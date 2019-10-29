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 Політика України
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Все про:ВР (5950) закон (782) прогул (62)

 У "Голосі України" опубліковано закон про позбавлення депутатів-прогульників виплат

Законопроєкт про позбавлення нардепів виплат через прогули опубліковано у виданні "Голос України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, та вводиться в дію з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

У документі зазначається, що "якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради України без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30 % голосувань під час ухвалення рішень Верховної Ради України на пленарних засіданнях Верховної Ради України або у більш як 50 % засідань комітету Верховної Ради України, до складу якого його обрано, такому народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць. Припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, здійснюється за розпорядженням Голови Верховної Ради України, яке видається на підставі рішення комітету, до компетенції якого належать питання депутатської етики, що приймається на основі відомостей щодо обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом Верховної Ради України".

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Водночас "дані участі народного депутата у не менш як 70 % голосувань під час ухвалення рішень Верховної Ради на кожному пленарному засіданні є підставою для нарахування заробітної плати народному депутату за час участі у пленарних засіданнях. Облік участі народного депутата у голосуванні під час ухвалення рішень Верховної Ради здійснюється за допомогою електронної системи, а дані такого обліку (у відсотках) оприлюднюються за кожний день пленарних засідань на офіційному веб-сайті Верховної Ради та на особистій сторінці народного депутата, розміщеній на офіційному веб-сайті Верховної Ради".

Нагадаємо, ВР ухвалила зазначений законопроєкт у другому читанні 16 жовтня.

18 жовтня законопроєкт схвалив спікер ВР Дмитро Разумков, а президент Володимир Зеленський підписав документ 25 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156474
 
 
 Топ коментарі
 
Нет конечно! Это ж где по твоему сглуги нагрода харчеваться будут?
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Лидер партии «Голос» и по совместительству группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прогулял уже 10 из 27 заседаний нового созыва парламента. Таким образом он пропустил уже 37% заседаний.

Интересно, что это не первый опыт Вакарчука в роли народного депутата. Когда он прошел в состав Рады 6-го созыва (2007-2008 годы), Вакарчук прогулял 78% заседаний.
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А можнл депутатов, берущих наличку за работу в Раде, сразу садить в тюрьму?
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Нет конечно! Это ж где по твоему сглуги нагрода харчеваться будут?
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Так может чувак из мастер шефа не спер партийные бабки, а просто лишил дурачков выплат...
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Если тебе дают 5000 зеленых налом в месяц, то отдал свою карточку и сам на Багамах.
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Лидер партии «Голос» и по совместительству группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прогулял уже 10 из 27 заседаний нового созыва парламента. Таким образом он пропустил уже 37% заседаний.

Интересно, что это не первый опыт Вакарчука в роли народного депутата. Когда он прошел в состав Рады 6-го созыва (2007-2008 годы), Вакарчук прогулял 78% заседаний.
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Уже и позарисовываться нельзя? Иммитируем деятельность и делим крошки со стола олигархов.
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Запретите им пользоваться Зе-наклейками на смартфоны… ну и мастурбировать тоже запретите.
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Законопроект о лишении нардепов выплат из-за прогулов опубликован в издании "Голос Украины".

Мне этого мало , это все полумеры . Мне нужны карательные меры для таких депутатов , например отжать хату в пользу местных жителей .
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ого..а 30% голосований прогуливать можно...круто..вот это работа..а мы то в СЗЧ обьявляем дезертиров, которых всего лишь на ОДИН день оставили расположение части-и сроки уголовные они получают( условно дают, это да-но судимость то имеется все равно)
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А я думал неприкосновенности прямо в зале, на рояле
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Это очень потужно, учитывая тот факт, что для многих депутатов это "копейки".
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Так обещали лишать мандата. Практика показывает, что с мандатом зарплату можно и не получать.
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Если я буду пропускать работу, за те дни, когда я не работал, мне будут платить? Почему тогда в Раде так можно?
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Фигня полная..
30 процентов заседаний пропустил....но пои этом проголосовал за 70 процентов законов...и получил все бабки...
Типа глянул когда там много законов на повестке дня...пришел...индульгенцию получил и опять гулять...
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закон о прогульщиках, сегодня закон о кнопкодавсте...
еще депутаты в зале вр едят "тормозки", подрачивают - это беззаконие нельзя оставить без внимания
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