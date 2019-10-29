 "Якби не Аваков, то виборів у такій формі не відбулося б", - Богдан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".
"Я знаю, що в нього (Авакова. - Ред.) була глибока конфліктна ситуація з бувшим президентом. І я знаю, що він мінімізував негативний вплив під час виборчої кампанії багатьох силових структур. І чесно, якщо б не Арсен Аваков, то цих виборів у такій формі не відбулось би", - сказав Богдан.
Глава ОП зазначив, що Аваков - професійна людина, яка забезпечила чесні вибори.
"Можливо, це був би правильний політичний хід – поміняти абсолютно всіх і змінити Авакова, і це би сподобалося суспільству, але це було б нечесно.
Він працював на досягнення результату – законного, справедливого, і він забезпечив цей результат. І якщо тобі вигідно зробити якусь річ, але совість тобі не дає це зробити, краще зробити по совісті. Ми дали йому карт-бланш нової каденції, на якій він має завоювати собі симпатію суспільства або не завоювати.
У нашій системі координат Аваков точно не має жодного стосунку ні до яких грошових потоків, ні до яких схем, ні до якої ситуації, яка може рухати негатив. От до жодної", - повідомив Богдан.
Водночас він додав, що якщо такий випадок буде продемонстрований і це буде реалістичний випадок, то, на його думку, реакція президента, парламенту, його, Кабінету міністрів буде негайна.
"На сьогодні є повне перезавантаження влади, і ми не бачимо, я, у всякому разі, навіть ви – ви не бачите в суспільному просторі прикладів, що Арсен Аваков є частиною якихось негативних явищ, корупції чи ще чогось", - резюмував глава ОП.
Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Аваков, як і інші міністри, зараз перебуває на випробувальному терміні, і якщо вони не "принесуть реальних справ до кінця року - всіх буде звільнено.
Поищите старые интервью Лени Ройтмана в ютюбе, он подробно рассказывает, кто такой Аваков. Скорее самого Богдана уберут, чем Авакова.
прежде чем на свет показаться нет тела и нет до него никому дела. Но наш пострел везде поспел.Деятельный дурак да еще на должности это катострофа для всех.
Шось я этого не заметил . Мабуть я слепой .
ах, как пороботики раньше защищали Авакова...
Аваков теперь переметнулся к Бене... вона оно чо...
Азовців в Золотому вже відпиз№дили?
начебто сабаків припинить бути корупціонером від того ?
дитяче виправдання своєї продажності..
чи є велика різниця хто дерибанить країну :
менти сабаківа чи петіни мародери ?
полюбому країні "кранти"
Это мы и без тебя знаем, бурят. Нацжёны перед Петром Алексеевичем должок накопили.
бо фсьо...
По иерархии идет сразу после циничного Рошена.
******** несут упадок цивилизации, когда нападут дикари типа ваты и уничтожат западную цивилизацию. А чурки и их покрывальцы гамасеки побегут, и не будут защищать свои государства.
Был бы в 2014 ЯНЕЛОХ с Беней - они бы сразу капитулировали без никакого сопротивления!