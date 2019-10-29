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Все про:інвестиції (241) Маріуполь (598) Форум (27) інвестори (44) Гончарук_Олексій (204)

 Інвестори на форумі в Маріуполі побачать понад сотню проєктів, - Гончарук

Під час першого інвестиційного форуму RE: THINK Invest in Ukraine під егідою Президента України, який відбудеться 29 жовтня в Маріуполі, інвесторам продемонструють понад 100 проєктів.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо намір зібрати людей у Маріуполі, щоб продемонструвати дві основні речі. Перше - тут з'являються правила. Ці правила зміняться і будуть однаковими для всіх, корупція піде в історію, рейдерство піде в історію, сіра економіка також поступово піде в історію. Друге - буде презентовано багато інвестиційних проєктів. У різних форматах буде презентовано понад сотню таких проєктів", - розповів голова уряду.

За його словами, будуть показані як великі державні, так і локальні інвестиційні проєкти.

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"Окремий акцент буде зроблено на розвитку східних територій. Це ключовий замисел", - додав Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156464
 
 
 Топ коментарі
 
Які інвестори юродивий? Навіть зебіли тобі свої гроши з під подушки не несуть.
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Пора переименовывать Мариуполь...в Нью-Васюки...😀
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"Первое - здесь появляются правила. Эти правила изменятся и будут одинаковыми для всех, коррупция уйдет в историю, рейдерство уйдет в историю, серая экономика также постепенно уйдет в историю."
Інвестори на форумі в Маріуполі побачать понад сотню проєктів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 827
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Які інвестори юродивий? Навіть зебіли тобі свої гроши з під подушки не несуть.
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в этой местности сейчас самый инвестиционно-привлекательный проект це восстановлние бердянского фекального коллектора
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На кого рассчитан этот идиотизм ???
Это как в осаждённый Ленинград пригласили бы американских инвесторов для строительства развлекательного центра !
Просто отбоя бы не было от желающих вложить бабло !
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Ты сначала украинскому обществу расскажи - почем квадратный метр земли и сколько стоит контейнер независимости!
Блин, удалите у него с компьютера темплейты Power Point, которые ему бесплатно загрузили из Википедии...
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В эту сепарскую гадюшню - Мариуполь, поедут только зебилоиды такие как ты!
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Пора переименовывать Мариуполь...в Нью-Васюки...😀
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"Первое - здесь появляются правила. Эти правила изменятся и будут одинаковыми для всех, коррупция уйдет в историю, рейдерство уйдет в историю, серая экономика также постепенно уйдет в историю."
Інвестори на форумі в Маріуполі побачать понад сотню проєктів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 827
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Помню Кучма организовал форум для инвесторов в Украинском Доме. Тогда при курсе около 4 грн за доллар, этот фуршет вышел аз 80 млн. грн.
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Инвестфорум для Ахметова? Оппозиционная фракция Мариупольского горсовета выступила против "легализации" олигарха
https://www.0629.com.ua/news/2552449/investforum-dla-ahmetova-oppozicionnaa-frakcia-mariupolskogo-gorsoveta-vystupila-protiv-legalizacii-oligarha
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Инвесторы Гончарука скоро станут мэмом, типа « янелох», или « цірукинічогонекрали» и далее по списку
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Якщо неЛох-42 пробіжить по фонтану, то може і приїдуть подивитись на шоу.
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