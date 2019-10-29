EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Економіка
  6538  62
Матеріали за темою:
Все про:газ (1051) транзит (98) Північний потік (373) Коболєв (182)

 РФ пропонує Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через "Північний потік-2", - Коболєв

Російська сторона на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу територією України після 2019 року порушувала питання дозволу для завершення будівництва "Північного потоку-2".

Про це написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (28.10. - Ред.) на тристоронніх перемовинах щодо транзиту газу територією України після 2019 року російська сторона порушувала питання надання дозволу для завершення будівництва "Північного потоку-2".

Це питання порушувалося в двосторонньому форматі, де українська сторона не була присутня, але, як мені повідомили джерела з ЄК, серед аргументів "Газпрому" буда одна цікава теза: "Наш проєкт (тобто ПП2), не тільки суто комерційний, але й цілком проєвропейський, бо в ньому є європейські компанії-партнери. Ми готові ділитись прибутками від транспортування газу З ВАМИ"", - написав Коболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" становить загрозу для української сторони, - президент Латвії Левітс

Він зазначив, що саме тому важливо розуміти перед голосуванням за проєкт закону 2239-1, що "збереження вікна для залучення партнера в капітал оператора ГТС - наш вагомий аргумент проти "Північного потоку-2".

"Ми не можемо програти конкурентну боротьбу за європейських партнерів з "Газпромом". Навіть на рівні декларацій.

Дуже сподіваюсь, нас почують", - резюмував Коболєв.

Нагадаємо, 9 жовтня глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена ​​в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

19 вересня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори Україна-ЄС-РФ щодо транзиту газу через територію України. За підсумками переговорів віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що вони минули в позитивній і конструктивній обстановці.

РФ пропонує Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через Північний потік-2, - Коболєв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156443
 
 
 Топ коментарі
 
Не с ним, а с Украиной . Правильно хочет .. РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 7106 .
 показати весь коментар
 
За такой потужный коммент , тебе надо дать премию Дарвина . РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 3627 .
 показати весь коментар
 
За такое потужное заявление надо срочно парню премию выписать в пару лимонов долларов. Мамка в Америке заждалась
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Европа может тоже предложить рф....пососать Чупа Чупс например
 показати весь коментар
 
 
Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата - 28,5 миллиона гривен.
https://korrespondent.net/business/companies/4072911-v-naftohaze-nazvaly-zarplatu-koboleva
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
За такое потужное заявление надо срочно парню премию выписать в пару лимонов долларов. Мамка в Америке заждалась
 показати весь коментар
 
 
За такой потужный коммент , тебе надо дать премию Дарвина . РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 3627 .
 показати весь коментар
 
 
За выигранный у "Газпрома" суд Коболев внесён в чёрный список "ольгинских" методичек.
 показати весь коментар
 
 
Это хорошо что патриоты научились защищать власть.
 показати весь коментар
 
 
Так, а чего же зебилы его не поменяют, что бы мамку в Омерике не кАрмил? РФ пропонує Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через "Північний потік-2", - Коболєв - Цензор.НЕТ 7132
 показати весь коментар
 
европа радо согласиться. она за цент удавиться.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А Коболев хочет, чтобы делились с ним, а не с ЕС
 показати весь коментар
 
 
Не с ним, а с Украиной . Правильно хочет .. РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 7106 .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А тебе не кажется, что "Газпром" сам может решать, с кем ему делиться?
 показати весь коментар
 
 
Кажется . Но всё равно , Коболев сказал всё правильно . РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 612 .
 показати весь коментар
 
 
Статью читай, а не только заголовки. Коболев хочет привлечь европейских инвесторов к управлению украинской ГТС, и получая часть платьі за транзит по ней рашисткого газа, они будут заинтересованьі в сохранении транзита.
 показати весь коментар
 
 
Европейские инвесторы УЖЕ в СП-2 вложились 49% акций у них, и это крупнейшие компании. Вот они все бросят, и пойдут в дохлую трубу вкладываться. Трубе не сегодня, так завтра, ТРУБА. Срок эксплуатации до 2020 года предусматривался, запчасти на компрессоры, 20 лет назад перестали изготавливать. "Сименс", новые ставить отказался. И учти, 1000 км труба идет по Украине, и 4500 км по РФ.. Как думаешь, ее захотят модернизировать?
 показати весь коментар
 
 
Херові справи. Зараз Трампу не до Північного потоку... А там лише він тиснув на Європу у цьому питанні.
 показати весь коментар
 
 
Трамп це расєйський агент. Він лише робив вигляд, що тиснув. Коли справа доходила до реальних дій щодо протистояння рашистам і їх союзникам, він завжди робив крок назад.
 показати весь коментар
 
 
млинці рогатим на лопаті можемо запропонувати!!))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кацапы идут ва-банк, лишь бы поскорее достроить сп2 и кинуть хохлов. Интересно, что они ещё предложат европейцам, если они и от этого откажутся.
 показати весь коментар
 
Инвестор не придет, если не будет гарантии транзита, а транзитер только один и вариантов договорится похоже нет и Европа в этом напрямую виновата - куда ни кинь сплошной клин. Газпром может вообще хлопнуть дверью и послать всех куда подальше, они зимой не замерзнут и США их только в этом поддержит.
 показати весь коментар
 
 
Если газпром «хлопнет дверью» - параша развалится, как развалился совок.
 показати весь коментар
 
 
Доходы от газа транзитируемого через Украину не более 5% ВВП, да и потом уже запускают Турецкий поток, а профицит бюджеты около 4%, т.е если и будут потери, то невелики, да и потом пострадает прежде всего ЕС, а там таких шуток не любят и сделают все, чтобы газ шел.
 показати весь коментар
 
Турецкий поток - это пока что только ветка, которая предназначена для самой Турции, в Европу из Турции пока ничего ещё не идёт. Изучайте мат.часть и не пишите ерундой. Не смотря на кажущееся благополучие бюджета обосРахи, кацапо-орда почему-то нищает и деградирует шестой год кряду. С чего бы это, если все так хорошо? Вон, уже вопли из Останкино-банкрота раздаются...)
 показати весь коментар
 
 
Арест акций "турецкого потока" не влияет на его запуск?

