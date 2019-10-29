 За вихідні на Донбасі зросла кількість порушень "тиші", - ОБСЄ

Про це повідомляється в щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У період з вечора 25 до вечора 26 жовтня в Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, більше вибухів: приблизно 140 супроти близько 20)", - йдеться у звіті.
Майже 80% порушень, у тому числі більшість вибухів, зафіксовано в районах на південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), на захід від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька), а також на південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька).
"У період із вечора 26 до вечора 27 жовтня СММ констатувала подальше збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши аналогічну кількість вибухів (близько 140), якщо порівнювати з попередньою добою", - повідомили спостерігачі.
Найчастіше порушення (у тому числі більшість вибухів) фіксувалися в районах на південь від Світлодарська та на північ від Красногорівки (підконтрольна урядові, 21 км на захід від Донецька).
Водночас, у період із вечора 25 до вечора 26 жовтня в Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню і не зафіксувала жодного вибуху.
Усі порушення "тиші" (2 постріли зі стрілецької зброї) зафіксовано в районах на південь від н. п. Оріхове-Донецьке (підконтрольний урядові, 44 км на північний захід від Луганська).
Наступної доби - з вечора 26 до вечора 27 жовтня - місія констатувала на Луганщині збільшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 1 вибух).
Усі випадки (6 пострілів зі стрілецької зброї та 1 вибух невизначеного походження) зафіксовано в районах на північ від н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська).
Також СММ ОБСЄ зафіксувала в суботу надзвичайно довгі черги на блокпості російських збройних угруповань біля окупованої Горлівки.
"26 жовтня о 9:50 на блокпосту біля Горлівки команда Місії бачила незвично довгі черги з близько 1000 автомобілів, щонайменше 150 автобусів і 1000-1500 пішоходів, які прямували в підконтрольні уряду райони, а також чергу з приблизно із 70 автомобілів, 5 автобусів і близько 100 пішоходів, які прямували в непідконтрольні уряду райони", - йдеться у звіті.
Як наголошується, того ж дня о 9:30 на блокпосту на автодорозі Н15 біля н. п. Кременець (непідконтрольний уряду, 16 км на північний захід від Донецька) команда місії бачила чергу приблизно із 320 автомобілів, 11 автобусів та 400 пішоходів, які прямували в підконтрольні уряду райони.
А может не через три месяца, а через три года - понадобится еще же боевые действия, обстрелы изобразить, поток смертей, похороны каждый вечер на 1+1 - без этого тема последовательного отвода может и не зайти. Но это будет, не сомневайтесь. Был развод под Станицей Луганской, ВСУ отошли, сепары - нет. И в этой ситуации Зеленский проводит отвод ВСУ в Золотом.
Всё. Начало положено. Цикл «ВСУ отошли, сепары остались, а для "украинской" власти это норм, и нужно дальше где-то ВСУ отводить» - цикл запущен. Аваковский Азов успешно отыграл роль "патриоты были не согласны, но даже самых радикальных убедил величайший мировой лидер современности". Все, игра сделана. Оцените красоту.
Ощущаю себя в российском фильме о покорении Украины в 21 веке. С Зеленским в главной роли.
Знаете, я уверена, что в 2014 вся эта квартальная гниль решала, прикидывала, что им выгоднее - чкурнуть в Россию по примеру Лорак и Повалий или тут остаться. И если б они выбрали бы первое, то вот тот фильм "Зеленский в Золотом принимает челобитные в просьбой отвести ВСУ" все равно был бы снят. Первый канал РуссоТВ снял бы фантастический фильм своему быдлу для подрочить на вяличие. И предатель Зеленский играл бы роль Президента Украины.
А теперь он ее играет в жизни. В таком же кино.
Кремль сделал Украину.
Руками 73% иуд.
И следующие серии этого фильма впереди. О Волновахе и Мариуполе. О Харькове и Одессе. О моем городе. И о вашем. Впереди.
* * *
К вопросу спектакль или не спектакль исполняли вчера Зеленский и аваковцы в Золотом.
Вадим Троян - это замминистра МВД. Зам Авакова. Он же выходец из Азова (даже глубже - выходец из Патриота Украины). В 2014 был замом комбата "Азов".
И вот сегодня этот замминистра официально сообщает, что после разговора с нелохом ветераны-добровольцы, осиянные величием, вывезли оружие добровольно и под чутким оком Авакова.
Это как бы side-story. А основной сюжет Аваков-Коломойский-Зеленский Продакшин показал в кино о том, как местные жители просят отвести ВСУ, любят Украину и бубочку, и о том, конечно, что отвод - это не отвод и не сдача, а перегруппировка по просьбам трудящихся. Говорят, показали все центральный каналы. На странице бубочки 10 тыс лайков, 4 тыщи расшаров. Контора пашет.
В ордле были такие же дебилы которые бегали на митинги с плакатами путин введи за умеренную плату.
Когда путин ввел их кураторы выехали а дебилы остались подыхать потому что за те копейки которые им платили они даже выехать не смогли.
История повторяется дважды.
Первый раз как трагедия а второй раз как комедия.
Мне всегда было не ясно почему именно комедия?
А потому что смешно когда взрослые люди прыгают на граблях.
Они же не обучаемые.
а пупочка казав, що вже тихо-тихо, можна відводити війська.
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
Совсем не смешная шутка.