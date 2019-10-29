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 54% киян найкраще ставляться до Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

54% жителів Києва позитивно ставляться до президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, який опублікував 29 жовтня результати своїх соціологічних досліджень.

З 11 по 22 жовтня КМІС провів опитування серед дорослого населення м. Києва методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Проведено 803 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% - для показників близьких до 25% або 75%, 2,3% - для показників близьких до 12 % або 88%, 1,6% - для показників близьких до 5% або 95%.

Респондентам ставилося запитання "Зараз я буду зачитувати Вам імена деяких громадсько-політичних діячів. Для кожного з них скажіть, чи знаєте Ви, чули що-небудь або читали про нього або неї? Якщо "знають": Як Ви ставитеся до нього/неї?".

Серед діячів зі списку найкраще ставлення до себе (за балансом позитивного-негативного ставлення) має В. Зеленський – 54% киян позитивно до нього ставляться, 22% негативно, баланс +32%. Далі йдуть В. Кличко (40% проти 35%, баланс +5%) і С. Вакарчук (39% проти 24%, баланс +15%). Також позитивний баланс мають Д. Разумков (34% проти 16%, баланс +18%), М. Томенко (27% проти 14%, баланс +13%), А. Пальчевський (22% проти 11%, баланс +11%). Інші діячі мають близький до нуля або від’ємний баланс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 80% українців довіряють Зеленському, - опитування КМІС

54% киян найкраще ставляться до Зеленського, - опитування КМІС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156477
 
   
 Топ коментарі
 
1. Бабуськи на базарах (не всі)
2. Приблизно четверта частина таксистів. Ті що комплексують від свого "дауншифтінга"
3. Вчительки математики, незаміжні.
Інших я просто в реалі не зустрічав.
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фуфло впарують для зебілів ,понт для тупорилого виборця
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я согласен . многие на работе . в конце концов . трясти лохов в подворотне это тоже в некотором смысле работа 54% киян найкраще ставляться до Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8312
поэтому на вас ложится двойная ответственность . открываете по три акаунта . или в каждой ветке по десять сообщений . что бы вас больше казалось . берите пример с коллег Балалайки . Бастурмы и прочих роботов Вертеров 54% киян найкраще ставляться до Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8097
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Сказка о дурачке се

Жил-был простой обычный и хриплый ***** под ********. Гопоту на районе боялся, уличное образование проспал. Да и академическое образование получил на уровне, когда на 5м курсе его учили такие же дебилы "..ленский запомни основной закон украины - это конституция".
-Понял?
-Понял. Тоесть институт куплен или закончен по блату отца с полным нулем.То есть у еплана отсудствует обычное академическое системное мышление даже как тупого гуманитария.
Где-то на первых ******* сразу женильси.Ленка себя отдала дешево, так как сама такая.
По жидовским спецоперациям удачи для кореней жидков он попал на жидовские карандаш еще в институте(где они всех проверяют). И при первом контакте с вероятностью удачи в жизни жидковские террористические официальные жидобанды удачи продвинули его по удаче - попасть на квны он где-то был протянут.

