 На території однієї з шахт Донеччини сталася пожежа, на поверхню підняли 233 гірників, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"28 жовтня о 14:33 у м. Білозерськ Добропільського району на території шахти "Білозерська" в будівлі електроцеху (розташований на поверхні) виникло загорання даху. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
О 15:36 пожежу ліквідовано на площі 20 м2.
У зв’язку з потраплянням продуктів горіння в ствол шахти та необхідністю загальношахтного провітрення на поверхню піднято 233 гірників.
Від ДСНС залучалося 17 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки.
А здесь требуют зарплат... ничо не понимаю... нарыли угля, выставили на продажу, сколько у вас купили, столько вы и заработали. Отслюнявьте на поддержание отрасли, а остальное отнимите и поделите. Звягильскому жиду с татарином - 90%, а остальное забирайте. Ну так? А если это не продается или в убыток, нахера мне кормить кормильцев, дотируя их из моего кармана? Шобы кепками стучали и требовали еще накормить, бо кормить прекратят? Та лучше напромить...
Шота логики не прослеживается...