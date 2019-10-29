 НАТО оприлюднило програму візиту Столтенберга і послів Альянсу до України 30 та 31 жовтня

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", програму заходів з цієї нагоди оприлюднила прес-служба Альянсу.
Візит розпочнеться з відвідування Одеси 30 жовтня. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і посли країн НАТО відвідають постійну групу альянсу з протидії мінам (SNMCMG2). У межах патрулювання в Чорному морі чотири судна НАТО з протидії мінам із Болгарії, Італії, Румунії та Іспанії перебуватимуть в Одеському порту.
Столтенберг виступить з промовою перед курсантами Одеської морської академії.
31 жовтня в Києві Генеральний секретар НАТО проведе засідання Комісії НАТО-Україна з президентом України Володимиром Зеленським і виступить з промовою в парламенті України.
Генеральний секретар і постійні представники НАТО зустрінуться з головою Ради Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.
Заступник генерального секретаря Мірча Джоанна і посли НАТО зустрінуться з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою, а також з головами парламентських фракцій.
Крім іншого, будуть організовані інформаційні заходи, під час яких посли НАТО будуть взаємодіяти з представниками громадянського суспільства.
Раніше глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков назвав запланований візит делегації НАТО свідченням підтримки суверенітету і територіальної цілісності України з боку альянсу.
Ермак. Из Испании в Золотое.
Многие украинские СМИ уже детально осветили визит президента Зеленского в Золотое и его общение с собравшимися там добровольцами протестующими против отступления украинской армии с украинской земли. Стиль, речь, лексика полууголовной шпаны продемонстрированная Зеленским уже широко освещалась и в общем получила уже негативный резонанс практически во всех средствах массовой информации. Но нас как всегда интересуют детали. Ибо главное - мелочи. В поездке Зеленского сопровождала уж совершенно неожиданная в таком визите и малоизвестная широкой публике личность - Андрей Ермак.
Личный помощник президента, доверенный переговорщик по всем скользким и закулисным темам. Его движения в украинской политике мы освещали в Хронике. Это именно он вел переговоры с Джулиани, именно он вел переговоры по австрийским инвесторам земли, именно его собирался отправлять Зеленский во главе группы переговорщиков по газу (см. 11.09.2019 г. Хроники). Министр иностранных дел Пристайко в интервью достаточно ясно обозначил Ермака как специалиста по "чувствительным и деликатным вопросам". Не будем спрашивать, откуда у специалиста по интеллектуальной собственности такие способности к переговорам, самородок, талант, но эффективность переговорщика определяется результатом. И какой же результат мы имеем?
Переговоры с Джулиани вылились в обвал украино-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе, Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - "качаю сколько хочу и когда хочу".
Собственно результат "чувствительных и деликатных" действий Ермака на международной арене просто катастрофичен для Украины.
Ну ладно, испанское вино и осетрина в Испании - это понятно, но Золотое? Что нужно в Золотом Ермаку? Это не его сфера, не его тема, не его контингент переговоров и тем не менее, ухватив рюкзачек и Вову, Ермак летит в Золотое.
Результат мы видели все. Но есть детали.
Первичная, с самого начала, агрессия не характерна для общения Зеленского. В начале его общения всегда следует пусть и короткий, но всегда просматриваемый этап установления положительного эмоционального контакта. Это профессиональная привычка и она уже стала частью его личности. Жесткая агрессия с первых минут означает лишь одно - еще до контакта Зеленского довели до состояния психологического невосприятия аргументов другой стороны. Его обработали на конфликт еще в самолете. А далее все пошло как есть - агрессия, "ты", "я не лох" и тому подобное.
Кроме Ермака, других авторов этой обработки нет - Богдан далеко, пилоты заняты, со свитой Вова не общается. Косвенным подтверждением причастности Ермака служат и его собственные слова, сказанные Ермаком после встречи "К сожалению, но эти люди были настроены на негатив". Классический психологический прием смешивания причины и следствия.
Мы всегда были сторонниками классики, классики говорили "Ищите кому выгодно" , так Cui prodest? - кому выгодно, чтобы украинские войска отступили с украинской земли? Ответ один - России. Последние полтора года украинские войска шаг за шагом приближаются в структурным центрам ОРДЛО. Они стоят в 2-3 км от Донецка, полуокружен Докучаевск падение которого может вобоще обрушить весь фронт сепаратистов, украинская армия явно выигрывает позиционную войну. У России нет ресурсов для масштабной агрессии. остается лишь одно - политическими манипуляциями заставить Украину принять условия агрессора. Благо объект манипуляций - президент Украины жалок и ничтожен. И подключение к этому вопросу Ермака вовсе не случайность.
Ермак личность света не любящая. В своих интервью он постоянно повторяет что не хочет занимать никаких государственных должностей, а хочет быть "близким к президенту человеком". Похвально. И идеальная позиция для оказания скрытого влияния и маскировки собственных связей.
Мы принципиальные противники вмешательства в личную жизнь человека, но... Родина требует
Начнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.
А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях - ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов - основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков - зять Сергея Приходько.
Да да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.
И что же это получается? Рядом с нашим президентом в "чувствительных и деликатных вопросах" находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?
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