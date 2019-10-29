EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  94  1
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5648) Донбас (13430) операція Об'єднаних сил (1692)

 Ворог за добу 16 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат не зафіксовано, - штаб ОС

28 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів:

- двічі неподалік Невельського - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі біля Гнутового - з мінометів калібру 82 мм озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї, та Красногорівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї;
- біля Пищевика - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:

- п'ять разів біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів, РПГ і стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Луганського - з АГС;
- неподалік Попасної - зі стрілецької зброї;
- біля Травневого - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Також читайте: Терористи обстріляли дрон ОБСЄ, - штаб ООС

"Учора, 27 жовтня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 16 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат не зафіксовано, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156439
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору