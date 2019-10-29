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 Політика України
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Все про:газові переговори (108) ГТС (89) Олексій Оржель (14)

 Єврокомісія запропонувала схему договору між Україною та РФ щодо транзиту газу, - Оржель

На тристоронніх переговорах щодо транзиту російського газу в ЄС через газотранспортну систему України, які відбулися 28 жовтня в Брюсселі, Єврокомісія запропонувала Україні та РФ укласти два договори.

Про це під час пресконференції поінформував міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене є враження, що ми рухаємося у позитивному напрямку. Європейські партнери запропонували схеми, за якими може бути підписано два договори: договір про інтерконектор та договір про транспортування. Ми повністю підтримуємо наших партнерів, з огляду на чітку позицію України щодо забезпечення безпеки постачання у регіоні, забезпечення стабільного постачання на європейські ринки, а також стабільних обсягів, що необхідні для роботи газотранспортної системи", - сказав міністр.

За його словами, українська сторона повністю підтримує позицію європейських партнерів та продовжує діяльність щодо приведення українського законодавства у відповідність до європейського і створення незалежного оператора ГТС.

"Він (незалежний оператор. - Ред.) буде підписувати ці договори. Ми дійсно працюватимемо у рамках європейського законодавчого поля", - зазначив Оржель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пропонує Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через "Північний потік-2", - Коболєв

Російська сторона своєю чергою порушувала питання юрисдикції арбітражів та обсягів поставки газу, поінформував міністр.

"Це елемент пакетної позиції. Разом з тим я хочу підтвердити, що питання транзитного договору не напряму пов'язане з іншими пакетними домовленостями. Якщо ми говоритимемо про інші пакетні домовленості, вони мають бути побудованими на двосторонніх інтересах", - додав Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156453
 
   
 Топ коментарі
 
Вести из-за поребрика
Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 6007

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Идиоты зайдите на ЮТУД там рашинские свинота видео снимают мол НИКАКОГО ДОГОВОРА УКРАИНА НЕ ПОЛУЧИТ С 1 ЯНВАПРЯ 2020 ГОДА МОЛ РОССИЯ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ КАК БУДЕТ РАЗДЕЛЕН НАК НАФТОГАЗ ВО КАК РОССИЯ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ!!!!!! Россия требует Россия Карл требует чтобы Договор отвечал Европейским требованиям Энергетической Хартии и Пакета № 3 ха ха в Раша ТВ похогже все навыворот инфу подают и джа по Потоку Северный 2 что то там не выходит у Дании Россиян мол готовы вписаться в тему пойти иным птем но там вписался газопровод Норвегия Польша который ложится прямо по трубам Северного Потока и дания отдает предпочтенрпие газопроводу Норвегия Польша чтобы в Хабе Польша Поляки получали газ Норвегии закупали у танкеров газ сниженный США и Катара и любой иной страны и после чего Россия займет 4 строчку среди продавцов в Европ.. таким образом СП 2 становится убыточным если раньше Путин кричал что СП 2 бедет 2 ниточным 2 трубы пока кидают 1 то сейчас они хотят зайти с 1 хотя бы ниткой в Германию... а по срокам надо всего то 45 НЕДЕЛЬ до запуска чтобы довести ветку до берегов Германии.. короче Дания тянув резинку по сути воевала за 2 задачи это заставить Россию остатся на ГТС Украина и дать создаться ситуации когда 2 газопровода лягут рядыщком друг на дрга в бавлтике Норвегия Польша и Россия Германияи на выходе газопровод не дает Путину никаких премуществ так ака теперь корабли надо на законных оснвоаниях Норвегия будут охранять свой газопровод....
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За 5 лет, Порошенко не мог привести в соответствие наших законов с европейскими, пориходиться это делать в авральном порядке. Мог только с тирбуны красиыве лозунги про ЕС толкать.
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Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа

Нехай Европопка из своего кармана выделит 5 ярдов $ в наш бюджет , тогда и разговаривать можно .
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Идиоты зайдите на ЮТУД там рашинские свинота видео снимают мол НИКАКОГО ДОГОВОРА УКРАИНА НЕ ПОЛУЧИТ С 1 ЯНВАПРЯ 2020 ГОДА МОЛ РОССИЯ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ КАК БУДЕТ РАЗДЕЛЕН НАК НАФТОГАЗ ВО КАК РОССИЯ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ!!!!!! Россия требует Россия Карл требует чтобы Договор отвечал Европейским требованиям Энергетической Хартии и Пакета № 3 ха ха в Раша ТВ похогже все навыворот инфу подают и джа по Потоку Северный 2 что то там не выходит у Дании Россиян мол готовы вписаться в тему пойти иным птем но там вписался газопровод Норвегия Польша который ложится прямо по трубам Северного Потока и дания отдает предпочтенрпие газопроводу Норвегия Польша чтобы в Хабе Польша Поляки получали газ Норвегии закупали у танкеров газ сниженный США и Катара и любой иной страны и после чего Россия займет 4 строчку среди продавцов в Европ.. таким образом СП 2 становится убыточным если раньше Путин кричал что СП 2 бедет 2 ниточным 2 трубы пока кидают 1 то сейчас они хотят зайти с 1 хотя бы ниткой в Германию... а по срокам надо всего то 45 НЕДЕЛЬ до запуска чтобы довести ветку до берегов Германии.. короче Дания тянув резинку по сути воевала за 2 задачи это заставить Россию остатся на ГТС Украина и дать создаться ситуации когда 2 газопровода лягут рядыщком друг на дрга в бавлтике Норвегия Польша и Россия Германияи на выходе газопровод не дает Путину никаких премуществ так ака теперь корабли надо на законных оснвоаниях Норвегия будут охранять свой газопровод....
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https://www.youtube.com/watch?v=EK6a5wNbbRU Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 4761 газопровод Норвегия Польша
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https://www.youtube.com/watch?v=NVQS7DmA_LM Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 2122 арест Турецкого Потокав пользу Украины
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лолибот , тебя нихто не спрашивал , твой номер 8% , сиди там и помалкивай Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 9658
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хочешь "Нехай Европопка из своего кармана выделит 5 ярдов $ в наш бюджет , тогда и разговаривать можно"....
чтобы у тебя получилось разговаривать - сделай, чтобы она выделила 5 лярдов...
это задача молодой команды президента, созданной по примеру исландской сборной аматоров....
коболев и витренко - специалисты, приглашенные прежними правительством... и молодая команда аматоров может остаться и без них
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чтобы у тебя получилось разговаривать - сделай, чтобы она выделила 5 лярдов...

Дайте возможность провести переговоры с ************ европартнерами . Я справлюсь , только всех помошников и консультантов - нахрен . Самая лучшая помощь для меня , это отсутствие любой помощи . Из бюджета потребую грошей на порцию оливье и литр томатного сока . Это все .
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он на инавгурации тебе сказал, что ты президент, - действуй...
вознаграждением за результат будет тебе шаурма
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Всякие переговоры с врагом по транзиту газа должны быть прекращенны
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Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа, - Оржель - Цензор.НЕТ 3223 ethjed. Почему ? $3 млрд на дороге не валяются.
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Странный вопрос. Потому что Россия ведет войну против Украины ,вот почему
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Тогда, в первую очередь, Беня должен прекратить закупать электроэнергию в россии.
Украина обходилась без этого пять лет.
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развод зеленского, именуемый штайнмайеровым, - это новый подход к войне
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Если взять цифру в 10000 погибших, то получается $3 млрд / 10000 = $300.000 - в такую сумму вы оцениваете стоимость человеческой жизни?
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а почему бы не опубликовать этот договор? как мыши всё в тихаря, а потом валят друг на друга. такая же лажа будет как с штрейбрениром. договор хорош только надо отступить! когда же эти суки переговорные начнут думать за страну.
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а Коболев предупреждает о коварности и лазейках. Кого слушать....
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какой договор ?
пока обсуждают схемы поставки/транзита
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неЛох-42 домагається щоб санкції зняли взагалі.
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Как всегда-еврокомиссия представляет сторону газпрома?
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Если говорит про "пакет", значит планируют простить газпрому долг в около 3 млрд. долларов
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Чого вартий договір з лаптестаном всім відомо.
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а что вариант забора на границе украины с раисей не проканал ?
если не хочет платить раша, пусть забирают ЕС на нашей границе с рашей и платит за транзит по европейским нормам сам ЕС (раша типа боится что у нас не еврозаконы). а газпром тогда снизит цену для ес на стоимость транспортировки.

все вроде прозрачно и понятно тогда ?
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За 5 лет, Порошенко не мог привести в соответствие наших законов с европейскими, пориходиться это делать в авральном порядке. Мог только с тирбуны красиыве лозунги про ЕС толкать.
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