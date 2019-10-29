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Все про:законопроект (827) гральний бізнес (88) Юрій Ніколов (7)

 Лобійований Мінфіном законопроєкт про легалізацію грального бізнесу дозволить відкрити тисячі салонів із лотоматами по всій Україні, - журналіст Ніколов

Журналіст Юрій Ніколов вважає, що в разі прийняття законопроєкту про легалізацію грального бізнесу лобісти монополії дозволять відкрити в житлових будинках понад тисячу салонів з лотоматами по всій Україні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мінфіну аргумент один - а ось є країни, де монополія. І це хороші країни - Франція, Фінляндія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Велика Британія, Австрія, Словаччина. Мовляв, будьмо як ці хороші країни", - зазначив журналіст.

"Причому лобісти монополії скористалися рівно тими самими методичками, які рік тому розносили по ЗМІ заказушники з #УНиЛая_лотерея. Тоді у них був пік протистояння з Антимонопольним комітетом, де Загребельська відстоювала норму про невелику кількість операторів лотереї, але більше одного, щоб уникнути монополії, яка в умовах наглухо корумпованої України може принести тільки розгул розпусти", - продовжив Ніколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Журналіст вважає, що швидше за все увійде якийсь оператор з фіктивними бенефіціарами.

"І почне грати за лобійованим Мінфіном законопроєктом 2285. А в ньому чорним по білому написано, що звичайні лотерейні квиточки будуть продаватися тільки за паспортом (ага, так і уявляю зростання популярності цього самого нешкідливого виду азартних розваг). Зате лобісти монополії дозволяють відкрити в житлових будинках понад тисячу салонів по всій Україні з лотом атами, на яких ігромани продовжать вишикувати свої п'ять морквин у рядок, витягуючи і крадучи з будинків пожитки й втягуватися в кредити", - підкреслив Ніколов.

Нагадаємо, 18 жовтня проєкт закону про державне регулювання в сфері грального бізнесу, який фактично легалізував цей вид діяльності в Україні, був зареєстрований в парламенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо нелегальний гральний бізнес залишиться, то ми даремно прийшли до влади, - Гетманцев

Лобійований Мінфіном законопроєкт про легалізацію грального бізнесу дозволить відкрити тисячі салонів із лотоматами по всій Україні, - журналіст Ніколов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156468
 
