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Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1266) вибори (4557) Кабмін (3236) Богдан Андрій (201)

 "Якби не Аваков, то виборів у такій формі не відбулося б", - Богдан

Глава Офісу Президента Андрій Богдан переконаний, що якби не глава МВС Арсен Аваков, то "ці вибори в такій формі не відбулися б".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я знаю, що в нього (Авакова. - Ред.) була глибока конфліктна ситуація з бувшим президентом. І я знаю, що він мінімізував негативний вплив під час виборчої кампанії багатьох силових структур. І чесно, якщо б не Арсен Аваков, то цих виборів у такій формі не відбулось би", - сказав Богдан.

Глава ОП зазначив, що Аваков - професійна людина, яка забезпечила чесні вибори.

"Можливо, це був би правильний політичний хід – поміняти абсолютно всіх і змінити Авакова, і це би сподобалося суспільству, але це було б нечесно.

Він працював на досягнення результату – законного, справедливого, і він забезпечив цей результат. І якщо тобі вигідно зробити якусь річ, але совість тобі не дає це зробити, краще зробити по совісті. Ми дали йому карт-бланш нової каденції, на якій він має завоювати собі симпатію суспільства або не завоювати.

У нашій системі координат Аваков точно не має жодного стосунку ні до яких грошових потоків, ні до яких схем, ні до якої ситуації, яка може рухати негатив. От до жодної", - повідомив Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша миролюбна позиція розрахована на громадян Росії, - Богдан

Водночас він додав, що якщо такий випадок буде продемонстрований і це буде реалістичний випадок, то, на його думку, реакція президента, парламенту, його, Кабінету міністрів буде негайна.

"На сьогодні є повне перезавантаження влади, і ми не бачимо, я, у всякому разі, навіть ви – ви не бачите в суспільному просторі прикладів, що Арсен Аваков є частиною якихось негативних явищ, корупції чи ще чогось", - резюмував глава ОП.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Аваков, як і інші міністри, зараз перебуває на випробувальному терміні, і якщо вони не "принесуть реальних справ до кінця року - всіх буде звільнено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156463
 
   
 Топ коментарі
 
Богдан, вон из власти. Кто тебе давал картбланш, рыгоанальное существо?
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Прикольно зебилам сцут в глаза. Вот умора то "Мы дали ему карт-бланш", - Богдан объяснил, почему Аваков остался в новом Кабмине - Цензор.НЕТ 3508
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или просто обосрались понимая что стоит за этой тварью аваковым....
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Богдан, вон из власти. Кто тебе давал картбланш, рыгоанальное существо?
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Не в захваті від Богдана, але ригіонал Порошенко набагато більший, ніж Богдан
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Ванятка, ти б краще прокоментував ригоаналівський ПРиБЮТ твоєї бабці БздЮлі! Чи ти гадаєш що той оргазм в залік не йде?
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Ми не дражнимо! Ми навпаки підтримуємо віру людини з обмеженими можливостями, в північно-кореянку Вону ... "Ми дали йому карт-бланш", - Богдан пояснив, чому Аваков залишився в новому Кабміні - Цензор.НЕТ 9826
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Поц брехливый
Поищите старые интервью Лени Ройтмана в ютюбе, он подробно рассказывает, кто такой Аваков. Скорее самого Богдана уберут, чем Авакова.
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Правильно. Це Аваков Богдану карт-бланш дав. І не лише Богдану, але й самому Зєлєнскому. Без Аваков ці фраєрки так і крутили я один у Кварталі, інший при Коломойському.
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Сотню таких как бодя и еще с правительством в придачу. Авков окапался и долго думает
прежде чем на свет показаться нет тела и нет до него никому дела. Но наш пострел везде поспел.Деятельный дурак да еще на должности это катострофа для всех.
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или просто обосрались понимая что стоит за этой тварью аваковым....
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Прикольно зебилам сцут в глаза. Вот умора то "Мы дали ему карт-бланш", - Богдан объяснил, почему Аваков остался в новом Кабмине - Цензор.НЕТ 3508
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Дайте вже картбланш Януковичу, чого чекаєте.
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Ні. Місце вже зайняв блаЗЄнській. Але впустити вони його можуть. Щоб викинув трохи грошей на переслідування учасників Майдану.
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А он, что лучше других? Почему другим не дали? "Мы" ему дали. Мы это кто?
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Как кто? ЗеНарод! По конкурсу всех министров набирали! Никакого кумовства и тд и тп. Ты все пропустил просто.
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Все намного проще - без этого армяна у бени не хрена не получилось бы , и сейчас без него бени никак
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Мы дали ему карт-бланш - Богдан объяснил, почему Аваков остался в новом Кабмине

