 РФ пропонує Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через "Північний потік-2", - Коболєв

Про це написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (28.10. - Ред.) на тристоронніх перемовинах щодо транзиту газу територією України після 2019 року російська сторона порушувала питання надання дозволу для завершення будівництва "Північного потоку-2".
Це питання порушувалося в двосторонньому форматі, де українська сторона не була присутня, але, як мені повідомили джерела з ЄК, серед аргументів "Газпрому" буда одна цікава теза: "Наш проєкт (тобто ПП2), не тільки суто комерційний, але й цілком проєвропейський, бо в ньому є європейські компанії-партнери. Ми готові ділитись прибутками від транспортування газу З ВАМИ"", - написав Коболєв.
Він зазначив, що саме тому важливо розуміти перед голосуванням за проєкт закону 2239-1, що "збереження вікна для залучення партнера в капітал оператора ГТС - наш вагомий аргумент проти "Північного потоку-2".
"Ми не можемо програти конкурентну боротьбу за європейських партнерів з "Газпромом". Навіть на рівні декларацій.
Дуже сподіваюсь, нас почують", - резюмував Коболєв.
Нагадаємо, 9 жовтня глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.
19 вересня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори Україна-ЄС-РФ щодо транзиту газу через територію України. За підсумками переговорів віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що вони минули в позитивній і конструктивній обстановці.
https://korrespondent.net/business/companies/4072911-v-naftohaze-nazvaly-zarplatu-koboleva
В Нидерландах арестованы акции управляющей компании "Турецкого потока", - "Нафтогаз".
Суд в Нидерландах арестовал 100% акций управляющей компании газопровода "Южный поток" - South Stream Transport B.V. - в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.
"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза", - уточнил топ-менеджер НАК.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156005
Консервация трудоёмка и дорогая, вот почему летом горит тундра.
И это аргумент. Ведь от транзита через Украину европейским компаниям ничего не падает.
Для Коболева эта новость стала каким-то откровением? Совсем тупой чтоли?
"Он отметил, что именно поэтому важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1, что "сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - весомый аргумент против "Северного потока-2"."
Источник: https://censor.net.ua/n3156443
У Украины есть лишь обязательства обеспечивать транзит, а точки входа газа в Европу - это вопрос договоренностей поставщика и потребителя, а вовсе не хотелки лишь кремляди.
Украина сама без газа точно не останется, так что иди проспись, убогий.
Пусть кацапье на танкерах возят
мабуть дозволю собі трохи "зради", але навіщо росія вкладала стільки грошей в проекти в обхід україни. мабуть не для того щоб зараз погодитись на такий же довгостроковий контракт. монополія української газової труби закінчується треба це визнати. але через таких як коболєв україна весь цей час по суті згаяла так і не змогла стати енергетично незалежною від росії.
що пропонує коболєв віддати якомусь "партнеру" "частину труби" ну нехай 49% все одно об'єми прокачки російського газу значно впадуть і ніякий "партнер" цьому не завадить і що ми в результаті отримаємо. хоча навіть такі варіанти можна розглядати але маючи хоч якісь реальні пропозиції.
в принципі не є експертом в цій галузі але оці безкінечні війни які потім не закінчуються перемогою. можливо якось варто одразу ставити реальні завдання.
не хотілось щоб як в 2009 ми дотягнули до припинення взагалі транзиту через україну а потім в кінці кінців погодились на тимчасовий контракт на один рік.