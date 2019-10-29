 ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я абсолютно не погоджуюся з тим, що хтось знищує ФОПи. Ця істерія спеціально насаджується окремими людьми і підіймається у певній площині, щоб ввести людей в оману. Держава не буде переслідувати, не вводитиме надважкі умови для малих ФОПів. Наша мета у тому, щоб великі й середні компанії припинили вдавати зграйки ФОПів", - зазначив Гончарук.
Він наголосив, що великі компанії мусять змінювати бізнес-модель та почати наймати людей офіційно.
я правильно я понимаю ?
верните Гройсмана!!!!
ну, типо весна пришла - саджати будемо. Так вот - почему же Гройсман даже ни разу не получил подозрения, не говоря уже шоб слегка испугаться как Свинарчук то?
думай.те, емо-е)
При этом:
- в Киеве цена продуктов дешевле чем в Мюнхене
- вода, газ, электричество - дешевле
- наемные рабочие - дешевле, и без налогов
- налогов ресторан не платит т.к. работает через ОП.
Т.е. прибыль у киевского ресторана намного выше чем у немецкого. Если его заставить платить налоги, не факт что цена вырастет, скорее он просто уменьшит прибыль - ему придется вместо 300% прибыли работать с 200%. Так что не факт что цена вырастет.
Просто уравнивают фоп с ооо\чп, которые при купи продай в честную более выгодны, фопы. Но из за возможности фопов работать в серую с 0 риском это все играет со всем другими красками.
Вообще-то это надо у самих ФОПов спрашивать, а не согласия или несогласия министра. И что за таинственный "кто-то"? Так и говори "Я и Зе, вместе с зекоМандой".
Хватит лапшу на уши вешать, бизнес давно знает что такое кассы и кто потом будет приходить и доить за эти кассы! Так что нефиг БРЕХАТЬ!! Все ФОПы будут поставлены на счетчик из-за касс! а кто этот счетчик будет оплачивать то это обычные покупатели которые потом придут к этим ФОПам за товаром! Опять же есть дебилы которые говорят а мы будем в супермаркетах покупать, так вот ДЕБИЛЫ лично вам сообщаю что все супермаркеты минимум половину своего товара пропускают через ФОПы, так что да идите в супермаркеты!!
Великий Змей, согласен. Только так - долой ЗЕленых и шоколадно-соевых барыг! Или панамский мародер наше, вернее ваше фсё?
Ничего так разница. Рабочий со своих 10 тысяч гривен должен платить 18% подоходного и 1,5 % военного сбора. На крупной фирме еще и 1 % профсоюзного налога. 5 и 20,5 ? Лохи только должны платить за все ? За дороги, медицину, содержание армии ?
А пока в Украине власть ищет токо где чего урвать то ясень пень кроме КУПИ-ПРОДАЙ тут ничего не будет! ТАКОВЫ ЗАКОНЫ ЭКОНОМИКИ!!
Стаки единого налога в 2019 году устанавливаются на уровне:
для первой группы - до 10% от размера прожиточного уровня в Украине
для второй группы - до 20% от минзарплаты (точный размер ставки для 1 и 2 групп ежегодно устанавливаются местными советами)
для третьей группы (неплательщиков НДС) - 5% от дохода
для третьей группы (плательщиков НДС) - 3% от дохода.
для третьей группы СПД-ювелирщиков ставка налога составляет 5%.
для четвертой группы ставка налога устанавливается от количества используемой земли.
Мир меняется. Передовые экономики все больше развиваются на основе малого и среднего бизнеса. В Израиле 99% бизнеса - это предприниматели и малые предприятия. В Польше 54% ВВП создается малым бизнесом. И поляки на этом не останавливаются. Их целевая модель - 80%, как в Дании.
Андря Пышного,
Банкир, глава правления Ощадбанка