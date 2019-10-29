EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  4769  189
Все про:Кабмін (3236) спрощенка (14) Гончарук_Олексій (204)

 ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук

Нове регулювання діяльності ФОПів стосуватиметься тільки великих компаній, і не створюватиме складнощів для малих підприємців.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я абсолютно не погоджуюся з тим, що хтось знищує ФОПи. Ця істерія спеціально насаджується окремими людьми і підіймається у певній площині, щоб ввести людей в оману. Держава не буде переслідувати, не вводитиме надважкі умови для малих ФОПів. Наша мета у тому, щоб великі й середні компанії припинили вдавати зграйки ФОПів", - зазначив Гончарук.

Він наголосив, що великі компанії мусять змінювати бізнес-модель та почати наймати людей офіційно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява ОП щодо ФОПів не відповідає дійсності: ми вимагали зустрічі із Зеленським, - глава "Союзу захисту підприємництва" Доротич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156446
 
   
 Топ коментарі
 
Боже ж мой! Какой лжец и дурак премьер-министр Украины!
 показати весь коментар
 
Я просто угораю з цих коздів з Петрівки, Троєщини Юності!
Як вони топили за Зє! Поох був у них коренем усіх зол, хоча реально 5 років їх навіть жодного разу не перевіряли, вони вже й забули що це таке.
Я насолоджуюся їхніми кислими пиками і переляканими розмовами: "Ой а шо ж тііпєрь будєт?"
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Если он станет инспектором, тебе придется сесть, Ыгорь ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4883
 показати весь коментар
 
т.е. у меня не будет столько сколько надо будет занести ?
я правильно я понимаю ?
 показати весь коментар
 
Боюсь за ту разницу в налоговой тебя отправят быстрее заполнять форму на переход на группу +1, чем слушать и понимать твою прохладную историю как сидоров не хочет быть 3ей группой, а сидеть на второй хочет.
 показати весь коментар
 
не воспринимаю этого чувака после высера о 40-ка процентном росте за "пятилетку"..... это мог высрать либо идиот, либо враг. хотя чувак мне импонирует - делает вид шо все время работает....(именно делает вид)
 показати весь коментар
 
 
видел весной фото билбордов для идиотов, а можид и сами билборды?
ну, типо весна пришла - саджати будемо. Так вот - почему же Гройсман даже ни разу не получил подозрения, не говоря уже шоб слегка испугаться как Свинарчук то?

думай.те, емо-е)
 показати весь коментар
 
Цій публіці думати важко, коли обіцяють газ безкоштовно і всіх (крім них) посадити за місяць.
 показати весь коментар
 
 
До ФОПів, як і до будь якого бізнесу слід ставитися з позиції їхньої важливості. Якщо це виробництво - найбільше сприяння. Якщо торгівля, чи посередницькі послуги - максимальний пресинг.
 показати весь коментар
 
 
в смысле что б торговать могли только олигархи? а потом ты будешь кричать что они барыги? ты опредлись
 показати весь коментар
 
 
По сути чувак прав - куча средних и крупных компаний с миллиардными оборотами прикрываются фальшивыми ФОПами. В США они уже в тюрьме сидели бы, а в Украине вой подняли.
 показати весь коментар
 
 
так почему место того чтобы проводить расследования и ловить уклонистов и потом наказывать решили просто всех и правых и виноватых обложить дополнительными поборами?! думаешь это поборить уклонистов? ага хрен тебе!! Новый закон абсолютно не отменяет схему уклонения просто по идеи она станет более затратной но все затраты включат в цену товаров так что за эти новые поборы заплатят ЛОХИ!!
 показати весь коментар
 
ПОтому чот эти "уклонисты" работали по закону. Закон был так выписан что их "ловить" не за что. Поэтому надо поменять закон, что и делается.
 показати весь коментар
 
