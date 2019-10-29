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 Політика України
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 Наша миролюбна позиція розрахована на громадян Росії, - Богдан

Кремлю потрібно відповідати на жести доброї волі України, оскільки "позиція нічого не чую/не бачу" не сприймається навіть усередині РФ.

Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

"Ми можемо розмовляти, знову ж таки, до безкінечності. Але є результат, і цей результат підтримує левова частина громадян України. А що ми втратили? Я вважаю, що поки що немає зв'язку між "формулою Штайнмаєра" і її реалізацією з обміном полоненими. Це був взаємний крок один одному назустріч. Чи буде другий крок, я не знаю. Ми маємо велику надію. Ми абсолютно нічого не втратили, провівши обмін полоненими, тільки показали адекватність керівництва. Ми об'єднали Україну навколо цієї ідеї і все-таки звільнили наших громадян. І це дуже важливо, щоб наші воїни бачили, що їх там не кидають у полоні, якщо щось трапляється, а держава буде до останнього битися, щоб їх звільнити. Це сильний меседж", - заявив Богдан.

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"З "формулою Штайнмаєра" є рух до миру – ми демонструємо його публічно: і для України, і для зовнішнього світу. І протилежній стороні, Росії, потрібно якось відповідати, тому що позиція "я нічого не чую, я нічого не бачу" не сприймається середовищем навіть всередині Росії. І взагалі треба розуміти, що наші активні дії, наша миролюбна позиція розрахована не тільки на міжнародне середовище. Вона розрахована на громадян Росії", - додав він.

"Те, що було рішення суду й Росія мала його виконати? Вона його мала і не виконала. І не виконала би ніколи. І ми можемо з професійним юристом говорити віками, але нічого абсолютно не зміниться. А щоб змінилося, треба перемикатись на ментальність росіян. Вони через свої засоби масової інформації накручені дуже вороже до України, вони вважають нас якоюсь негативною нацією, націоналістами. І в позиції, коли ми відкриті, ми хочемо і йдемо назустріч, а Росія, керівництво Росії впирається, і аргументації, чому це відбувається, немає – з тої сторони вже почнуться питання: а чому ми ведемо себе неадекватно? Здавалося б дрібниця, але ж Афганістан закінчився не тільки тому, що були проблеми на міжнародному рівні, а тому що всередині СРСР почалося дуже багато рухів суспільних. І керівництво тоді вирішило, що ліпше вивести війська і припинити війну, щоб своє суспільство не будоражити", - резюмував Богдан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156461
 
   
 Топ коментарі
 
Хотелось бы чтобы позиция Президента Украины была расчитана на граждан Украины. На граждан россии и вольного Лугандона как-то глубоко пох!
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Молодец!!! Умные мужики!!!!
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нашо ти так тупо палишся, кацап?
треба бути хитрішим
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Кого интересует мнение населения РФ и на что оно влияет? Ни на что.
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Лютый враг Украины Богдан участвовал в преступных переговорах сбежавшего холуя кремля Азарова в москве об отказе от ассоциации с ЕС. есть (ВИДЕО)
Бывший бандит экс- рыгоАнал который занимает высокую должность руководителя Офиса ...резидента -капитулянта Украины, в 2013г. участвовал в антиукраинских переговорах тогдашнего премьера - украинофоба Азарова с вражеской Россией об коварном отказе от ассоциации с Европейским Союзом. Участие этого единомышленника кровавого ЗЕКА заговора против Украины подтверждают данные о пересечении им границы с вражеской РФ и документ с составом янычар из продажной украинской делегации. Об этом также рассказывают в расследовании программы «Схемы». После возвращения в Украину и решения антиукраинского правительства по строгому повелению вражеского кремля за уничтожение ассоциации с ЕС Иуду Богдана наградили высокой государственной наградой. Сейчас среди самых высоких чиновников этой новой получается что тоже антиукраинской прокремлёвской власти бывший бандит экс- рыгоАнал сепаратист - капитулянт Бодя по значению занял второе место, сразу после экс-клоуна продажного ..резидента - капитулянта ЗЕ....И видно что этого опытного врага Украины Бодю продажный ...резидент -капитулянт поставил ясно что не для содействие ускоренного продвижение Украины в дружественные ЕС - НАТО. А для подготовки капитуляции Украины на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта проклятой паРаши и превращении нашей державы в гадкую кацапскую колонию....
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Ложь и манипуляции, снова ложь и манипуляции, а затем опять ложь и манипуляции. Потеряли всех западных союзников, разрушили антироссийскую коалицию, окончательно склонили общественное мнение на западе в пользу РФ, утратили всякую субъектность на международной арене, унизили и растоптали честь и достоинство защитников Украины, деморализовали армию. Взамен получили презрение и насмешки врага, под молчаливое одобрение малороссийского большинства. Существующее в таком виде государство нельзя назвать украинским, будет раскол и новое самоопределение.
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вот мнение жителей РФ
меня
АБСОЛЮТНО не интересует
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Они через свои средства массовой информации накручены очень враждебно к Украине, считают нас какой-то негативной нацией, националистами.Источник: https://censor.net.ua/n3156461

