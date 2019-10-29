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 Політика України, Суспільство
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Все про:Донбас (13430) операція Об'єднаних сил (1692) Кравченко Володимир (9)

 Процес відведення сил і засобів ЗСУ на Донбасі контролюватимуть представники СММ ОБСЄ, - командувач ОС Кравченко

Процес відведення сил і засобів Збройних сил України на Донбасі контролюватимуть спостерігачі ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Донбас.Реалії заявив командувач ОС Володимир Кравченко.

За його словами, процес відведення сил і засобів Збройних сил України контролюватимуть представники СММ ОБСЄ, а контроль за дотриманням режиму припинення вогню здійснюватиме українська сторона СЦКК.

"Вважаю за необхідне зазначити, що так звані "СЦКК "ЛНР" і "ДНР" не передбачені жодним документом, укладеним у Мінську", - сказав Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За жовтень кількість переселенців з тимчасово окупованих територій збільшилася на 5 тисяч осіб, - Мінсоцполітики

Як відомо, згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил у районі Золотого і Петровського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.

Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156454
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто... А контроль за відводом військ дири хто буде здійснювати?
Чи це не передбачено мінськом?)
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Тобто... А контроль за відводом військ дири хто буде здійснювати?
Чи це не передбачено мінськом?)
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Розведення взагалі непердбачено мінськими угодами. А от ВІДВЕДЕННЯ по формулі Штайнмайера передбачається тількі з української сторони. Просто вперше офіційно вимовили "відведення" замість безпечного для них "розведення" війск.
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Правильно. Просто одне дурне і неграмотне, яке не цікавило я політикою рівно до червня 2019 року не рлзібралося у термінології, у самих Мінськ з домовленостях, понаобіцювало пуцину і європейським партнерам казна що, змусило офігівшого Кучму оце казна що під назвою, "Формула швайнмайора" підписати. А тепер боти верещать, що "це Порошенка підписав, хоча повторю, у Мінськ з угодах немає жодного слова про розведення ( фактично - односторонні відведення українською стороною) живої сили. Зате у Мінських домовленостях є про те, що Дебальцеве повинно бути під українським контролем. Чомусь це нашого міні вошьдя не хвилює, а слово, дане пуцину хвилює і навіть дуже. Чому?
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Минуточку.
Как раз Кучма и намутил эту формулу свинмайера.
Он еще с Петей ссорился по причине того что Петя как президент которого Кучма представляет слишком много своим представителем командует и не дает ему самостоятельности.
Так что вполне может быть что Зеля туда и не лезет.
Все Кучма решает...
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Підписати ці парірці Зєлєнскій змушував Кучму телефоном. Кучна не підписав. Повернувся у Київ і змушений був підписати у присутності Зєлєнского. Формула народилася після телеіонно' розмови Зєлєнского і Пуцина. Після першого дзвінка пуцину від Зєлі.
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О, началось... зебилы выгораживают своего мессию. Получается еще хуже, если бы не выгораживали...
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Интересно кто будет контролировать процесс отвода кацапских танков? ОБСЕ уже не раз показывало как они "контролируют". На кого эти зеленые дебилы надеются? Все будут отвечать в случае захвата этих территорий РФ.
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Кучма представитель президента Украины на перкговорах в Минске.
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Штанмаєра, як і Шредера, потім влаштують в путінському газ.концерні, вони про своє думають. Про Україну нам самим треба дбати! Одеський анекдот: "Одеський стоматолог Штанмаєр вирішив помінять фамілію".
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До головнокомандувачів! Дівчата Оксана й Марія- розумні патріотки, волонтерки; їм не раз загрожували вороги. Тому, нардеп О. Качура хай не опускається до викривлених погроз. Задумайтесь, про їх крик душі! Ці 480-620 км. оборони захищені кров"ю! Влада уперто хоче відступити, а ворог чому не відступа, стріляє?! Без бою і втрат наші позиції вже не повернемо!.Гарантій в сірій зоні місцевим, і воїнам на нових позиціях- НЕМА В ПРИРОДІ!. Заборона стрілять у відповідь без дозволу начальства - призвела до більших втрат захисників!!! Штанмаєри і Шредери /теж підтримував Пу..., після політики отримав жирне місце в газовому концерні/ - думають про своє. Влада, облаштуйте бліндажі /зараз маєм 1941р - мішки-земля-ковдри під снігом!/. Це є застуда нирок, легень.... Зе треба в Ізраїль на передову - на екскурсію-вчитись, як облаштувать українську, а не по Фудзіямах з дітьми гроші державні витрачать! Одеський анекдот: "Одеський стоматолог Штанмаєр вирішив мінять фамілію".А нам всім - до спільної праці на ПЕРЕМОГУ!