   
 Топ коментарі
 
Легализируйте и берите с них налоги. Они ведь как работали, так и работают.
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всю эту игровую туфту надо просто запретить, как тяжелые наркотики. но увы и ах...
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Кривой Рог на одной небольшой улице - 13 заведений
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Одно Криво-Рожское заведение даже переехало на ул. Банковую в Киев, правда там играют не на автоматах а в напёрстки, но то дело такое...
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Предлагаю все игорные заведения вынести за пределы городской черты. А разместить возле мусорных свалок. Два в одном: мусорской бизнес возле мусора
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так вроде вова глаголил что так и будет только в отелях 5* или за городами.
чтобы люди ездили специально и не имели туда доступ все кто попало.
в штатах хочешь спустить бабло ? едешь в вегас например и спускаешь там тебе все что хочешь....
но не по дороге с работы / на работу, каждый день во вред близким
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прямо в каждом подъезде можно будет стаивть ? отлично так что же вы паритесь ? бегом покупайте себе лоховтомат ! постаивте у себя и будете грести лопатой бабки !
а когд придут и спросят... потом отпостите свою сторис о том как гады жмуть малый бизнес.
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всю эту игровую туфту надо просто запретить, как тяжелые наркотики. но увы и ах...
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Легализируйте и берите с них налоги. Они ведь как работали, так и работают.
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Проблема в тех кто там играет. Если адекватные люди продавали квартиры, бизнес, автомобили, что бы "выиграть", то что будут делать наркоманы и всякие дебилы? Убивать пенсионеров за 1 тыс грн.
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проститутки тоже работают..легализуем?..я вот не понимаю, почему считают что с легализацией исчезнут нелегалы?..
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Да, проституцию тоже не мешало бы легализовать. Проститутки как и игровые автоматы будут работать в любом случае, притом на таком же уровне что и нелегально, потому что одинаковый спрос - но зато будут платить налоги в бюджет.
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серьезно? так и вижу очереди проституток в налоговой..да как работали они нелегально, так и будут работать, как отстегивали мусорам, так и будут отстегивать..ну вот не захотят девочки получать официальный статус проститутки-ИМХО
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Почему-то в странах где проституция или игорный бизнес легализирован - с законными казино и борделями проблем нет, вполне себе существуют припеваючи и зарабатывают.
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менталитет другой..вот ты серьезно считаешь, что студенточки подрабатывающие проституцией захотят официоза? чеки начнут выдавать и кассовые аппараты установят?
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Если одновременно с этим ввести социальные гарантии, защиту государства и одновременно криминализировать нелегальную проституцию (а не только сутенерство) - то еще как захотят.
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угу..зачит мусора начнут брать больше с нелегалок(это же теперь криминал!).. так ты за доходы мусоров беспокоишся?
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Эти все игровые автоматы надо вынести за черту городов и сел в пределах 20 км чтобы их и близко не было. Вот, что надо сделать.
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хер поймешь этих ЗЕленыъх фантазеров . курение зло поэтому производителей табака считай выжили из Украины . теперь что решили компенсировать финансовые потери на игральных автоматах ? так это тоже зло и еще не известно что хуже . игромания или курение
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Что понимать, наехали на все бизнесы и требуют бабки иначи напринимают таких законов, что прийдется закрыться. А автоматы Авакяна. Янукович тихонько плачет. Но народ не думает гнать этих проходимцев.
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А почему ЗЕлёные курители конопли должны поддерживать производство табака? Ты в своем уме!?
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Имитация президенты была 3 дня в японии, а 3 дня в москве на курсах лжи и предательтсва
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А вот в Грузии все казино только в гостиницах. И нет никаких ларьков с игровыми автоматами, типа, "Лото". Последние в Киеве уже и нестесняются, и двери не закрывают. Да и вообще, как-то удивительно интенсивно начали плодиться.
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40 конгрессменов засветились с работой на тергосударство под видом борьбы с терроризмом теми кто защищается от тергосударства.
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Ой вей Какие тысячи. Их уже в разы больше. На каждом углу, и с каждым днем все новые
И да уже и не прячутся.
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маринованному ильичу, приписывают фразу "ничего не стоит то государство, которое позволяет себе играть с гражданами в азартные игры". не думаю, что он такое сказал, но по тому, что мы видим в мире, на земле нет государств которые чего-то стоят в данном контексте.
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Они все оформлены на Кипре, так что с украинцами играет государство Кипр.
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если играет, то по тому определению, кипр - тоже ничего не стоящее государство, как производная от Украины.
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так єти страньі наверне что-то делают со своими детьми в школе, чтоб они в будущем не стали жертвами казино. а у нас училки даже с желанием поигратся на уроке телефоном справиться не могут.
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Ты Николов подлец!
Сколько менты под которыми
тысячи игровых залов тебе заплатили
за этот высер??
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это перемога, покращення, досягнення чы зрада?
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Николов нагнетает конечно и, как любой журналист (болтун), набрасывает говно на вентилятор.
Сколько зависимых ходило в салоны, столько и будут ходить. А "разгул разврата" Юрий Николов может увидеть и на улице, и во дворах домов, и в наливайках, и в общественном транспорте. А если Юра проигрался по-крупному, то возьми бензин и сожги тот салон к бени фени))
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Азартные игры, включая букмекерство, никуда не уходили и прекрасно процветают. Реклама ПариМатч, Фаворит Спорт - на каждом углу. ПариМатч - официальный спонсор чемпионата Украины по футболу! О каком запрете игорного бизнеса идет речь? Нужно просто упорядочить этот бизнес, чтобы работали по белому и платили налоги, ну и чтобы не стояли на каждом углу.
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