Пордон а они кто?Не националисты?Украина объективно нуждается в национализме,для возрождения Украинского языка,что бы сделать Украину украинской,а в России зачем национализм?Кто будет спорить что Россия в националистическом угаре?Который приводит к русификации малых народов на их этнических землях.Анексии части территории других государств и т.д. Причем это все поддерживается гражданами России.
Богдан несет *****.
Лично я поддерживаю формулу Штаймаера только потому что есть усталость от Украинского кризиса в ЕС и США.Вот Украина пошла на уступки показала это цивилизованному миру,мяч на стороне путина ,пусть западные страны увидят его неадекватность и недоговороспособность. Потому что Путину нужна Украина в сфере влияния России и ни на какие уступки он не пойдет.
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Аналогия с Афганистаном совсем лютый треш. Разве Афганистан отводил войска со своих же территорий и предлагал брататься с ссср?
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Конечно ерунда.Никакого гражданского общества в СССР не было ,за исключением стран балтии и не на что не влияло.В СССР пришел к власти мудрый и честный человек Горбачев,который начал перестройку сверху.А низ сидел тихо.
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бурятіна богдан, *****, не ми розпочали цю війну.
тому твоя "миролюбність" призведе до нової війни та втрати територій.
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Богдан не урят - посмотрите на его папу - он похож на бурята ?
Коломойский возьмёт своим юристом бурята ?
При чём тут бурятский народ ?
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100 л. назад в 1918 г. численный состав кадровой армии УНР сократился до 110 тыс украинских бойцов. И в 1917-1918 украинские части вели тяжёлые кровавые бои с российскими бандитскими -большевистскими оккупационными войсками на Левобережной Украине. Однако, преступное заигрывание прокремлёвских левых украинских партий с лютым кремлёвским врагом и недостаточное формирования вооружённых сил УНР. И ещё Центральная Рада преступно отказалась от более трёхсоттысячной кадровой Украинской регулярной армии ( а это привело к трагедии) украинизированных дивизий Русской императорской армии Юго-Западного фронта поддержавших Центральную Раду подчинившихся и присягнувших на верность УНР, Украинскому народу и правительству. В результате большая часть украинских войск (16 дивизий), брошенных Центральной Радой на произвол судьбы, они выехали во вражескую паРашу где стали белогвардейцами или кремлёвскими бандитами- большевиками. А на декабрь 1918 численный состав армии УНР уже снизился до 110 тыс бойцов, которые храбро умирая за УНР до последнего сражались с многократно превышающей в военной силе просто огромной полумиллионной ордой проклятых москалей - кацапов против ужасных оккупантов бандитов - большевиков из вражеской паРаши.
Что и привело к ужасной катастрофе -трагедии потере суверенитета и колонизации независимого Украинского государства УНР превращению её в жалкую кацапскую колонию усср с последующими репрессиями, голодоморами и геноцидом в которых погибли от рук кремлёвских оккупантов многие миллионы украинцев. Часто в мировом развитии стран история повторяется но не дай Бог нам такого повторения событий в Украинской державе и которые мы можем допустить продажной капитуляцией ЗЕбилов..
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У российских граждан есть свое правительство и президент вот пускай они и работают на своих граждан.Вас выбрал Украинский народ не для ублажения агрессора.
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"Наша миролюбивая позиция рассчитана на граждан России, - Богдан". Да что этот предатель несет??? Представьте 1942 год. Сталинград. Идет война. Оккупированны огромные территории а Черчилль и Сталин говорят: "Наша миролюбивая позиция рассчитана на граждан Германии",- Какие еще нужны доказательства что глава Офиса президента Андрей Богдан предатель и работает на граждан России???
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когда они про своих граждан думать будут
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З ранку головою їбанувся?І здається доволі кріпко.Може тобі країну мешкання змінити,на мордор.І будеш там піклуватися про громадян орків і бігати їм на зустріч.
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"я нічого не чую, я нічого не бачу" Саме цю позицію вибрав агресор Росія.
А те що постраждала Україна в лиці керівництва обрала шлях "миролюбної позиції" то це Капітуляція,
і якщо про таке говорить Керівник офісу президента то це Вже можна констатувати як Зрада керівництва держави щодо національних інтересів України!
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Че то кажется что сегодня админ Вася Рыбников. Бан через комментарий.
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Ватой и малоросом не становятся ими родятся сколько Богдану не говори он всё равно к росии озерается,вывод он должен уйти,такие люди не имеют права занимать такие должности
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Богдан прямым текстом сказал на кого работает: на граждан московии и их правителей.
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замироточив до свіжоспечених граждан расєї в ОРДЛО Наша миролюбна позиція розрахована на громадян Росії, - Богдан - Цензор.НЕТ 2156
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Богдан откровенно обозначил свою пророссийскую позицию.
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