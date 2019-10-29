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 Політика України
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 На тристоронніх переговорах щодо газу Росія порушувала питання перегляду рішень Стокгольмського арбітражу, - "Нафтогаз"

Під час тристоронніх переговорів про транзит російського газу в Європу через газотранспортну систему України російська делегація знову порушила питання перегляду рішень Стокгольмського арбітражу для відновлення транзиту газу.

Про це йдеться в заяві української компанії 28 жовтня за підсумками переговорів у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

"Російська сторона порушила питання про врегулювання відкритих питань між "Нафтогазом" і "Газпромом" у частині арбітражів. "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" офіційно надіслати своє бачення варіантів погашення заборгованості майже у 3 млрд дол., яка виникла за результатами Стокгольмського арбітражу і вирішення інших відкритих питань. Жодних офіційних пропозицій від російської компанії з цього приводу "Нафтогаз" наразі не отримував", - наголошується в заяві.

Єврокомісія на переговорах представила детальні пропозиції про укладення нового довгострокового контракту на транзит російського газу по території України після 2019 року, які підтримала українська сторона. Серед ключових положень - укладання нової угоди на значний термін і фіксація обсягів транзиту, які забезпечать надійну роботу української газотранспортної системи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна буде готова підписати договори на транспортування газу до 17 грудня, - Оржель

"Контракт має бути укладений з новим оператором української ГТС, який з 1 січня 2020 року буде виведений з групи Нафтогаз. При цьому відносини між Оператором ГТС України та Газпромом мають будуватись на основі вимог європейського енергетичного законодавства, яке Україна впроваджує як член Енергетичного співтовариства", - йдеться в повідомленні.

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв нагадав, що саме на таких принципах "Газпром" працює з усіма своїми контрагентами в Європейському союзі, і зазначив, що перехід на загальноприйняті європейські правила істотно спростить російської компанії роботу з Україною.

Крім того, українська сторона запропонувала Газпрому взяти участь у громадських слуханнях, які проводитимуться НКРЕКП щодо обговорення нової методології встановлення тарифів, заснованої на мережевому кодексі ЄС, яка має діяти протягом наступного п’ятирічного періоду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156466
 
 
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Викручується Кобалєв. 8 млн баксів премії отримав, перевів у США, а 3 млрд баксів можна мокшам тепер вже і простити.
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Новый оператор...и списанные с газпрома старые долги....именно на таких условиях зеленое стадо заключит новый договор...
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С учетом скорости пробивания дна зебилами это вполне вероятно.
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Только попробуйте подарить им украинские деньги! Пусть бабло гонят ворье поганое! Воровали украинские деньги и тупо врали что мы у них газ воруем, лицемерные мрази.
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Так это же у гебни тактика такая, ничего не меняется со времен нквд.
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Вот реальное положение вещей на кацапии.
Вот, что пишут на форумах маилСру люди.
На трехсторонних переговорах по газу Россия поднимала вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9182
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Кацапня потратит на апелляции 10 млрд.$ но 3 млрд.просто так не отдаст. Такое уж это одичалое племя с огромным комплексом неполноценности в отношении Украины,который неумело скрывается за дешевым гонором и тупой вяликодержавной спесью.
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Коболев, не сдавайся, дави их, блд! На тристоронніх переговорах щодо газу Росія порушувала питання перегляду рішень Стокгольмського арбітражу, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 348
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"новым оператором украинской ГТС,Источник: https://censor.net.ua/n3156466"
должен стать правоприемником по долгам газпрЁма.
только так, а иначе зеля подарит путе украинские миллиарды...
интересно - какой процент отката при этом?
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