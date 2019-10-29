 На тристоронніх переговорах щодо газу Росія порушувала питання перегляду рішень Стокгольмського арбітражу, - "Нафтогаз"

Про це йдеться в заяві української компанії 28 жовтня за підсумками переговорів у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.
"Російська сторона порушила питання про врегулювання відкритих питань між "Нафтогазом" і "Газпромом" у частині арбітражів. "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" офіційно надіслати своє бачення варіантів погашення заборгованості майже у 3 млрд дол., яка виникла за результатами Стокгольмського арбітражу і вирішення інших відкритих питань. Жодних офіційних пропозицій від російської компанії з цього приводу "Нафтогаз" наразі не отримував", - наголошується в заяві.
Єврокомісія на переговорах представила детальні пропозиції про укладення нового довгострокового контракту на транзит російського газу по території України після 2019 року, які підтримала українська сторона. Серед ключових положень - укладання нової угоди на значний термін і фіксація обсягів транзиту, які забезпечать надійну роботу української газотранспортної системи.
"Контракт має бути укладений з новим оператором української ГТС, який з 1 січня 2020 року буде виведений з групи Нафтогаз. При цьому відносини між Оператором ГТС України та Газпромом мають будуватись на основі вимог європейського енергетичного законодавства, яке Україна впроваджує як член Енергетичного співтовариства", - йдеться в повідомленні.
Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв нагадав, що саме на таких принципах "Газпром" працює з усіма своїми контрагентами в Європейському союзі, і зазначив, що перехід на загальноприйняті європейські правила істотно спростить російської компанії роботу з Україною.
Крім того, українська сторона запропонувала Газпрому взяти участь у громадських слуханнях, які проводитимуться НКРЕКП щодо обговорення нової методології встановлення тарифів, заснованої на мережевому кодексі ЄС, яка має діяти протягом наступного п’ятирічного періоду.
Вот, что пишут на форумах маилСру люди.
должен стать правоприемником по долгам газпрЁма.
только так, а иначе зеля подарит путе украинские миллиарды...
интересно - какой процент отката при этом?