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только ВСУ, а сепаров кто будет контролировать, если таких органов нет и не предусмотрено. Что снова Вовочка на слово Вовочки понадеется....
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Боты с ботоферм будут контролировать.
Будут писать в соц.сетях : вчера к нам на Яблоневую был такой прилет что обвалилась стена Новуса так мы с товарищами ходили.
Вынесли по 10 пачек чая и пак сахара.
Еле ноги унесли потому что таких желающих которым не хватило было много и они окружали тех кто с добычей и вырывали из рук.
Мы добежали до соседского погреба и там спрятавшись поделили пак сахара поровну.
Теперь хоть будет что в кипяток кинуть.
Дети не ели три дня уже.
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Хтось колись щось казав про відведення зі сторони ОРД(Л)О? Вони просто в перший раз офіційно вимовили "відведення" замість "розведення", яке ніколи і не передбачалось.
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видимо все таки со словарем пообщались ибо разведение это не то о чем Зе и его зеленка говорят.Только вот отведение ВСУ как то тревожно. Армия Украины отходит на землях Украины....
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Это те 40 росиянских наблюдателей обсе?
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Угу,канєшна-канєшна...вже бачу,як противни покидає Донецьк і передислоковується в Макіївку,а також залишає Горлівку і Первомайськ-трижди ХА-ХА-ХА...Це зазделегідь mission impossible-не буде ні якого розведення...Тут давлять тільки на відвенення ЗСУ в односторонньому порядку...
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зе маленький как и его кумир с Миссии Невыполнимой. И Зе думает, что это продолжение фильма, а не реальные деяния.
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фу, не напоминайте этот фильм ибо если тогда сомневалась, то Богдан всегда с ним сомнения сняли. Как актер отстой, а голос не звучит ни на каких языках.
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А кто будет контролировать вывод всех убийц-рашистов со всей территории Украины
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А Роися уже ничего не должна отводить?
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Когда это она должна бвла отводить войска? С самого начала правления "президента мира" говорили только об отводе войск Украиной.
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А вы не находите некоторое очевидное сходство между путинвведистами и зелявыведистами?
Они же выполняют одинаковую задачу.
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Так они и сейчас "контролируют" заезд "гумконвоев", наличие тяжелой артиллерии, самоходной техники и бронетехники, живой силы и прочей нечисти, выполняя роль статистов-счетоводов... ну и как быть? "В Золотом Украина отвела украинские ВС с украинской земли, а лугандон не отвел". И шо? Дейстаия какие? Пожалуемся в совет нато? **********? Или шо??? На это и расчет...выровняем докучаевскую линию обороны, отойдем от донетска, дадим нвф глотнуть кислороду и окопаемся в районе бахмута? О це тарас, йому нормас...
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А кто будет контролировать вывод всех убийц-рашистов со всей территории Украины
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после майдана 2014 выводы сделаны серьёзные- главное не допускать откровенного насилия и
можно разводить лохов по-полной благо их в стране оказалось 3/4.............
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НИКАКОГО ОТВОДА СИЛ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ.....это сдача интересов Украины
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Кравченко! Ты предатель Украины. И если ты ещё офицер - застрелись, не позорь мундир и знамя.
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Я так розумію,що військові будуть відведені,а на їх місце прийдуть поліцейські та прикордонники.Звідси в мене виникає питання:що буде,якщо (не дай Боже)цих поліцейських постріляють?Хто конкретно несе відповідальність за життя поліцейських та прикордонників?Як будуть реагувати поліцейські та прикордонники у випадку виявлення людей зі зброєю?Згідно якого законодавства їх будуть затримувати?(якщо звісно ж будуть,про що я маю великий сумнів)
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а Кравченко хоч сам собі вірить, чи він як мантру повторює слова Зе, кращого друга кремлевского подонка Путлера, який днем і вночі марить застріччю з цією сволотою. Два кращих друга Макрон і Меркель вже показали які вони друзі України - тільки на словах, а на свправді облизують зади кремлівських карлоносів.
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Як справи в Станиці Луганській? Сепари війська відвели, фортифікаційні споруди розібрали чи укріпили? ОБСЄ не в курсі, іх не пустили, чи це вже пройдений етап і їм похрін? "За жовтень кількість переселенців з тимчасово окупованих територій збільшилася на 5 тисяч осіб, - Мінсоцполітики" Хто ці люди? Ті, яких "ощасливили" відведенням військ?
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Да это все фейк.
Количество получивших справку переселенца увеличилось.
А их никто не считает.
