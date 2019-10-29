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Все про:золото (67) Крим (7627) Нідерланди (469) Бородянський Володимир (24)

 Ми стоятимемо до кінця, - Бородянський про повернення "скіфського золота" Україні

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський вважає, що в України високі шанси виграти "справу про скіфське золото", що розглядається в апеляційному суді Амстердама.

Про це він сказав Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Триває судовий процес. Ми в судовому процесі. На нашому боці правда. Тому я оцінюю, як хороші (шанси. - Ред.) ... Ніколи не буває гладко в таких складних переговорах. Я вважаю, що коли правда на твоєму боці, ти мусиш стояти до кінця. І ми стоятимемо до кінця", - сказав Бородянський.

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Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, повинна бути повернена в Україну, а не в окупований Росією Крим.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156469
 
 
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А Нелох знает про скифское золото ?
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Правильно мыслишь. Еврею пох@р на историческое наследие Украины.
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Капец Голландцы хотят украсть на пару с оккупантом украинское культурное наследие, вот так проводить выставки за границей.
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Уже достали эти голландцы - Крым Украина, даже по АЙ-пи, да и по всему остальному, а тут аж до депопуляции, то есть до апелляции дошло уже....
Давай, я бы подарил это золото, и пусть живут с этим. "демократия", ага, мы видим как елозят с самолетом шо сбили боевики. Уже даже и мы будто виновны шо не подумали о подлости Рашки шо заведет среднюю ППО-шку - более 10км. "Бук" стреляет в высоту.
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После того как этот ******** рассказывал что выступать на острове крыс это подвиг, всю его хрень и читать не хочется. Все равно рано или поздно это золото сопрут хоть здесь хоть в рашке- говняшке .
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Надо стоять не до "конца", а до решения в пользу Украины - до возвращения ценностей в Украину.
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Как-то не оптимистично звучит "будем стоять до конца"
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Если говорится "будем стоять до конца" - конец будет нерадостным.
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министр стойкий парень, не "дебил" - он коломойскому ответил...
и это была не прачечная-ху-ячечная, а министерство культуры
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этот даун - министр культуры - у власти цирк уродов избранный клоунами




пиз.ец Украине.
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