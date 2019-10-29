 Суд РФ переніс дату останнього слова фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", - адвокат

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомив адвокат Едем Семедляєв.

"Сьогодні на засіданні прокурор сказав свою репліку. Після цього хлопці оголосили, що готові до останнього слова. Однак, суддя, з невідомих нам причин, аргументувавши тим, що йому здається, що наші підзахисні не готові, оголосив перерву на два тижні, нібито для підготовки", - розповів адвокат.

Адвокат вважає, що суд навмисно затягує судовий процес. Коментарів сторони обвинувачення поки немає.

Раніше стало відомо, що фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" загрожує від 13,5 до 20,5 років ув'язнення.

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Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

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Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

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