Где-то в 2014 он для "вдохновения" вычитывая комментарии на политических мусорках он подхватил темки для своих шоу и снятия кривого сериала как он сам. Но народу такая херня по ожиданиям зашла.Потому что терпеть этот вечный коррупционистан он уже не в состоянии. Но проблемы народа в том, что в украине появились охотники за ожиданиями народа и превращения эти ожидания в звонкую монету.Днк не просрешь.
Где-то в 15-16 году один из таких супергнилых охотников, который училси гнили у самого метра суперимитатора ко, заметил новый тренд и быстро подкатил к дешевке и начал ему втирать, что мол поработаем полгода и заработаем десятки миллиардов.А дальше работать и не надо.Проблема была лишь деньги на выборы. Первый кто? ну канечно ко.По сей он там вякает что украина ему за впаривание дурака должна 2 млрд$. Может это они или часть их.Но так как богдан сверхгниль, у которого святого нету кроме денег появится у порога ху взять в долг было бы опрометчиво. Долги на выборы, ложь и спецоперации на зомбоящике против по, все это позволило зебилу и его шептальшику избраться. А зе он рассказывал как можно будет продать госпредприятия и земли рассчитаться с ко и пу и еще самим заработать.И теперь зе каждых полгода под приводом недельных вояжей на францию и на японию ездит на москву на курсы предательства и лжи.Также идет реструктуризация долгов ко вояжами в одессу-потому что слуги ко в вр и кабмине маловато-они еще не отработали сполна по продаже земель и госпредприятий для ко.То что приходит по каналам монополий от 10млн в день для отдачи долгов не считается, а считается уже своим личным.Ведь может не доседеть до конца.
Вот такая сегодня у украины связка супергныли с предателем-дураком оказалась у власти и ищет как украину распродать и деиндустриализировать в ноль и кому продаться. Кацапы для примера в 1917м при меньших грехах против народа романовых зачистили вертикально и горизонтально.Зе и бо давно романовых по предательству превзошли на порядки.
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лучше бы они в Донецке опрос провели . там бы Зеля набрал 100%
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То,что люди выбрали Зеленского,есть неоспоримый факт того,что все хотят разрушить построенное предыдущими презиками коррупционную страну. Зеленский оказался лучшим среди имеющегося дерьма. Но это тоже дерьмо. Так как он не торопится уничтожить олигархов. Из этого следует,что при появлении более прогрессивно радикального политика ,народ с легкостью заменит Зеленского на него. И это правильно.В духе капиталлистической конкуренции.
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Зеленський не радикал, а дурень, хоч для вас будь-який дурень це вже радикал.
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Любой кто захочет реально побороть олигархат и их монополии и контрабанду - будет убит! Или взорвут/отравят его жену и детей. В Украине можно легко "заказать" любого. Тем более сегодня когда в стране полно травмированных войной и полно оружия на руках + Украина стала проходным двором для бандитов со всего СНГ.
Олигархи не позволят отнять у них все активы и миллиарды. Убивают и за меньшее.
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Хотите сказать ,что нет управы на Костю Сапрыкина ?)) Не бойтесь. Для таких дел,есть смелые. Типа Саакашвили.
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Как обычно не указано количество опрошеных.Можно опросить 10человек и сделать выводы о миллионе?
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да причем провести опрос не выходя на улицу- уборщицы и вахтёрши тоже нарот..........
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Еще одна причина почему наши соцопросы всегда врут - Социологические опросы показывают более менее объективную ситуацию лишь в стабильных странах. А в странах которые переживают реформы или революции (как Украина) общественное мнение может меняться кардинально за ОДИН день.
Вспоминаем Яныка который обрушил свой рейтинг за пару дней! А когда он бежал в Ростов то обрушил даже рейтинг своего ядерного электората на Донбассе.
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У него особо и рейтинга, кроме Даунбасса не было, зато был свой Кивалов - підрахуй.
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то есть богдан с беней не так хороши собой ??? и шота по фонтам не бегали.......
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А Путіна взагалі ******* - 100% підтримка. Якщо б приїхав - закидали б квітами. Брешіть далі.
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якщо "кієвлянам" подобається, що на троні сидить сцикло, хамло, нелох, неук, дезертир, нарік, хворий на манію величі, приблатнений гопник та зрадник - це їх проблема.
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Ну, что сказать? Эти уроды хотят нас убедить, что в Киеве живут 54% дебилов?
Я имею большие сомнения на этот счет.
Скорее можно поверить, что 54% ненавидят Зебила всеми фибрами души.
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щось я не знайшов в тому списку партнова і КАЛАмойши з єфремовим....а так, вже сміло можна сказати: "здрастуй, нємитая роSSія...."
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Да, любопытно: рекордный плюс у Зели и рекордный минус у Пороха.
Значит осталось ещё много дураков людей, ждущих чуда от клоуна. Ну пусть ждут дальше...54% киян найкраще ставляться до Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 903
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Если бы у Порошенко был 1+1, то 54% Киевлян к нему относилось бы положительно и 73% ненавидели бы клоуна
Всё тезисы о Порошенко, которые повторяют зебилы - вложили им именно на телеканале 1+1.
Ни один зебил не был свидетелем преступлений Порошенко, но все хором верещат про украденные миллиарды.
Фактически 73% населения это попугаи попки, которые просто бездумно повторяют за Мосейчук выученные фразы.
У кого ТОП-медиа, тот и банкует
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Коллаборанты захватившие власть продолжают оболванивать массы заказными рейтингами с высокой поддержкой капитулянта.
Видели мы "поддержку" в Золотом, когда для поддержки капитулянта свезли сепаров
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Третьим глазом видел, или карты расскинул?
Или дар от бабки унаследовал?
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Как говорил Станиславский: « Не верю! «
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КМИС продолжает тиражировать липовые опросы для Моники Зеленской под заказ Коломойского.
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Російські підніжки не "мусор"!!!! Російські, порохоботські підніжки дуже потрібні підніжки 54% киян найкраще ставляться до Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3660
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Какой-же ты маладецЪ - правду про себя написал ( мусор так мусор - уговорил)...
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Рейтинг постоянно накручивает одна и та-же компания ( и перед выборами она этим занималась ) . Это такие-же "киевляне" , - "Как я Жизель" (с) (Ст.Сы.)
вы-бы лучше провели опрос - Кто сейчас преЗЕдент Украины ?...
Вот это был-бы рейтинг ...
Вариантов ответа не предлагать - народ сам даст определение тому , ЧТО сейчас у власти. ( мне даже интересно , какое из кликух займет первое место ) 54% киян найкраще ставляться до Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3594
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на всю страну мо' найдеця 54 чоловіка шо одобряют Зє!біла - ну там мама, папа і другіє роцтвєннікі.
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Ну,как говорил Труфальдино из Бергамо (в советском варианте), "Теперь у меня не два хозяина, а чуть по-меньше. Один Хозяин и одна ... Хозяйка" (с), поэтому объективно чуть по-болше, чем 54. Но сути это не меняет.
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цей опрос похожий на ісслєдованіє дєрьма - яке дєрьмо вам менше воняє?
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манипуляторы, разводящие лохов!
По всей стране "зеленофилов" максимум 21% а это явное меньшинство!

берем карандаш, лист бумаги, калькулятор и считаем:
Всего 26,77 млн избирателей были зарегистрированы на выборах 2019.

в 1 туре приняли участие 18,8 млн избирателей или - 70%
за "Зелика" проголосовало 30% или 5.64 млн избирателей
во 2 туре приняли участие 17 млн избирателей или - 62%
за "Зелика" проголосовало 73,23% это те же 30%, что и в первом туре + 43.23% переток голосов от кандидатов не попавших во 2 тур, эти избиратели НЕ являлись сторонниками "Зелика", а голосовали против Порошенко, решив, что он меньшее зло.
За период прибывания "Зелика" на должности президента эти 43.23% и так не возлагавшие особых надежд на него полностью разочарованы "Зеликом" и не являются его сторонниками.
ИТОГО
по факту сторонников "Зелика" остается примерно 5.64 млн избирателей из общего количества 26.77 избирателей имеющих право голоса или 21% от всех зарегистрированных избирателей - народа Украины имеющего право голоса на выборах!
Все иные цифры в различных соц опросах могут говорить только о том, что заказал этот опрос глава ОП Богдан, а оплатил его олигарх Коломойский!

это вам еще и объяснение, почему у порхоботов закончилась работа и теперь они лениво пикируются с одинокими "зеленофилами" в том числе и на этом форуме. 54% киян найкраще ставляться до Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9902
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и этот жалкий 21% латентных сепаров сегодня пытается дискредитировать добробаты, патриотов и нагибать всю страну в сторону капитуляции перед РФ.
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Яна Зінкевич

1 ч.

Мені, добровольцю, ветерану, захиснику нашої країни, Народному Герою України під час виступу в залі ВР слуги народу кричали «ганьба»
Так слуги якого народу, партія «Слуга Народу»?
(Зауважу, що серед СН є нормальні проукраїнські люди, і в них уже є розуміння куди вони потрапили. Шкода, що вони в там в меншості. Далі все залежить лише від них)
54% киян найкраще ставляться до Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5763
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А где статистика по районам Киева? А где статистика по возрастному цензу, социальной принадлежности? "Провели" опрос 803 человек. На Uainfo есть голосование "ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПІДПИСАННЯ УКРАЇНОЮ ФОРМУЛИ ШТАЙНМАЄРА?" на котором проголосовало 4279 человек и ответ "Ні. Це - капітуляція перед Путіним." дало 82,8% принявших участие в голосовании. Причем это голосование абсолютно добровольное. В то же время Свидетели Зерро (Лоха) говорят, что все хотят отвода войск. "Так в чем правда, брат?" (с)
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Странно.С кем не пообщаешься--кроют многоэтажным матом зелебобиков. Лоховатые прокинутые голосовальщики просто молчат со злами хлебалами.
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Среди моих знакомых , друзей товарищей , не знаю не одного человека поддерживающего зелю . Есть нейтральные , есть такие что всё и все пох, но чтобы были симпатики ,особенно после последних его хамских шедевров , таких нет. Я киевлянин , а результаты " опроса " , мне кажется , враньё.
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