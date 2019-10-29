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Все про:пожежа (1840) смерть (3600) ДСНС (2118)

 1375 осіб загинуло під час пожеж в Україні від початку року, - ДСНС

Від початку року під час пожеж в Україні загинули 1 тис. 375 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Щодня вогнеборці ДСНС ліквідовують сотні пожеж по всій території країни, які призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й, що найголовніше, - до загибелі та травмування наших співвітчизників. Так, лише минулої доби у житловому секторі виникло 73 пожежі, унаслідок яких загинуло 7 людей, а ще 3 - постраждали", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають рятувальники, необережне поводження з вогнем, паління у ліжку, перевантаження або несправність електромережі та побутових приладів, а також залишені без нагляду сірники та яскраві запальнички у місцях, що легко доступні для дітей, - найпоширеніші причини пожеж у помешканнях. Напередодні опалювального сезону, а також із початком осінніх канікул у закладах освіти, ця проблема набуває особливої актуальності.

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Жертвами вогняної стихії дуже часто стають люди похилого віку та діти.

"Загалом від початку року показник загиблих і постраждалих на пожежах становить вже 1 тис. 375 та 1 тис. 161 людина відповідно", - зазначено в повідомленні.

З огляду на таку трагічну статистику ДСНС вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки: "Розповідайте дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь. Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов'язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежно-рятувальної служби "101", евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156441
 
 
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Блин , я фигею, ШО ВЫ РАПОРТУЕТЕ о гибели ? Где приказы об увольнении главы ГСЧС?
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Потрібно заборонити газ, відвести сірники та запальнички до кордону. Видавати сірники тільки за ліцензією лише окремим категоріям населення- суддям, прркурорам, ментовським генералам. А ще, ввести нагородні запальнички за "заслуги" перед батьківщиною тим же депутатам та міністрам

Хто знає, скільки людей загинуло від вогнпальних поранень по всій території України виключаючи зону ООС та Крим?
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Понизьте цены на газ, и кривая печальной статистики по отравлению угарным газом и по пожарам резко пойдет вниз. (Опыт пользования печным отоплением утрачен).
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Плюс 15-20 в день на дорогах, плюс утонули, плюс ...
Это война и автогеноцид.
На Донбассе войнушка.
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