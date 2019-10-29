 У Києві почали штрафувати водіїв за заїзд на смугу громадського транспорту. За 5 днів - мільйон гривень, - Бахматов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив радник київського міського голови Максим Бахматов в інтерв'ю виданню "Хмарочос".

"Сьогодні ніхто не знає, який рівень заторів у Києві та яка його динаміка щодня... Тобто такого інструменту, який би показав рівень заторів, у нас немає. І наше перше завдання – отримати цей інструмент, який би об’єктивно оцінював ситуацію з трафіком у Києві… Можливо, щось схоже на Яндекс.Пробки. Це, звісно, специфічна історія, але давала потрібний результат", - заявив він.

Раніше Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування і покращення міського трафіку Kyiv Traffic Group.

Метою новоствореної групи буде регулярне вимірювання трафіку Києва. За словами Бахматова, група взаємодіятиме із сервісами Uber, Bolt, Uklon та Waze, оскільки вони "вже дуже багато знають про трафік".

"Уже є перші результати роботи групи. Ми домовилися з поліцією, що вони чергуватимуть у години пік (із 7 до 10 ранку та із 5 до 8 вечора) на 12 смугах громадського транспорту та виписуватимуть штрафи тим, хто на них заїжджає", - заявив Бахматов.

"Знаєте скільки ми заробили на штрафах за п’ять днів? Близько мільйона гривень, 2 тисячі штрафів із 15 по 20 жовтня. Тепер ці смуги вільні, ними користується громадський транспорт, бо автівкам на ці смуги заїжджати тепер небезпечно", - сказав він.

За словами радника голови КМДА, не всі водії дотримуються правил дорожнього руху.

"Камери зафіксували 27 автомобілів, які щодня заїжджають на смугу громадського транспорту на вулиці Вернадського. Я попросив наш IT-департамент скласти цей список. Тепер можна сказати: "Ти, ти і ти – рагуль. Створюєш небезпеку для велосипедистів. Не даєш нормально проїхати громадському транспорту. Ми будемо тебе знаходити, карати і ґвалтувати. Морально, звичайно". І це все можна робити завдяки smart city технологіям", - заявив Бахматов.

Нагадаємо, 8 жовтня 2018 року в Україні патрульна поліція почала використовувати нові пристрої для вимірювання швидкості TruCam. Перший тиждень поліцейські використовували TruCam у пілотному режимі лише для профілактики, аби водії звикли до нововведень.

У поліції пояснили, що пристрої TruCam встановили на ділянках найбільшої концентрації ДТП. Детальніше з місцем розташування пристроїв можна ознайомитися на сайті патрульної поліції.

Також у поліції спростували чутки щодо пристроїв TruCam про те, що "патрульні сидітимуть у кущах".

Американський пристрій TruCam має лазерне наведення, що дозволяє вимірювати швидкість на відстані до 1200 метрів. Він працює до 15 годин без підзарядки. TruCam має карту пам’яті на 16 тисяч відеороликів чи 40 тисяч фото. Робить до 3 фото за секунду.