Шось я этого не заметил . Мабуть я слепой .
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ах, как все запутанно
ах, как пороботики раньше защищали Авакова...
Аваков теперь переметнулся к Бене... вона оно чо...
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Було б добре, щоб ви дали йому карт-, а він вам за це -бланш. Під кожним оком на вашій мерзенній мармизі.
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Гадюка не дала кудрявой Жабе сфальсифицировать выборы
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аваков тебе сам "в карт-бланш" дать может.
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Рюкзаков со своими ручными националистами конечно очень сильно повлиял на выборы.
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Storm UA, а подробней можно про ручных начионалистов Авакова?это про Билецкого? так вот я -националист и в Гробу видал и Авакова и Билецкого и Порошенко и Зеленского..вопросы будут?
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знаю я парочку зебилов..вопрос, а почему Аваков на месте при новой власти?-вводит их в ступор.
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Цей штрих розсмішив: він вам дав карт-бланш чи ви йому.
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И все таки, как Азову удалось выйти за сутки до образования котла?
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Просто руководство Азова адекватное - там у шапочникова ростислава хорошо описано это , за баблом не гналось
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Не мы!!!а Беня!богдан ты еще мелко плаваешь!
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Свинарчуки обиделись что Аваков не дал сфальцифицировать выборы
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шо то я вас зебобиков ( в прошлом зрадофилов ) не пойму . когда Аваков был в правительстве Гройсмана он был гад и нехристь . а как вошел в правительство Гончарука сразу стал своим в доску . у вас голова от резких поворотов не болит ? "Ми дали йому карт-бланш", - Богдан пояснив, чому Аваков залишився в новому Кабміні - Цензор.НЕТ 2812
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Після того, як Аваков відпиз№див кийками і поставив на коліна азовців в Золотому, як він відпиз%див їх під Радою взимку в 2018му, Аваков сьогодні від Авакова вчора не відрізняється.
Азовців в Золотому вже відпиз№дили?
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Карт-бланш - неограниченные полномочия и полная свобода действий, предоставленные доверенному лицу при осуществлении действий от имени доверителя. Богдан или не понимает, что говорит, или вешает лапшу на уши.
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нахіба вору і корупціонеру давати бланшкарт ?


начебто сабаків припинить бути корупціонером від того ?


дитяче виправдання своєї продажності..
чи є велика різниця хто дерибанить країну :
менти сабаківа чи петіни мародери ?
полюбому країні "кранти"
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>И честно, если бы не Арсен Аваков, то этих выборов в такой форме не состоялось бы.


Это мы и без тебя знаем, бурят. Нацжёны перед Петром Алексеевичем должок накопили.


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Богдан, падаль...ЮТУБ лопається від поведінки поліцейських по відношенню до громадян. Злочини і правопорушення керівництвом МВС покриваються. За 5 років здіснилась не реХформа а деградація поліції в зворотньому напрямку. Літаки і приуси, форма не замилять очи на зловживання поліцейських. Під керівництвом сабакова поліція перетворилась в ОЗУ..ганьба. Все зелений втратив довіру і незабаром його рейтинг буде вже як шоколадного бариги..
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Це зрозуміло, що ви дали Авакову карт-бланш. Не зрозуміло - що пан мав на увазі, що "попрацюємо до Нового Року і фсьо". Що таке це "фсьо"?
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Він юродивий на Цензорі . На таких не реагують.
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Фсьо, означає кирдик бабці БздЮлі! Готуйся провожать стареньку в останній політичний путь... "Ми дали йому карт-бланш", - Богдан пояснив, чому Аваков залишився в новому Кабміні - Цензор.НЕТ 3961
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і він справно відробляє імітацією опозиції у вигляді Білих Воштів та Бурштинів
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это аваков дал вам бабки за эту должность , уйопок вузькоглазый.
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Потому что Авакян один из ********** резидентов в Украине.
По иерархии идет сразу после циничного Рошена.
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Аваков має бути на лаві підсудних разом з порошенком. І те, що він десь там "бабусю через дорогу перевів" не може бути йому виправданням. Те, зокрема, що вся беркутівська мерзота досі у поліції служить - це результат роботи авакова і його найближчих помічників.
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Бред.Что Аваков своими 2 мя полицейскими которые дежурили на выборных участках помог избежать фальсификаций ?Еще раз бред.Менты спокойно курили в стороночке на участках .Или может хоть одно дело ,которое возбудила полиция о нарушения в ходе компании дошло до суда? Нет,просто Авакян договорился с Беней за эту должность ,чтобы его не брали за барки еще до выборов
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Все гамасяцкие парады нужно сопровождать информационно загрядительными высокими щитами, чтобы рекламу, которую они толкают не проникала в никакие слабые умы недоразвитых поприкольщиков.Для которых они и стараются. гамасеки вымыванием клея нации уничтожили римскую империю, за которой защищать ее стало некому.
******** несут упадок цивилизации, когда нападут дикари типа ваты и уничтожат западную цивилизацию. А чурки и их покрывальцы гамасеки побегут, и не будут защищать свои государства.
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Сьогодні в Марику авак ляпнув про те що в Золотому сьогодні сєпари вели стрільбу , але цього ніхто не почув . Авак гідний гарної палі на Майдані .
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Аваков ..не подарок !!!! А вот кто дал картбланш выродку богдану?
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В нашей системе координат Аваков точно не имеет никакого отношения ни к каким денежных потокам, ни к каким схемам, ни к какой ситуации, которая может продвигать негатив. Вот ни к одной", - а нелегальный игорный бизнес? Богдан об этом прекрасно знает, и выходит что нагло соврал. А может в их стстеме координат это является нормальным?
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Вы дали ему шанс? Да это он вас крепко за яйца держит, зебил мля.
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Если быть справедливыми - нам повезло, что в опасный период 2014 у власти были не ЯНЕЛОХ с Беней, а Турчинов с Аваковым. Благодаря жесткости Авакова сепаров в Харькове положили мордой в асфальт, а не стали договариваться с ними, как в Донецке и Луганске. И он дал оружие добробатам, хотя многие во власти были против.
Был бы в 2014 ЯНЕЛОХ с Беней - они бы сразу капитулировали без никакого сопротивления!
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Значит я содлал Добробаты и защитил Днепропетровск не дал сепарам пройти.Молодец люди это помнят. Но теперь я на правах спасителя буду ГРАБИТЬ Украину по полной программе? Так получается? Для меня эти добровольцы которые не работают а бегают с оружием в руках по всей Украине не партиоты а БАНДИТЫ.
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Т.е. Аваков по сути обеспечил прикрытие нелегитимности и подтасовки выборов Моники Зеленски.
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Богдан трепло, и ему тоже известно, что Собаков самый главный коррупционер у зели, но он тщательно хочет всё это скрыть. А что здесь уже скрывать, всем известно, кто он на самом деле. Так что богдан, не надо народу лапшу вешать на уши, не надо.
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Самая большая ошибка Зэлэного это то что он в угоду Коломойскому назначил Богдана ну а потом по цепочке.
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