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 Політика України
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Все про:газ (1051) газові переговори (108) ГТС (89) Олексій Оржель (14)

 Україна буде готова підписати договори на транспортування газу до 17 грудня, - Оржель

Тристоронні консультації між Єврокомісією, Україною та Росією про транзит російського газу по території України дозволили уточнити позиції сторін з підготовки договору про транспортування газу, який буде підписаний за європейськими правилами.

Про це в понеділок, 28 жовтня, за підсумками переговорів сказав у коментарі журналістам міністр енергетики і захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейські пропозиції базуються на 10-річному контракті і на обсягах 60 (млрд кубометрів газу в рік) стабільних і 30 - змінних обсягів транспортування газу через ГТС України ... Ми в рамках нашої дорожньої карти рухаємося в частині зміни українського законодавства, отже, транспортні угоди будуть підписані відповідно до європейського законодавства", - сказав міністр.

Оржель зауважив, що ця пропозиція відповідає інтересам європейської та української сторін. За його словами, оскільки процеси адаптації українського законодавства, зокрема, в частині анбандлінгу тривають, українська сторона, за дорожню карту, буде готова підписати договори на транспортування газу до 17 грудня цього року.

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"Для нас дуже важливо, що європейська сторона сама пропонує ці цифри, і ця пропозиція опрацьована з точки зору процедури - як ми підписуємо і коли ми підписуємо. Ми сподіваємося, що підпишемо цей договір до кінця року і забезпечимо стабільність поставок на європейські ринки. Я вважаю, що дуже важливо, щоб була стабільність продажу газу з російської сторони ", - сказав міністр.

Він зазначив, що українська сторона виступає за інтенсифікацію переговорів, і готова займатися конкретними технічними та політичними питаннями, які можуть бути пов'язані з цими переговорами.

За словами міністра, наступний раунд переговорів українська сторона запропонувала провести якомога швидше, вже після 11 листопада поточного року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156458
 
 
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и снова только надежды и дорожные карты. А у нас вернули такие премии за прошлый год за коммуналку. Почему, думаю, спрашивать не надо.
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Як тільки лаптестан вийде на потрібну спроможність потоків в обхід України, так ***** покладе путіна на всі договори транзиту.
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перекачка воздуха выгодней,хотя выхлоп на конце трубы владельцам можно произвести и с примесью метана
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"Политические вопросы" - это простить долг газпрому???
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"Договор, или С Новым годом". Пьеса в двух актах. Краткое содержание. Акт первый. Граница. 1 января одна из высоких сторон закрывает вентиль газа. В самый мороз. В ход идет газ из хранилищ другой высокой стороны. Звучит призыв: "Прикрути!" Толпа продрогшего народа крайне возмущена. Акт второй. Брюссель. При критическом давлении газа высокие стороны подписывают договор на условиях стороны, закрывшей вентиль. Вентиль торжественно открывают. Толпа ликует. Занавес.
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Да никто и не сомневается....что зеленое стадо простит долг газпрому...
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