Просто людям по причине того что укоаинское законодательство такие ставит бюрократические препоны нужна эта справка.
Других причин нет.
А про как в Станице мы теперь не узнаем.
Мы же ее ( ту часть откуда отвели) не контролируем.
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Зе промокашка пыжится перед HUJLO на задних лапках. Он не лох, он пособник сепаров.
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А 7 дней тишины уже кто-то насчитал??? Кто там ********?
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Ви ще довіряєте ОБСЄ!? Наївні. ОБСЄ буде визначати законність виборів ?! Та це є розсадник російської ФСБ, кубло російських агентів. Вони зажди були сліпі щодо порушень сепарів. Контролювати розведення будуть переодягнені бандити бандформувань, приклад Крим. Ото і буде "законність" по правилах Кремля.
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А отвод террористов , кто будет контолировать ? парашка ?
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Какой отвод?
В Станице отвода террористов не было.
Он не предусмотрен.
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...Канцлерский суд штата Делавер в США принял ряд громких решений по иску против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых вместе с их партнерами заподозрили в создании "преступной сети" и завладении активами на сумму более 674 млн долларов.Об этом сообщается в материале tZE Inform. Речь идет о разбирательстве, которое инициировал в мае ПриватБанк, ранее находившийся в собственности фигурантов иска.
Наряду с Коломойским и Боголюбовым мошенничество приписывают еще трем "агентам" преступной схемы - Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаиму Шохету (Chaim Schochet) и Уриэлю Цви Лаберу (Uriel Tzvi Laber) а также 20 компаниям, зарегистрированным в штате Делавэр.
Отмечается, что рассмотрев и изучив дополнительные материалы, поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения, суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дела исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act".
Была установлена первичная очередность рассмотрения вопросов и назначен ведущий судья на очередное заседание суда.
23 октября стало известно о первом аресте в деле. 20 октября по запросу Канцлерского суда штата Делавер министерством юстиции США в Вашингтоне задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела RF02. Перед заседанием фигуранту объявлен тридцатидневный превентивный арест.
Что все это значит для Коломойского и Ко
21 июля 2019 года суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения, что фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов.
Это, прежде всего, имеет принципиальную особенность, позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.
Таким образом правоохранители США получили право доставлять Коломойского и Ко для их участия в заседаниях.
Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого-то до окончательного решения суда.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337635-kolomojskij_doigralsja_biznesmen_mohet_poplatitjsja_za_sozdanie_prestupnoj_seti_v_ssha
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Президент Порошенко в найважчі часи, коли не було майже ЗСУ, розвал економіки, повне знищення структур управління державою зумів "викрутитись" з цього становища. Створив європейську каоліцію,які разом з США наклали санкції на агресора. Без України невірішувались ЖОДНІ ПИТАННЯ. З Порошенко рахувались . Підписані протоколи--це просто відволікання і відтерміновання часу,щоб створити нову армію Йому це вдалося. До речі підписані протоколи ніхто не ратифікував. А зараз у влади україноненависникі, зрадникі і хапуги, фсбешні агенти на всіх вітках влади. Іде розвал держави і розкол суспільства Вся пропаганда працює на знищення всього українського, на брехню проти Порошенко.
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А ХТО КОНТРОЛЮВАТИМЕ ВІДВЕДЕННЯ КАПЦАПО ВІЙСЬК ?
***** МОСКОВСЬКЕ ?
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До головнокомандувачів! Дівчата Оксана й Марія- розумні патріотки, волонтерки; їм не раз загрожували вороги. Тому, нардеп О. Качура хай не опускається до викривлених погроз їм! Задумайтесь, про їх крик душі! Ці 480-620 км. оборони захищені кров"ю! Чому влада уперто хоче відступити, а ворог чому не відступа, стріляє?! Без бою і втрат наші позиції вже не повернемо!.Гарантій в сірій зоні місцевим, і воїнам на нових позиціях- НЕМА В ПРИРОДІ!. Заборона стрілять у відповідь без дозволу начальства - призвела до більших втрат захисників!!! Штанмаєри і Шредери /теж підтримував Пу..., після політики отримав жирне місце в газовому концерні/ - думають про своє. Влада, облаштуйте бліндажі /зараз маєм ще 1941р - мішки-земля-ковдри під снігом!/. Це є застуда нирок, легень.... Зе треба в Ізраїль на передову - на екскурсію-вчитись, як облаштувать українську, а не по Фудзіямах з дітьми гроші державні витрачать! Одеський анекдот: "Одеський стоматолог Штанмаєр вирішив мінять фамілію".А нам всім - до спільної праці на ПЕРЕМОГУ! Будьмо, рідні!
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для кого рассчитана эта лапша??????????????
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