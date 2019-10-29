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Все про:бізнес (381) Китай (244) Нефьодов (95) Маркарова (77) Гончарук_Олексій (204)

 Китайський виробник сканувальних систем для митниці висунув офіційну претензію Нефьодову. ДОКУМЕНТ

Китайський виробник сканувального обладнання Nuctech Company Limited звинуватив главу митної служби Максима Нефьодова в поширенні недостовірної інформації.

Як передає Цензор.НЕТ, у зверненні до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, в.о.голови ДФС Дениса Гутенка і глави митної служби Максима Нефьодова компанія повідомляє, що поставила і змонтувала всі сім сканувальних систем для митних пунктів пропуску, які закупила Україна.

"Усі сім сканувальних систем у робочому стані, що було перевірено численними комісіями, як на місцевому, так і на державному рівні. Компанія провела навчання співробітників митниць з видачею відповідних сертифікатів. Безпека експлуатації обладнання підтверджується висновками перевірки Державної інспекції ядерного регулювання України", - йдеться у зверненні.

Компанія повідомляє, що за сканувальні системи з нею не розрахувалися - прострочена заборгованість становить 8,8 млн доларів США. Штрафні санкції з невчасної оплати на сьогодні сягнули 9 млн гривень.

У Nuctech Company Limited зазначають, що компанія є світовим лідером з виробництва сканувальних систем для перевірки вантажних автомобілів і контейнерів. Її частка на світовому ринку перевищує 40%, і ситуація, яка складається в Україні, негативно позначається на іміджі компанії. Тому китайський виробник залишає за собою право "використовувати всі способи для захисту ділової репутації".

Китайський виробник сканувальних систем для митниці висунув офіційну претензію Нефьодову 01
Китайський виробник сканувальних систем для митниці висунув офіційну претензію Нефьодову 02

Нагадаємо, Nuctech Company Limited у 2018 році стала переможцем торгів на поставку семи стаціонарних сканувальних систем для митних пунктів пропуску, які проводилися на ProZorro. Компанія запропонувала найбільш конкурентну ціну - 482,399 млн грн. Крім китайського постачальника, участь у торгах брали два найбільші світові виробники сканувальних систем Rapiscan та Smiths Heimann.

Минулого тижня під час брифінгу Максим Нефьодов, заявив, нібито замість семи сканерів було закуплено чотири. "Закупили і встановили чотири, не працює зараз жоден. Два з них ми можемо запустити в роботу доволі швидко, і ми над цим працюємо. Це питання дозволу на роботу з високим випромінюванням, там навіть люди вже пройшли тренінг, але ця ситуація потребує реакції правоохоронних органів", - сказав Нефьодов.

Чиновник також зазначив, що нібито "сканери були встановлені з порушенням технології, без необхідних спеціальних комплексів і дозволів, а деякі й зовсім за подвійною оплатою".

Як зазначила заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, на підставі озвучених главою Державної митної служби Максима Нефьодова фактів слідчі Центрального апарату ДБР почали досудове розслідування.

Водночас у китайській компанії заперечують будь-які порушення під час закупівлі та встановлення обладнання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156471
 
   
 Топ коментарі
 
ну может у нас хоть китайцам поверять много численные зебилы - шо не понятно вам - ваши зебилята врут ,врут и потом опять врут - но вы слушаете - а весь мир смееться над нашей страной
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ну кто же будет сам себе перекрывать потоки . у СН и так напряжёнка с наличкой . депутаты уже бунтуют денег просят .
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Зебилы вляпались в очередной скандал, а Китайский производитель сканирующих систем для таможни выдвинул официальную претензию Нефьодову - Цензор.НЕТ 7096 гончарук что-то там про инвестиции в Мариуполе
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ну может у нас хоть китайцам поверять много численные зебилы - шо не понятно вам - ваши зебилята врут ,врут и потом опять врут - но вы слушаете - а весь мир смееться над нашей страной
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не переймайся зебіли настільки тупорилі, що самі собі не повірять, не те що китайцям, хіба що голобородьку з тв ящика.
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ну как славятся китайцы не оплатой взяток знают все
ситуация конечно мутная, но верить любой из сторон просто на основе их заявлений было бы глупо.
как и применять тут всякую херь типа использования
зе...
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Судячи з того, що воно вірить зедебілам, а ні світовому лідеру, що воно може ще написати? У нього всі винні, крім зеледурнів, до яких воно і відноситься.
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бойко це воно !
а у меня есть гендерный признак, в отличии от вас.
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Бойко - це українське прізвище, тому і закінчується на букву "о". А гендерна ознака у тебе тільки одна - зелене лайно.
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о да знаем мы такого щирокого украинца бойко.
так наукраиничал и продолжает... опобличть за життя
вот с ним и пообщайся... а со мной не надо. я к тебе не обращался, чтобы начинать с тобой разговор. и с ущербными хамами я не общаюсь.
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Ще одна ознака зебота - приплести сюди іншу людину. І чому ви всі такі тупі?
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Кстати, еще один интересный факт: Зебилам рассказали про снижение коррупции на таможне чуть ли не до 0, но при этом, поступление в бюджет от таможни, почему то снизились. Парадокс какой то!
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Дебіли вічнозелені. Замість пускати гроші з субвенцій на дороги колабораціоністам розрахуйтеся з китайцями. Китай - одна з небагатьох країн, яка може вплинути на підорасію. І сваритися з китайцями собі ж дорожче. І китайський уряд дуже болісно сприймає такі речі. А ще Китай - член Радбезу ООН. І багато рішень навіть по тому ж Донбасу неможливо провести без китайців
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Китайці по Донбасу здається жодного разу в РадБезі не голосували проти Московії! Це такий "друг" України як і Нурсултан Назарбаев, якому ЗЕбіл казав "дуже дякую"... Китайський виробник сканувальних систем для митниці висунув офіційну претензію Нефьодову - Цензор.НЕТ 1775
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ну кто же будет сам себе перекрывать потоки . у СН и так напряжёнка с наличкой . депутаты уже бунтуют денег просят .
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Действительно странный типаж для государственного служащего.
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как одна из двух капель воды - вылитый епифаний с пцу...похудевший и седистее бород
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Зебилы вляпались в очередной скандал, а Китайский производитель сканирующих систем для таможни выдвинул официальную претензию Нефьодову - Цензор.НЕТ 7096 гончарук что-то там про инвестиции в Мариуполе
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На обозревателе есть статья, где черным по белому написано, что главные контрабандисты просто счастливы этим назначением. Если честно то я как- то вообще не удивлена. Это теперь вам будет сложно растаможить а их доходы только увеличаться. Вообщем вышли на круги своя, те же яйца только в профиль. Правда одно отличие от предыдущих, эти еще и страну сливают
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Нефьодова на трибуну Рады и пусть отчитается перед народом. И немедленно!. Тогда в КНР будет понимание ситуации.
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Неуклонное и беспащадное улучшение инвестклимата от членов слуги...
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Интересно сколько Украина уже должна китайцам. Каждый созыв укр.власти берет деньги у китайцев, когда уже никто не дает. А китайцы терпеливо ждут,а пеня капает.
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Украине "должна" китайцам 40 000 000 (миллионов) гектаров земли! Из которых процентов 10 они уже контролируют...
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Зеленое стадо как не соврет...то сбрешет...а если не сбрешет...то соврет...
На брехне к власти пришли...с брехней во власти и живут...
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Схоже задача зеЛЯді та зеКОм@нди посварити Україну з усіма.... окрім раши... для раши розведення, для рашистів ім'я "інша сторона" (не терористи,не окупанти)... ой як схоже. А для зеляФанів досі казачка про петю працює, петі(хоче теж лайно) вже немає давно при владі а казочка працює - зебіLи вірять.
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как там пела Сердючка ......вы попали ,попали ,попали на любовь ....... бабло
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При барыге видать деньги куда-то зажуковали. Ну ничего, Нефедов человек не новый, можно даже сказать "фронтовик", так что претензии ему в самый раз.
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из всего что понял,нувориши думали что если узкоглазые то можно послать ко всем ЗЕбеням оказалось таки нет!!(даже их не могут) Гы,Гы Китайський виробник сканувальних систем для митниці висунув офіційну претензію Нефьодову - Цензор.НЕТ 9626 Китайський виробник сканувальних систем для митниці висунув офіційну претензію Нефьодову - Цензор.НЕТ 7306
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У китайцев есть волшебная фраза: No license. )
Может, и поставили, может, и смонтировали и даже обучили. Но когда срашиваешь, почему та или та функция не работает или работает не так, то часто слышишь ответ: No license.
А за лайсенс отдельная плата. ))
С другой стороны, купить, установить и обучиться - не означает использовать по назначению.
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Ну это не только у китайцев. Распространенная мировая практика производителей оборудования. Скажем так я бы сказал, что европейские производители нынче более жлобоватей будут. Китайцы чтобы "залезть" на рынок делают хорошие дискаунты.
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бородатый метросексуал такое же пи#дло, как Гончарук и его "камертон".
Сегодня прошло уже два месяца с момента, когда Вова обещал еженедельно снимать мантии с недобросовестных судей.
Сколько наснимал?
Ноль.
При этом читаю: 54% жителей Киева положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому.Источник: https://censor.net.ua/n3156477
Кто эти люди, что положительно относятся к лжецу, который за 5 месяцев не выполнил ни одного из своих щедро розданных обещаний?!
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Я эту птичку лично проверял. Я гвоздиком ее поковырял. (с)
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А чому цей свинарчук нефедов ще не сидить. Рябошапка ауу. Під твоїм процесуальним керівництвом розслідується кримінальна справа щодо цього чорта, котрий зі своїм поддельником заподіяли інтересам держави більше 10 мільйонів гривень. Це стільки як і свинарчук. Так від останнього хоть отримано заставу на майже таку суму, і є надія, що вона поверниться до бюджету. Пора щоб і цей нефедов переночував на шконці, повернувши у вигляді застави заподіяні збитки.
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Это супер! Пусть теперь подадут в суд ,непосредственно на тех кто это наговорил и потребуют компенсацию за потерю деловой репутации!! И суд желательно не Украинский ,так на сумму ущерба в миллионов 100! Что бы зедебилы популисты из своего кармана выложили,нефедовы ,ганчаруки и другие брехуны.
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коменті порохоботов как всегда тупіе и агрессивніе
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