 Рада сьогодні розгляне законопроєкти про статус добровольців і про покарання за кнопкодавство

Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, у вівторок планується розгляд у першому читанні законопроєкту №2045 та альтернативного №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції". Законопроєкт №2045 зареєстрований народними депутатами від фракції "Європейська солідарність" Іриною Фріз, Яною Зінкевич, Іриною Геращенко, Іванною Климпуш-Цинцадзе та Марією Іоновою.

Серед авторів альтернативного законопроєкту №2045-1 - група народних депутатів від фракцій "Слуга народу", "Голос", "Батьківщина" - зокрема, Микола Тищенко (фракція "Слуга народу"), Леся Василенко ("Голос"), "Галина Третьякова ("Слуга народу").

Четвертим питанням порядку денного заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України". Він передбачає встановлення кримінальної відповідальності за неособисте голосування. Таке діяння пропонується карати штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Передбачається, що досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

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Крім того, для розгляду в першому читанні заплановано законопроєкти №2063 щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист, №1144 "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду Генерального прокурора", №1150 щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей, №1164 щодо забезпечення права свідка на правову допомогу у кримінальному провадженні.

Також у першому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкти №2066 щодо удосконалення системи поводження з небезпечними відходами, №1170 про державне регулювання у сфері мийних засобів, №2031 щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд.

Депутати також планують ратифікувати Угоду між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), а також у зв'язку з цим внести зміни до деяких законів.

У другому читанні депутати планують розглянути законопроєкт №0879 "Про концесії", №0869 щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування, №0876 щодо особливостей орендних відносин дошкільних навчальних закладів, №0878 щодо сприяння розвитку промислового виробництва та малого і середнього підприємництва.

У другому читанні народні депутати у вівторок планують розглянути декілька урядових законопроєктів, які перейшли Верховній Раді від парламенту VIII скликання - №0879 "Про концесії", №0905 щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону, №0899 щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів, №0940 щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб.

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Серед іншого, у порядку денному також передбачено розгляд проєкту постанови №2198 народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.