 54% киян найкраще ставляться до Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, який опублікував 29 жовтня результати своїх соціологічних досліджень.
З 11 по 22 жовтня КМІС провів опитування серед дорослого населення м. Києва методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.
Проведено 803 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% - для показників близьких до 25% або 75%, 2,3% - для показників близьких до 12 % або 88%, 1,6% - для показників близьких до 5% або 95%.
Респондентам ставилося запитання "Зараз я буду зачитувати Вам імена деяких громадсько-політичних діячів. Для кожного з них скажіть, чи знаєте Ви, чули що-небудь або читали про нього або неї? Якщо "знають": Як Ви ставитеся до нього/неї?".
Серед діячів зі списку найкраще ставлення до себе (за балансом позитивного-негативного ставлення) має В. Зеленський – 54% киян позитивно до нього ставляться, 22% негативно, баланс +32%. Далі йдуть В. Кличко (40% проти 35%, баланс +5%) і С. Вакарчук (39% проти 24%, баланс +15%). Також позитивний баланс мають Д. Разумков (34% проти 16%, баланс +18%), М. Томенко (27% проти 14%, баланс +13%), А. Пальчевський (22% проти 11%, баланс +11%). Інші діячі мають близький до нуля або від’ємний баланс.
поэтому на вас ложится двойная ответственность . открываете по три акаунта . или в каждой ветке по десять сообщений . что бы вас больше казалось . берите пример с коллег Балалайки . Бастурмы и прочих роботов Вертеров
Жил-был простой обычный и хриплый ***** под ********. Гопоту на районе боялся, уличное образование проспал. Да и академическое образование получил на уровне, когда на 5м курсе его учили такие же дебилы "..ленский запомни основной закон украины - это конституция".
-Понял?
-Понял. Тоесть институт куплен или закончен по блату отца с полным нулем.То есть у еплана отсудствует обычное академическое системное мышление даже как тупого гуманитария.
Где-то на первых ******* сразу женильси.Ленка себя отдала дешево, так как сама такая.
По жидовским спецоперациям удачи для кореней жидков он попал на жидовские карандаш еще в институте(где они всех проверяют). И при первом контакте с вероятностью удачи в жизни жидковские террористические официальные жидобанды удачи продвинули его по удаче - попасть на квны он где-то был протянут.
Где-то в 2014 он для "вдохновения" вычитывая комментарии на политических мусорках он подхватил темки для своих шоу и снятия кривого сериала как он сам. Но народу такая херня по ожиданиям зашла.Потому что терпеть этот вечный коррупционистан он уже не в состоянии. Но проблемы народа в том, что в украине появились охотники за ожиданиями народа и превращения эти ожидания в звонкую монету.Днк не просрешь.
Где-то в 15-16 году один из таких супергнилых охотников, который училси гнили у самого метра суперимитатора ко, заметил новый тренд и быстро подкатил к дешевке и начал ему втирать, что мол поработаем полгода и заработаем десятки миллиардов.А дальше работать и не надо.Проблема была лишь деньги на выборы. Первый кто? ну канечно ко.По сей он там вякает что украина ему за впаривание дурака должна 2 млрд$. Может это они или часть их.Но так как богдан сверхгниль, у которого святого нету кроме денег появится у порога ху взять в долг было бы опрометчиво. Долги на выборы, ложь и спецоперации на зомбоящике против по, все это позволило зебилу и его шептальшику избраться. А зе он рассказывал как можно будет продать госпредприятия и земли рассчитаться с ко и пу и еще самим заработать.И теперь зе каждых полгода под приводом недельных вояжей на францию и на японию ездит на москву на курсы предательства и лжи.Также идет реструктуризация долгов ко вояжами в одессу-потому что слуги ко в вр и кабмине маловато-они еще не отработали сполна по продаже земель и госпредприятий для ко.То что приходит по каналам монополий от 10млн в день для отдачи долгов не считается, а считается уже своим личным.Ведь может не доседеть до конца.
Вот такая сегодня у украины связка супергныли с предателем-дураком оказалась у власти и ищет как украину распродать и деиндустриализировать в ноль и кому продаться. Кацапы для примера в 1917м при меньших грехах против народа романовых зачистили вертикально и горизонтально.Зе и бо давно романовых по предательству превзошли на порядки.
Олигархи не позволят отнять у них все активы и миллиарды. Убивают и за меньшее.
Вспоминаем Яныка который обрушил свой рейтинг за пару дней! А когда он бежал в Ростов то обрушил даже рейтинг своего ядерного электората на Донбассе.
Я имею большие сомнения на этот счет.
Скорее можно поверить, что 54% ненавидят Зебила всеми фибрами души.
Значит осталось ещё много
дураковлюдей, ждущих чуда от клоуна. Ну пусть ждут дальше...
Всё тезисы о Порошенко, которые повторяют зебилы - вложили им именно на телеканале 1+1.
Ни один зебил не был свидетелем преступлений Порошенко, но все хором верещат про украденные миллиарды.
Фактически 73% населения это попугаи попки, которые просто бездумно повторяют за Мосейчук выученные фразы.
У кого ТОП-медиа, тот и банкует
Видели мы "поддержку" в Золотом, когда для поддержки капитулянта свезли сепаров
Или дар от бабки унаследовал?
вы-бы лучше провели опрос - Кто сейчас преЗЕдент Украины ?...
Вот это был-бы рейтинг ...
Вариантов ответа не предлагать - народ сам даст определение тому , ЧТО сейчас у власти. ( мне даже интересно , какое из кликух займет первое место )
По всей стране "зеленофилов" максимум 21% а это явное меньшинство!
берем карандаш, лист бумаги, калькулятор и считаем:
Всего 26,77 млн избирателей были зарегистрированы на выборах 2019.
в 1 туре приняли участие 18,8 млн избирателей или - 70%
за "Зелика" проголосовало 30% или 5.64 млн избирателей
во 2 туре приняли участие 17 млн избирателей или - 62%
за "Зелика" проголосовало 73,23% это те же 30%, что и в первом туре + 43.23% переток голосов от кандидатов не попавших во 2 тур, эти избиратели НЕ являлись сторонниками "Зелика", а голосовали против Порошенко, решив, что он меньшее зло.
За период прибывания "Зелика" на должности президента эти 43.23% и так не возлагавшие особых надежд на него полностью разочарованы "Зеликом" и не являются его сторонниками.
ИТОГО
по факту сторонников "Зелика" остается примерно 5.64 млн избирателей из общего количества 26.77 избирателей имеющих право голоса или 21% от всех зарегистрированных избирателей - народа Украины имеющего право голоса на выборах!
Все иные цифры в различных соц опросах могут говорить только о том, что заказал этот опрос глава ОП Богдан, а оплатил его олигарх Коломойский!
это вам еще и объяснение, почему у порхоботов закончилась работа и теперь они лениво пикируются с одинокими "зеленофилами" в том числе и на этом форуме.
1 ч.
Мені, добровольцю, ветерану, захиснику нашої країни, Народному Герою України під час виступу в залі ВР слуги народу кричали «ганьба»
Так слуги якого народу, партія «Слуга Народу»?
(Зауважу, що серед СН є нормальні проукраїнські люди, і в них уже є розуміння куди вони потрапили. Шкода, що вони в там в меншості. Далі все залежить лише від них)