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 За жовтень кількість переселенців з тимчасово окупованих територій збільшилася на 5 тисяч осіб, - Мінсоцполітики

Кількість внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій упродовж жовтня збільшилася на більш ніж 5 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Станом на 28 жовтня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 млн 415 тис. 575 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться в повідомленні.

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За даними відомства, місяць тому, 30 вересня, на обліку налічувалося 1 млн 410 тис. 511 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156440
 
 
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А Маргариту Пашу відправте у зворотньому напрямку до Криму
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Відчувають, що насувається великий шухер. У момент засідання по нормандському формату на фронті буде капець...
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