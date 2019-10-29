EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  384  2
Все про:пожежа (1840) шахта (175) Донецька область (2332) ДСНС (2118)

 На території однієї з шахт Донеччини сталася пожежа, на поверхню підняли 233 гірників, - ДСНС

У м. Білозерськ Добропільського району Донецької області на території шахти "Білозерська" в будівлі електроцеху виникло загорання даху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"28 жовтня о 14:33 у м. Білозерськ Добропільського району на території шахти "Білозерська" в будівлі електроцеху (розташований на поверхні) виникло загорання даху. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

О 15:36 пожежу ліквідовано на площі 20 м2.

У зв’язку з потраплянням продуктів горіння в ствол шахти та необхідністю загальношахтного провітрення на поверхню піднято 233 гірників.

Від ДСНС залучалося 17 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежа в лікарні швидкої допомоги в Києві: евакуювали 48 осіб. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156457
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В свое врмя Маргарита Тетчеренко (украинка, поди) разогнала землероек нахер. И тихо стало в соединенном королевстве... никто касками об лоб не стучит...
А здесь требуют зарплат... ничо не понимаю... нарыли угля, выставили на продажу, сколько у вас купили, столько вы и заработали. Отслюнявьте на поддержание отрасли, а остальное отнимите и поделите. Звягильскому жиду с татарином - 90%, а остальное забирайте. Ну так? А если это не продается или в убыток, нахера мне кормить кормильцев, дотируя их из моего кармана? Шобы кепками стучали и требовали еще накормить, бо кормить прекратят? Та лучше напромить...
Шота логики не прослеживается...
 показати весь коментар
 
 
Вот это кучу навалил, правда все мимо. Шахта "Белозерская" Ахметки, так что там по зарплатам все ОК.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору