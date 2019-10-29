 Процес відведення сил і засобів ЗСУ на Донбасі контролюватимуть представники СММ ОБСЄ, - командувач ОС Кравченко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Донбас.Реалії заявив командувач ОС Володимир Кравченко.
За його словами, процес відведення сил і засобів Збройних сил України контролюватимуть представники СММ ОБСЄ, а контроль за дотриманням режиму припинення вогню здійснюватиме українська сторона СЦКК.
"Вважаю за необхідне зазначити, що так звані "СЦКК "ЛНР" і "ДНР" не передбачені жодним документом, укладеним у Мінську", - сказав Кравченко.
Як відомо, згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил у районі Золотого і Петровського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.
Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.
Чи це не передбачено мінськом?)
Как раз Кучма и намутил эту формулу свинмайера.
Он еще с Петей ссорился по причине того что Петя как президент которого Кучма представляет слишком много своим представителем командует и не дает ему самостоятельности.
Так что вполне может быть что Зеля туда и не лезет.
Все Кучма решает...
Будут писать в соц.сетях : вчера к нам на Яблоневую был такой прилет что обвалилась стена Новуса так мы с товарищами ходили.
Вынесли по 10 пачек чая и пак сахара.
Еле ноги унесли потому что таких желающих которым не хватило было много и они окружали тех кто с добычей и вырывали из рук.
Мы добежали до соседского погреба и там спрятавшись поделили пак сахара поровну.
Теперь хоть будет что в кипяток кинуть.
Дети не ели три дня уже.
Они же выполняют одинаковую задачу.
можно разводить лохов по-полной благо их в стране оказалось 3/4.............
...Обстрелы на Донбассе: Враг за сутки 16 раз открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе, потерь не зафиксировано, - штаб ОС (29.10.19 07:19) « Происшествия | Цензор.НЕТ
Количество получивших справку переселенца увеличилось.
А их никто не считает.
Просто людям по причине того что укоаинское законодательство такие ставит бюрократические препоны нужна эта справка.
Других причин нет.
А про как в Станице мы теперь не узнаем.
Мы же ее ( ту часть откуда отвели) не контролируем.
Де жа вю...
https://www.youtube.com/watch?v=MNEtW0kPkvg
В Станице отвода террористов не было.
Он не предусмотрен.
Наряду с Коломойским и Боголюбовым мошенничество приписывают еще трем "агентам" преступной схемы - Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаиму Шохету (Chaim Schochet) и Уриэлю Цви Лаберу (Uriel Tzvi Laber) а также 20 компаниям, зарегистрированным в штате Делавэр.
Отмечается, что рассмотрев и изучив дополнительные материалы, поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения, суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дела исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act".
Была установлена первичная очередность рассмотрения вопросов и назначен ведущий судья на очередное заседание суда.
23 октября стало известно о первом аресте в деле. 20 октября по запросу Канцлерского суда штата Делавер министерством юстиции США в Вашингтоне задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела RF02. Перед заседанием фигуранту объявлен тридцатидневный превентивный арест.
Что все это значит для Коломойского и Ко
21 июля 2019 года суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения, что фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов.
Это, прежде всего, имеет принципиальную особенность, позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.
Таким образом правоохранители США получили право доставлять Коломойского и Ко для их участия в заседаниях.
Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого-то до окончательного решения суда.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337635-kolomojskij_doigralsja_biznesmen_mohet_poplatitjsja_za_sozdanie_prestupnoj_seti_v_ssha
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***** МОСКОВСЬКЕ ?