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Все про:вакцина (161) дифтерія (26)

 В Україні від дифтерії щеплено 59,5% дітей віком до одного року, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні станом на 1 жовтня 2019 року від дифтерії щеплено 59,5% дітей віком до одного року і 52,3% дорослих.

Про це повідомляють у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

Для колективного імунітету від дифтерії необхідно, щоб 95% населення було щеплено від хвороби.

Дітей вакцинують тричі: в два, чотири і шість місяців. Ревакцинація проводиться у 18 місяців і в шість років. Наступна вакцинація проходить у віці 16 років.

Перша планова вакцинація дорослих проходить у віці 26 років і потім кожні десять років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії. ФОТО=

В Україні від дифтерії щеплено 59,5% дітей віком до одного року, - МОЗ 01
В Україні від дифтерії щеплено 59,5% дітей віком до одного року, - МОЗ 02

У жовтні в Україні зафіксували низку випадків дифтерії. В Ужгороді їх 15. 24 жовтня захворювання діагностували у дев'ятирічного ліцеїста в Києві, також в столиці було виявлено ще один випадок дифтерії. "Діагноз "дифтерія" підтверджений і у чоловіка в Тернопільській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156476
 
 
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Идите нах.. со своей ублюдочной пропагандой, твари, сыворотку покупайте, уроды - иначе лечить будет нечем, в том числе заболевших привитых
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Что значит "коллективный иммунитет от дифтерии" ? Его в принципе не может быть, в отличии, например, от кори. Вакцина от дифтерии представляет собой анатоксин, который должен ослабить действие токсина от уже попавшей в организм дифтерийной палочки. Поэтому на распространение самой палочки она никак не может влиять. Др. словами, и привитые и непривитые с одинаковой степенью вероятностью могут заразиться, заболеть и быть носителями дифтерии. Кроме вакцин , обязательно нужна сыворотка.
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