, уличное образование проспал. Да и академическое образование получил на уровне, когда на 5м курсе его учили такие же дебилы "..ленский запомни основной закон украины - это конституция".
-Понял?
-Понял. Тоесть институт куплен или закончен по блату отца с полным нулем.То есть у еплана отсудствует обычное академическое системное мышление даже как тупого гуманитария.
Где-то на первых ******* сразу женильси.Ленка себя отдала дешево, так как сама такая.
По жидовским спецоперациям удачи для кореней жидков он попал на жидовские карандаш еще в институте(где они всех проверяют). И при первом контакте с вероятностью удачи в жизни жидковские террористические официальные жидобанды удачи продвинули его по удаче - попасть на квны он где-то был протянут.
Где-то в 2014 он для "вдохновения" вычитывая комментарии на политических мусорках он подхватил темки для своих шоу и снятия кривого сериала как он сам. Но народу такая херня по ожиданиям зашла.Потому что терпеть этот вечный коррупционистан он уже не в состоянии. Но проблемы народа в том, что в украине появились охотники за ожиданиями народа и превращения эти ожидания в звонкую монету.Днк не просрешь.
Где-то в 15-16 году один из таких супергнилых охотников, который училси гнили у самого метра суперимитатора ко, заметил новый тренд и быстро подкатил к дешевке и начал ему втирать, что мол поработаем полгода и заработаем десятки миллиардов.А дальше работать и не надо.Проблема была лишь деньги на выборы. Первый кто? ну канечно ко.По сей он там вякает что украина ему за впаривание дурака должна 2 млрд$. Может это они или часть их.Но так как богдан сверхгниль, у которого святого нету кроме денег появится у порога ху взять в долг было бы опрометчиво. Долги на выборы, ложь и спецоперации на зомбоящике против по, все это позволило зебилу и его шептальшику избраться. А зе он рассказывал как можно будет продать госпредприятия и земли рассчитаться с ко и пу и еще самим заработать.И теперь зе каждых полгода под приводом недельных вояжей на францию и на японию ездит на москву на курсы предательства и лжи.Также идет реструктуризация долгов ко вояжами в одессу-потому что слуги ко в вр и кабмине маловато-они еще не отработали сполна по продаже земель и госпредприятий для ко.То что приходит по каналам монополий от 10млн в день для отдачи долгов не считается, а считается уже своим личным.Ведь может не доседеть до конца.
Вот такая сегодня у украины связка супергныли с предателем-дураком оказалась у власти и ищет как украину распродать и деиндустриализировать в ноль и кому продаться. Кацапы для примера в 1917м при меньших грехах против народа романовых зачистили вертикально и горизонтально.Зе и бо давно романовых по предательству превзошли на порядки.
можно наблюдать путинский почерк как доказательство бабок путина и плакальщиц, которые имитирует разговоры с земноводным на камеру.Ресурсы плакальщиц путина для имитации разговоров с предателем земноводным любезно предоставило чк. Не удивительно если они смогут предоставить ихнее украинское гражданство-что профессора-террористы и убийцы просто так жрут свой хлеб от ху.И тд.
Учитесь понимать как работает мозг профессора-террориста по придумыванию хпп.Просто поставте себя на их место в их условия и все сразу станет понятно.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.
.
она никто - и такими полномочиями не обладает))
3 токсичных млрд грн вырученных с жд сообщения с чекистаном, где часть поездок были осуществлены чекистами для разрушения украины, вреда который они несут украине намного больше 3млрд. Убит например кузьма, а вместо него дурак на троне с каломойским похтаном, завгоспом по разграблению украины.Чекисты убивая лучших, нанесли в миллионы крат больше 3 млрд гривен, это еще не говоря об других диверсиях, например уничтоженных дерипаской запорожский залк, юждизельмаш, львовавтобусный, убийства и пр.А для чего жд с масквой, чтобы чекистам удобно перемещаться для своих диверсий и убийств и высматривать "ачтотамухахалов", что крутит ватзомбоящик нонстоп-это наоборот нужно все позакрывать, чем скорее,тем меньше кацапы будут "ачтотамухахловкавать". Тем более европа и запад открыл свои рынки для украины для чего?И намного больше 3 млрд гривен жд с масквой.
Паспорта террористического государства каРФаген не легитимные. Само государство нелегитимно и его институты работают лишь для процветания терроризма в мире.Потому оно как проект должно быть закрыто, чекисты запрещены на равне с нацистами, армия и флот расспущены.За слово "русский мир" 2 года сибирских поселений.
Кернес, который поднял харьков, чтобы усидеть на нескольких стульях, и на рашистком в первую очередь(потому что кацапы убивают за проукраинство, а украинцы за ватность играют с ним демократию, потому ему выгодней сидеть на парашкинском стуле), должен быть упразднен кацапскими методами-клин клином. Он больше уже ничего лучше для харькова не сделает. КАк только вы ему предложите смерть, он тут же потечет против меньшего сопротивления, а так пока топит за вату, потому что их боится больше.Труханов отправлен в парашку со своим нелегитимным парашкинским паспортом или упразднен как это делают кацапы.Руцкомирская гангрена руцкого дурака с очковыми парашами должна быть постепенно дезинфецирована. Если вы до сиг пор срете в очковой параше - это последствия вони фейлового проекта руцмира руцких дураков вечной нищеты, вертухайщины, стукачества,болот,крови,суперлжи, годоморов и тд.А если дети говорят на языке дураков, то дела хуже, их ложь рабочая. А если вам фамилию коммунисты приписали к руцдуракам на ов, пора исправлять.
Кацапы нормально жили только при хохлах - киевская русь-я.мудрый, днепровце брежневе и хрущеве, которого они обозвали кукурузником, за то что пытался этот "руцкий" мокшанский биомусор накормить, расселить по домам хрущевкам, очкастые параши дуракам заменить на унитазы, еще по хайтеку, ракетам и военным технологиям догнать весь мир. После них кацапы обратно скотинились и скотились в дерьмо с их любимой ложью.И без хохлов жить не могут, чтобы выляпать их в своем дерьме.Все остальное время они жили в болоте, рабстве и их понтовики тянули туда других, даже французов с немцами. Потому только стена от кацапов должна быть как огненная, так и ментальная и языковая, чтобы кац не понимал укр мовы. А несун руцмира зебил должен уйти ***** на покой вместе с каломойшей, которому должен как земля колхозу и не знает как распродать украину, чтобы рассчитаться с бенефициаром за рекламу и имитацию выборов для быдловатых 73% зомбоящиковцев. Потому придурок должен здохнуть.
Это дерьмо с умстевенными понятиями находится на -1 этаже, тогда как запад на 1 этаже, германия на втором, а есть места в мире с 3м уровнем. И это безмозглое дерьмо со своим -1 уровнем зомбоящика хочет что-то сделать? С такими западными акулами как германия, которая уже польшу полностью скупила с патрохами.Да оно понятия не имеет как играть и из чего нужно ходить.И делает часто все наоборот, неся еще большие проблемы, чем просто ничего не делать.
ВР с имитацией фракции "дебилы коломойского", кабмин недоразвитого гончарука с его послушными коломойше дураками и администрация клоуна с похтаном коломойского есть инструменты управления и разграбления украины продажей себе земель с госпредприятиями с продажей мира парашке говно каломойшей, исвените за тавтологию.