 
так в том то и дело, что в этом плане закон не поменяли, просто ввели новую схему поборов! вот и задай вопрос власть хотела бороться с уклонистами или просто хотела дополнительно ободрать бизнес! тот бизнес до которого может дотянутся! ОЛИГАРХОВ то не трогают!!
 показати весь коментар
 
 
ввели учет. Теперь все обороты будет видно и ФОПами прикрыться не удастся.
 показати весь коментар
 
 
просто крупный бизнес место 10 фопов сделает 100! это не запрещено схема осталась та же! понятно 100 фопов расход больше но весь расход ляжет в цену товара! так что ничего не поменяется! СХЕМА ОСТАЛАСЬ СТАРАЯ ПРОСТО БОЛЬШЕ БУДУТ ЗА НЕЕ ПЛАТИТЬ ПРОЦЕНТОВ на 30%-50%! так что за все заплатят ЛОХИ!!
 показати весь коментар
 
 
СОГЛАСЕН ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! ПОТОМУ ЧТО МОЗГОВ НЕТ!!
 показати весь коментар
 
Потребитель ДОЛЖЕН платить полную цену, включая налоги.
 показати весь коментар
 
да именно так, но ты же сам по комментам можешь увидеть что как минимум половина считает что налоги ввели ФОПам и их (покупателей) это не касается(типа так этим барыгам и надо нефиг жиреть.....)! и это люди которые имеют доступ к инету т.е. могут читать информацию пусть по мелочи но образовываться, а представь что думают те которые и инетом не владеют!!
 показати весь коментар
 
Цена в ресторане в Киеве (Мисливська Хата) такая же как в ресторане в центре Мюнхена.
При этом:
- в Киеве цена продуктов дешевле чем в Мюнхене
- вода, газ, электричество - дешевле
- наемные рабочие - дешевле, и без налогов
- налогов ресторан не платит т.к. работает через ОП.
Т.е. прибыль у киевского ресторана намного выше чем у немецкого. Если его заставить платить налоги, не факт что цена вырастет, скорее он просто уменьшит прибыль - ему придется вместо 300% прибыли работать с 200%. Так что не факт что цена вырастет.
 показати весь коментар
 
 
ты хочешь сказать что после повышения налогов и роста цены в ресторане, все люди место этого ресторана в Киеве поедут в ресторан в мюнхене?! ХА ХА ХА! очень смешно!
 показати весь коментар
 
Я хочу сказать что после повышения налогов, цена не вырастет, просто владельцу ресторана придется ездить на Мальдвы не 10 раз в год а только 9.
 показати весь коментар
 
не придется! я уже писал цену регулирует токо конкуренция! если в том районе нет ресторана который сможет создать коункуренцию то цена вырастет по принципу а куда вы все денетесь! а конкуренции там нет и ее нет по понятным причинам!! у нас на открытие ресторана надо много бумажек от чиновников и проверяющих органов поэтому ресторанов мало (как для Киева) и следовательно КУДА ВЫ ДЕНЕТЕСЬ!!
 показати весь коментар
 
не вырастет. Рядом куча других ресторанов, т.е. если они поднимут цену клиенты просто поедут в соседний который за 200 метров от них.
 показати весь коментар
 
Ты можешь сделать и 1000 фопов, но от этого товар по желанию не будет появляться сразу же на фопе(в чем суть реформы). И теперь за левый товар смогут отодрать, а если на морозе будешь мимо кассы продавать еще за этого отодрать смогут.
Просто уравнивают фоп с ооо\чп, которые при купи продай в честную более выгодны, фопы. Но из за возможности фопов работать в серую с 0 риском это все играет со всем другими красками.
 показати весь коментар
 
 
кто определяет левый товар или правый? бог ангел робот? определяет человек инспектор! дальше объяснять?!
 показати весь коментар
 
Я абсолютно не согласен с тем, что кто-то уничтожает ФОПы."

Вообще-то это надо у самих ФОПов спрашивать, а не согласия или несогласия министра. И что за таинственный "кто-то"? Так и говори "Я и Зе, вместе с зекоМандой".
 показати весь коментар
 
 
у самих ФОПов спрашивать - они всегда будут ныть что их уничтожают, даже если налог на 10 грн. в месяц поднять.
 показати весь коментар
 
 
Да-да. С народом "слуга народа" так и поступает.
 показати весь коментар
 
Работа в стиле 95го. Ми знаємо як робити, але не пояснюєм вам. Бо ви бидло і повинні тупо виконувати.
 показати весь коментар
 
 
Нібито все пояснювали в цьому питанні. Ідея зрозуміла : податки платять всі. Що в цьому поганого?
 показати весь коментар
 
В цьому погано ВСЕ. Бо ти не контролюєш як потім ці податки розкрадають. То краще їх не платити, особливо коли при владі зєбіли-реваншисти ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3436
 показати весь коментар
 
 
Тоді треба закривати Україну. Угадай, хто буде наводити тут порядок і чи доведеться платити податки?
 показати весь коментар
 
 
Все спекулянты барыги должны платить налоги.
 показати весь коментар
 
 
Налоги платят токо трусы и дураки! Слова не мои а БЕНИ!!
 показати весь коментар
 
 
ЛИЧНО ДЛЯ ТЕБЯ С ТВОИМИ ДОХОДАМИ - ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕНЫ НА ВСЕ
 показати весь коментар
 
Так в Европе цены ниже чем в Украине.В Украине спекулянты барыги по 100% накручивают
 показати весь коментар
 
 
а будут еще выше, потому что теперь придется кроме тех налогов что были платить за кассу за обслуживание и за проверки этих касс, и все это войдет в ЦЕНУ!!
 показати весь коментар
 
 
Если что в европе почти везде стоят кассы и ничего торгуют с ценой порой в пару раз дешевле чем у нас. Я понимаю логистика и все дела, но ее сильно преувеличивают.
 показати весь коментар
 
 
а в европе к каждой кассе приходит инспектор за бонусом? и что будет инспектору в европе если прийдет? а еще в европе инспектор с официальной ЗП в районе 20тыс грн ездит на бентли стоимостью от 100тыс баксов?!!
 показати весь коментар
 
 
ТЫ ЗЕБИЛ - ЦЕНА ЗА ЖКХ У НАС ПОВЫСИЛИ И НЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИХ И ВСЕ ПОЛНЫЙ ФИНИШ - ЕСЛИ ЦЕНЫ НА ВСЕ СДЕЛАЮТ КАК В ЕВРОПЕ ПРИ НАШИХ ЗАПЛАТАХ ТО ТЫ ИЗ ДОМА НЕ ВЫЙДЕШЬ - 1.5 ЕВРО ОДНА ПОЕЗДКА НА ТРАМВАЕ ИЛИ ТРОЛЛЕЙБУСЕ - А ЭТО 45 ГРИВЕН ,ПОЛ КИЛО ХЛЕБА 30 ГРИВЕН ,САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ,КУРИНОЕ ФИЛЕ 150 ГРИВЕН - И ЭТО САМОЕ ДЕШЕВОЕ - В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ - ВСЕ ТО ШО Я ОПИСАЛ - СТОИТ МИНИМУМ В 5 РАЗ ДОРОЖЕ ,КРОМЕ ТРАНСПОРТА И ХВАТИТ УМНИЧАТЬ - ЗАЙДИ В НЕТ И ПОСМОТРИ И НЕ ПИШИ БОЛЬШЕ АХЕНЕЮ
 показати весь коментар
 