В Нидерландах арестованы акции управляющей компании "Турецкого потока", - "Нафтогаз".

Суд в Нидерландах арестовал 100% акций управляющей компании газопровода "Южный поток" - South Stream Transport B.V. - в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.
"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза", - уточнил топ-менеджер НАК.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156005
 показати весь коментар
 
 
Скважина должна работать-отдавать газ или его палят на месте.
Консервация трудоёмка и дорогая, вот почему летом горит тундра.
 показати весь коментар
 
 
Это тундра, она может гореть? И консервация скважины, это как воду в кране перекрыть.

РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 1217
 показати весь коментар
 
 
До того як на москаляндії проклали інтернет та телефон, про півня з лайна також ніхто не чув та не бачив. Там і море світиться, що там вже про землю казати!
 показати весь коментар
 
 
Я в детстве того кизяка, таскал с толокы (берег ставка), мешками. Потом месили ногами, вместе с соломой. Потом из этой смеси делали кирпичи, и строили летнюю кухню - мазанку. Полы в кухне, бабушка тоже кизяком натирала. Так все в селе делали. Ты вЯличие свое опусти, иди лучше петуха слепи. Но, материала не найдешь, горит хорошо, да и коровок в селах мало...
 показати весь коментар
 
 
Газ, не цемент.. Видишь это? Это вентиль, он перекрывает газоток. Включи голову и рассмотри. (ссылка)
 показати весь коментар
 
Ты вообще знаешь,что такое консервация скважины? Загугли да почитай. Кацапы,кацапы-чем вас только делают?
 показати весь коментар
 
Кто сказал такую ерунду - природный газ тяжелее воздуха и без напора не пойдет наружу.
 показати весь коментар
 
Что значит готова? 49% СП-2 пренадлежит европейским компаниям которые вложили 4 миллиарда евро в это строительство. Поэтому логично что 49% прибыли упадет европейским компаниям.
И это аргумент. Ведь от транзита через Украину европейским компаниям ничего не падает.

Для Коболева эта новость стала каким-то откровением? Совсем тупой чтоли?
 показати весь коментар
 
 
По-моему Коболев просто не очень разбирается во всех этих делах.
 показати весь коментар
 
 
Я тоже об этом подумал, что несёт этот господин, это же бред! Представляю что о нём на переговорах думают европейские партнёры. Или это он только в Украине такую дичь впаривает?
 показати весь коментар
 
Padajet za tranzit Polse,Slovakiji,Cekiji.Iz sudov nevydet gazprom.Uze teper podanyje zaloby budet razbiratsia s SP2 i eto na dolgo
 показати весь коментар
 
 
Тупые не читают статьи.

"Он отметил, что именно поэтому важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1, что "сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - весомый аргумент против "Северного потока-2"."

Источник: https://censor.net.ua/n3156443
 показати весь коментар
 
 
Коболев спокойно может ещё год умничать...и шукать де взять 80 мрд м куб водорода
 показати весь коментар
 
 
80 млрд.? Ты болен? У Украины есть обязательства перед Европой на поставку газа в таких объемах? Украине самой нужны такие объемы?
У Украины есть лишь обязательства обеспечивать транзит, а точки входа газа в Европу - это вопрос договоренностей поставщика и потребителя, а вовсе не хотелки лишь кремляди.
Украина сама без газа точно не останется, так что иди проспись, убогий.
 показати весь коментар
 
Шо ты верзеш дурику...какие точки..кому нужна пустая труба полтора метра диаметром
 показати весь коментар
 
Украина должна перестать зарабывать деньги на крови!
Пусть кацапье на танкерах возят
 показати весь коментар
 
 
"ганебні газові угоди тимошенко" зараз для україни були б за щастя.
мабуть дозволю собі трохи "зради", але навіщо росія вкладала стільки грошей в проекти в обхід україни. мабуть не для того щоб зараз погодитись на такий же довгостроковий контракт. монополія української газової труби закінчується треба це визнати. але через таких як коболєв україна весь цей час по суті згаяла так і не змогла стати енергетично незалежною від росії.

що пропонує коболєв віддати якомусь "партнеру" "частину труби" ну нехай 49% все одно об'єми прокачки російського газу значно впадуть і ніякий "партнер" цьому не завадить і що ми в результаті отримаємо. хоча навіть такі варіанти можна розглядати але маючи хоч якісь реальні пропозиції.

в принципі не є експертом в цій галузі але оці безкінечні війни які потім не закінчуються перемогою. можливо якось варто одразу ставити реальні завдання.

не хотілось щоб як в 2009 ми дотягнули до припинення взагалі транзиту через україну а потім в кінці кінців погодились на тимчасовий контракт на один рік.
 показати весь коментар
 
На иглу европейцев хотят подсадить.Як колись наших президентов.Ничего удивительного.Другое дело,що потом держателей ЕСовских компаний всех перещёлкают як глухарей и поставят свих людей.Но це потом,а зараз халявная прибыль ум застилает
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору