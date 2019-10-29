 Наша миролюбна позиція розрахована на громадян Росії, - Богдан

Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.
"Ми можемо розмовляти, знову ж таки, до безкінечності. Але є результат, і цей результат підтримує левова частина громадян України. А що ми втратили? Я вважаю, що поки що немає зв'язку між "формулою Штайнмаєра" і її реалізацією з обміном полоненими. Це був взаємний крок один одному назустріч. Чи буде другий крок, я не знаю. Ми маємо велику надію. Ми абсолютно нічого не втратили, провівши обмін полоненими, тільки показали адекватність керівництва. Ми об'єднали Україну навколо цієї ідеї і все-таки звільнили наших громадян. І це дуже важливо, щоб наші воїни бачили, що їх там не кидають у полоні, якщо щось трапляється, а держава буде до останнього битися, щоб їх звільнити. Це сильний меседж", - заявив Богдан.
"З "формулою Штайнмаєра" є рух до миру – ми демонструємо його публічно: і для України, і для зовнішнього світу. І протилежній стороні, Росії, потрібно якось відповідати, тому що позиція "я нічого не чую, я нічого не бачу" не сприймається середовищем навіть всередині Росії. І взагалі треба розуміти, що наші активні дії, наша миролюбна позиція розрахована не тільки на міжнародне середовище. Вона розрахована на громадян Росії", - додав він.
"Те, що було рішення суду й Росія мала його виконати? Вона його мала і не виконала. І не виконала би ніколи. І ми можемо з професійним юристом говорити віками, але нічого абсолютно не зміниться. А щоб змінилося, треба перемикатись на ментальність росіян. Вони через свої засоби масової інформації накручені дуже вороже до України, вони вважають нас якоюсь негативною нацією, націоналістами. І в позиції, коли ми відкриті, ми хочемо і йдемо назустріч, а Росія, керівництво Росії впирається, і аргументації, чому це відбувається, немає – з тої сторони вже почнуться питання: а чому ми ведемо себе неадекватно? Здавалося б дрібниця, але ж Афганістан закінчився не тільки тому, що були проблеми на міжнародному рівні, а тому що всередині СРСР почалося дуже багато рухів суспільних. І керівництво тоді вирішило, що ліпше вивести війська і припинити війну, щоб своє суспільство не будоражити", - резюмував Богдан.
треба бути хитрішим
Бывший бандит экс- рыгоАнал который занимает высокую должность руководителя Офиса ...резидента -капитулянта Украины, в 2013г. участвовал в антиукраинских переговорах тогдашнего премьера - украинофоба Азарова с вражеской Россией об коварном отказе от ассоциации с Европейским Союзом. Участие этого единомышленника кровавого ЗЕКА заговора против Украины подтверждают данные о пересечении им границы с вражеской РФ и документ с составом янычар из продажной украинской делегации. Об этом также рассказывают в расследовании программы «Схемы». После возвращения в Украину и решения антиукраинского правительства по строгому повелению вражеского кремля за уничтожение ассоциации с ЕС Иуду Богдана наградили высокой государственной наградой. Сейчас среди самых высоких чиновников этой новой получается что тоже антиукраинской прокремлёвской власти бывший бандит экс- рыгоАнал сепаратист - капитулянт Бодя по значению занял второе место, сразу после экс-клоуна продажного ..резидента - капитулянта ЗЕ....И видно что этого опытного врага Украины Бодю продажный ...резидент -капитулянт поставил ясно что не для содействие ускоренного продвижение Украины в дружественные ЕС - НАТО. А для подготовки капитуляции Украины на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта проклятой паРаши и превращении нашей державы в гадкую кацапскую колонию....
меня
АБСОЛЮТНО не интересует
Пордон а они кто?Не националисты?Украина объективно нуждается в национализме,для возрождения Украинского языка,что бы сделать Украину украинской,а в России зачем национализм?Кто будет спорить что Россия в националистическом угаре?Который приводит к русификации малых народов на их этнических землях.Анексии части территории других государств и т.д. Причем это все поддерживается гражданами России.
Богдан несет *****.
Лично я поддерживаю формулу Штаймаера только потому что есть усталость от Украинского кризиса в ЕС и США.Вот Украина пошла на уступки показала это цивилизованному миру,мяч на стороне путина ,пусть западные страны увидят его неадекватность и недоговороспособность. Потому что Путину нужна Украина в сфере влияния России и ни на какие уступки он не пойдет.
тому твоя "миролюбність" призведе до нової війни та втрати територій.
Коломойский возьмёт своим юристом бурята ?
При чём тут бурятский народ ?
Что и привело к ужасной катастрофе -трагедии потере суверенитета и колонизации независимого Украинского государства УНР превращению её в жалкую кацапскую колонию усср с последующими репрессиями, голодоморами и геноцидом в которых погибли от рук кремлёвских оккупантов многие миллионы украинцев. Часто в мировом развитии стран история повторяется но не дай Бог нам такого повторения событий в Украинской державе и которые мы можем допустить продажной капитуляцией ЗЕбилов..
А те що постраждала Україна в лиці керівництва обрала шлях "миролюбної позиції" то це Капітуляція,
і якщо про таке говорить Керівник офісу президента то це Вже можна констатувати як Зрада керівництва держави щодо національних інтересів України!