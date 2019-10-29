 Єврокомісія запропонувала схему договору між Україною та РФ щодо транзиту газу, - Оржель

Про це під час пресконференції поінформував міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У мене є враження, що ми рухаємося у позитивному напрямку. Європейські партнери запропонували схеми, за якими може бути підписано два договори: договір про інтерконектор та договір про транспортування. Ми повністю підтримуємо наших партнерів, з огляду на чітку позицію України щодо забезпечення безпеки постачання у регіоні, забезпечення стабільного постачання на європейські ринки, а також стабільних обсягів, що необхідні для роботи газотранспортної системи", - сказав міністр.
За його словами, українська сторона повністю підтримує позицію європейських партнерів та продовжує діяльність щодо приведення українського законодавства у відповідність до європейського і створення незалежного оператора ГТС.
"Він (незалежний оператор. - Ред.) буде підписувати ці договори. Ми дійсно працюватимемо у рамках європейського законодавчого поля", - зазначив Оржель.
Російська сторона своєю чергою порушувала питання юрисдикції арбітражів та обсягів поставки газу, поінформував міністр.
"Це елемент пакетної позиції. Разом з тим я хочу підтвердити, що питання транзитного договору не напряму пов'язане з іншими пакетними домовленостями. Якщо ми говоритимемо про інші пакетні домовленості, вони мають бути побудованими на двосторонніх інтересах", - додав Оржель.
Нехай Европопка из своего кармана выделит 5 ярдов $ в наш бюджет , тогда и разговаривать можно .
чтобы у тебя получилось разговаривать - сделай, чтобы она выделила 5 лярдов...
это задача молодой команды президента, созданной по примеру исландской сборной аматоров....
коболев и витренко - специалисты, приглашенные прежними правительством... и молодая команда аматоров может остаться и без них
Дайте возможность провести переговоры с
************европартнерами . Я справлюсь , только всех помошников и консультантов - нахрен . Самая лучшая помощь для меня , это отсутствие любой помощи . Из бюджета потребую грошей на порцию оливье и литр томатного сока . Это все .
вознаграждением за результат будет тебе шаурма
Украина обходилась без этого пять лет.
пока обсуждают схемы поставки/транзита
если не хочет платить раша, пусть забирают ЕС на нашей границе с рашей и платит за транзит по европейским нормам сам ЕС (раша типа боится что у нас не еврозаконы). а газпром тогда снизит цену для ес на стоимость транспортировки.
все вроде прозрачно и понятно тогда ?