 Лобійований Мінфіном законопроєкт про легалізацію грального бізнесу дозволить відкрити тисячі салонів із лотоматами по всій Україні, - журналіст Ніколов

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мінфіну аргумент один - а ось є країни, де монополія. І це хороші країни - Франція, Фінляндія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Велика Британія, Австрія, Словаччина. Мовляв, будьмо як ці хороші країни", - зазначив журналіст.

"Причому лобісти монополії скористалися рівно тими самими методичками, які рік тому розносили по ЗМІ заказушники з #УНиЛая_лотерея. Тоді у них був пік протистояння з Антимонопольним комітетом, де Загребельська відстоювала норму про невелику кількість операторів лотереї, але більше одного, щоб уникнути монополії, яка в умовах наглухо корумпованої України може принести тільки розгул розпусти", - продовжив Ніколов.

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Журналіст вважає, що швидше за все увійде якийсь оператор з фіктивними бенефіціарами.

"І почне грати за лобійованим Мінфіном законопроєктом 2285. А в ньому чорним по білому написано, що звичайні лотерейні квиточки будуть продаватися тільки за паспортом (ага, так і уявляю зростання популярності цього самого нешкідливого виду азартних розваг). Зате лобісти монополії дозволяють відкрити в житлових будинках понад тисячу салонів по всій Україні з лотом атами, на яких ігромани продовжать вишикувати свої п'ять морквин у рядок, витягуючи і крадучи з будинків пожитки й втягуватися в кредити", - підкреслив Ніколов.

Нагадаємо, 18 жовтня проєкт закону про державне регулювання в сфері грального бізнесу, який фактично легалізував цей вид діяльності в Україні, був зареєстрований в парламенті.

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