Пред в Польшу и посмотри на цены.только сигареты дороже
 показати весь коментар
 
 
ПРОЕЗД - ОДНОРАЗОВЫЙ 30 ГРИВЕН В ТРАМВАИ ИЛИ 4 ЗЛОТЫХ ШО ЕСТЬ 1 ДОЛЛАР - И ТАК ДАЛЕЕ - ТЫ ПРИДУРОК - НЕТ ПЕРЕД ТОБОЙ - ХВАТИТ ЗЕБИЛИЗМ СВОЙ ПОКАЗЫВАТЬ
 показати весь коментар
 
Я ЗА НАЛОГИ ВООБЩЕ МОЛЧУ - ТЫ САМКА СОБАКИ ЗА ТЕЛЕВИЗОР ,ЗА ТОЧКУ ПЛАТИШЬ И ТАК ДЕЛЕЕ - НЕ ДЕБИЛЬ БОЛЬШЕ - КАК ВЫ ШАРИКОВЫЕ НАДОЕЛИ
 показати весь коментар
 
(((ты тормоз зебелизма - я пишу шо платил - есть такая тема - la redevance audiovisuelle это ежегодный налог на возможность смотреть телевизор - в самой Франции - где то 130 евро ,а в заморских территориях поменьше - где то 90 евро ,уже не помню ,такой же налог есть точно в Великобритании - это тебе пример ,реальный пример )))))))))
 показати весь коментар
 
А вы всё на шару хотите.Тогда вам в коммунизм нужно
 показати весь коментар
 
 
и это все шо вы можете ответить))) да обломал я вас - обтекайте и когда не знаете не пишите,смешно ведь - это так же когда мне некоторые пытаються рассказать - пособие у них же 600 евро - а я им при средней зарплате в 2400 это нищета - а начали с того шо вы мне тут начали писать шо в Европе дешевле - жизнь в Европе дороже чем у нас и намного ,даже в Болгарии и Албании и это факт
 показати весь коментар
 
В одеждой это реальной писец какой то. Заходишь в городе бутиковый магазин кофта хьюго босс 20+тыс грн, приезжаешь куда то германию\испанию та же кофта в магазине хьюго босса уже 80 евро.
 показати весь коментар
 
 
у нас есть то же но по 30 долларов ,даже не евро - то же шо вы говорите в Европе по 80 ,а есть и по 800 евро
 показати весь коментар
 
Ну, бо ви, клоуни народні, стикалися тільки з великими і середніми компаніями, оформленими на ФОПів. Ви ж не вірите, що можуть бути чесні малі ФОПи, які заробляють тільки на себе, не требуючи нічого від держави. Великі і середні то підлаштуються, а от малі згинуть. Між іншим, я увірений, що 80% з вас, зебілів народних, були (а може і є) зареєстрованими як ФОП (або ваші родичі).
 показати весь коментар
 
 
БРЕХНЯ БРЕХНЯ БРЕХНЯ
Хватит лапшу на уши вешать, бизнес давно знает что такое кассы и кто потом будет приходить и доить за эти кассы! Так что нефиг БРЕХАТЬ!! Все ФОПы будут поставлены на счетчик из-за касс! а кто этот счетчик будет оплачивать то это обычные покупатели которые потом придут к этим ФОПам за товаром! Опять же есть дебилы которые говорят а мы будем в супермаркетах покупать, так вот ДЕБИЛЫ лично вам сообщаю что все супермаркеты минимум половину своего товара пропускают через ФОПы, так что да идите в супермаркеты!!
 показати весь коментар
 
 
Я як абичний покупатєль тобі скажу: плати податки і не лякай мене, що ти піднімеш ціни. Ти б уже підняв, якби міг.
 показати весь коментар
 
 
само собой! поднятие цен ограничивает токо конкуренция! но в связи с тем что подымут налоги, то цены подымут все, себе в убыток никто таким ДЕБИЛАМ как ты (которые радуются новым налогом для барыг) продавать товар не будет! УЧИ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ПОМОЖЕТ В ЖИЗНИ!!
 показати весь коментар
 
Я не радію новим податкам. Але всі повинні бути рівні в цьому. Підтримувати ФОПи, що торгують китайським шматтям теж не розумно. Можна підтримати тільки виробничі ФОПи. Основи економіки мені підказують, що такі як ти, як казав Азіров, повинні іти і копати землю, раз з ФОПом не виходить.
 показати весь коментар
 
ты смотришь токо на одну сторону проблемы (ФОПы которые барыги которые торгуют китаем)! а ты забываешь другую сторону медали ФОПы налоги платят, ФОПы граждане Украины если ФОП закорется он не будет платить налогов (пусть маленьких но даже тех не будет) а после закрытие ФОПа уже государство будет ФОПу платить социалку и не токо фопу а и всей его семье и его бывшим нанятым сотрудникам! Так что не все так просто!!
 показати весь коментар
 
Вот супермаркеты как раз и не оформляют наемных рабочих. Вот они как раз и коррупционеры в основном.
 показати весь коментар
 
НАРОД - ГЛАВНОЕ - ОНИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ОБЕЩАЛИ КОНКРЕТНО НЕ ТРОГАТЬ ФОПЫ - И ВОТ ОБМАН КОНКРЕТНЫЙ - И ТАК ВО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ - ДОЛОЙ ЗЕЛЕНЫХ БАРЫГ
 показати весь коментар
 
 
А больше трогать некого. Олигархи - идеологически близкие, их нельзя. А ФОПы очень даже подходят для пресса.
 показати весь коментар
 
 
Чинганчгук ДОЛОЙ ЗЕЛЕНЫХ БАРЫГ


Великий Змей, согласен. Только так - долой ЗЕленых и шоколадно-соевых барыг! Или панамский мародер наше, вернее ваше фсё? ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3143
 показати весь коментар
 
диму без полум'я не буває гандони брехливі
 показати весь коментар
 
Ох и премьер! Узнаю коммунистические идеологические штампы. Вам бы поучится, господин хороший, прежде чем смешить людей. Что такое крупное предприятие - еще не выучили? Спросите у Пидласой, она точно знает. Соберитесь вместе на круглый стол и определитесь хотябы с терминами.
 показати весь коментар
 
Беда всей этой истории в том, что есть правда в том, что за ФОПами прячется далеко не малый бизнес, а паника у реального малого бизнеса. Из личного опыта скажу, что пострадает 2 группа с малыми оборотами, им придется на 1 группу переходить, а на первой группе очень узкий список видов деятельности, то есть не все смогут... ну и в тень наемных работников.
 показати весь коментар
 
 
Истерия появляется, когда отсутствует информация, а сми подливают масло в огонь.
 показати весь коментар
 
по 24 телеканалу что то умно обсуждали про налогообложение и гость передачи у ведущей спрашивает а вы знаете сколько платите налогов? ,,Да я ФОП , плачу 5%.,,

Ничего так разница. Рабочий со своих 10 тысяч гривен должен платить 18% подоходного и 1,5 % военного сбора. На крупной фирме еще и 1 % профсоюзного налога. 5 и 20,5 ? Лохи только должны платить за все ? За дороги, медицину, содержание армии ?
 показати весь коментар
 
 
а кто мешает рабочему на заводе открыть свой ФОП и платить те же 5%? или рабочего кто то за руки и ноги держит?!! ФОП потому и платит 5% потому что он сам создал свое рабочее место сам себя обеспечил заказами и сам ведет свой бизнес, по идеи он вообще никому ничего не должен!!
 показати весь коментар
 
 
белая горячка ? ,,рабочему на заводе открыть свой ФОП,,
 показати весь коментар
 
 
да! он же стонет что его типа на заводе обдирают! и что раз его обдирают значит надо и ФОПов ободрать! увольняйся иди нахер с завода, открывай свой ФОП сам ищи заказы сам заключай договора и плати 5%
 показати весь коментар
 
 
Кроме того вы обязаны платить аренду владельцу вашего рабочего места, которая частенько превышает и налог, и есв вместе взятые, либо купить недвижимость, либо вложить деньги в постройку. Вот это все равно, если ьы рабочий, чтобы пройти на работу, платил бы владельцам фабрики каждый день на входе в проходную , плату за аренду фабрики.😀
 показати весь коментар
 
 
Аренда забирает большую часть дохода ФОПа, на ней и сидит та тень, о которой никто не хочет говорить. Самый прибыльный бизнес на сегодня.
 показати весь коментар
 
 
Ruslan Tkachenko ну так и увольняются и едут в Чехию. А таким как вы даже и туалетной бумаги сделанной в Украине скоро не будет. Потому что желающих горбатиться за копейки и отдавать одну пятую заработанного остается все меньше.
 показати весь коментар
 
Согласен! Поэтому я и агитирую что надо не налоги ФОПам повышать а наоборот налоги всем понижать до уровня ФОПов!! А те кто едут отседова правильно делают лично я токо приветсвую это, хоть кто то из Украинцев сможет нормально жить!!

А пока в Украине власть ищет токо где чего урвать то ясень пень кроме КУПИ-ПРОДАЙ тут ничего не будет! ТАКОВЫ ЗАКОНЫ ЭКОНОМИКИ!!
 показати весь коментар
 
Можна і так. Тільки тоді не користуйся дорогами, медициною, освітою, судами, армією і ще багато чим. І найголовніше: ти не повинен голосувати, щоб не вибирали до влади таких шарікових поліграфів.
 показати весь коментар
 
Ставки единого налога
Стаки единого налога в 2019 году устанавливаются на уровне:

для первой группы - до 10% от размера прожиточного уровня в Украине
для второй группы - до 20% от минзарплаты (точный размер ставки для 1 и 2 групп ежегодно устанавливаются местными советами)
для третьей группы (неплательщиков НДС) - 5% от дохода
для третьей группы (плательщиков НДС) - 3% от дохода.
для третьей группы СПД-ювелирщиков ставка налога составляет 5%.
для четвертой группы ставка налога устанавливается от количества используемой земли.
 показати весь коментар
 
 
и сколько это в деньгах - советую сначала посчитать,а потом узнать сколько платит ФОП в реальных деньгах и не писать больше глупости
 показати весь коментар
 
фоп платит в разы меньше налоги, чем трудоустроенный человек при зп 10 тыс и чем выше тем больше разница.
 показати весь коментар
 
 
Вы свою зарплату тратите только на себя, а здесь: налоги, есв, аренда, закупки, убытки, транспортные расходы и т.д и т.п. До себя из этих денег не доходит
 показати весь коментар
 
Кроме того все должны платить есв - 22% от минимальной зарплаты независимо от доходов. Даже если у вас убытки на 2019 год установлен ЕСВ - 918 грн
 показати весь коментар
 
 
Да все правильно вы делаете!!!! Только "Разжуйте " людям понятно!!!!! Неужели это сложно!!!
 показати весь коментар
 
 
новые налоги это правильно в нищей стране?! а не расскажите кто эти новые налоги будет платить? думаете ФОПы будут платить?!
 показати весь коментар
 
Полностью уничтожают малый бизнес. Какая упрощенка с кассовым аппаратом? Дебилы бл*дь.
 показати весь коментар
 
Почему получилось у Польши и Израиля? Потому что это страны предпринимателей. Основой польской и израильской экономики является малый бизнес....
Мир меняется. Передовые экономики все больше развиваются на основе малого и среднего бизнеса. В Израиле 99% бизнеса - это предприниматели и малые предприятия. В Польше 54% ВВП создается малым бизнесом. И поляки на этом не останавливаются. Их целевая модель - 80%, как в Дании.
 показати весь коментар
 
Это цитата
Андря Пышного,
Банкир, глава правления Ощадбанка
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору