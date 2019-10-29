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 Політика України, Економіка
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Все про:приватизація (160) реприватизація (5) Гончарук_Олексій (204)

 Реприватизація - це дуже небезпечно, - Гончарук

В Україні потрібно створити умови, коли інвестори не будуть боятися, що вкладені ними кошти безпідставно відберуть.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив глава Кабміну Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Реприватизація - це дуже небезпечно. Інвестор в Україні має відчувати, що, якщо він щось інвестував, то безпідставно у нього цього ніхто не забере. Нам потрібно створити умови, коли люди вкладатимуть в Україну гроші і не боятимуться, що в них ці гроші просто заберуть. Така практика протягом десятків років в Україні, на жаль, існувала", - сказав прем'єр.

За його словами, інвесторів має зацікавити економічне зростання України.

"На мою думку, не дуже продумано й не дуже розумно їхати з країни, яка збирається зростати. Оновлений прогноз Світового банку показує зростання 3,7%. Сюди треба приходити, а не йти звідси", - додав голова уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук

Водночас він зауважив, що й інвестори мають шанобливо ставитися до довкілля в Україні.

"Якщо компанія виконує свої зобов'язання перед державою, проблем не виникне", - резюмував Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156437
 
 
 Топ коментарі
 
Після заяв щодо зміни кадастру на землю новій владі ніхто не повірить. Можна брехати своїм виборцям, але після зміни кадастру вони свої гроші зеленим не дадуть.
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Волинський Суддя, якого майже десять років судили за хабар і двічі оголошували вирок, поновився на посаді. Слуга Феміди зайняв свій кабінет і тепер чекає грошову компенсацію за роки вимушеного прогулу, Йому мають виплатити зарплату за 10 років.

Ось так працює нова влада.
Відео:
https://youtu.be/xMm5maF7ptk
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Поки що смердить тут лише один кацап. Ти є достойний представник цієї нечисті
😄
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Після заяв щодо зміни кадастру на землю новій владі ніхто не повірить. Можна брехати своїм виборцям, але після зміни кадастру вони свої гроші зеленим не дадуть.
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В Украине нужно создать условия, когда инвесторы не будут бояться, что вложенные ими средства безосновательно отберут.



По-этому отбирать надо обосновано - у тех, кто нахапал коррупционным путём, начиная с Гаранта коррупции 2014-2019 и его приспешников, загадившиx порохоботиной всю ветку внизу.
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Ты прав. Эти скоты все и везде захапали и загадили.
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а шо ж они нахапали "коррупционным путем", списочек можно?
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Все, что было приватизировано по ваучерам - незаконно! Ваучеры нельзя было продавать или дарить - только превращать в акции и продавать через брокера на бирже, а не скупать в цехах перед зарплатой за водку...
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срок исковой давности по данным преступлениям давно прошел, предъявить ничего нельзя, так что все претензии можно множить на 0.
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"срока давности" за злочини проти Держави і її Народу немає ...це повинні пам"ятати всі хто грабував і грабує цю Країну ...
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приватизация совковых гигантов - это не преступление а благо. Если б не Ахметов, то быдломасса все порезала бы на металлолом еще в 90-х.
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ти це своїй мамці з татком розкажи ...видно вони тебе давно не 3,14здили ...а як 3,14здили то мало
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Гончарук, вы под свое "ымя" -два завода постройте по микрочипам, под сельхозяйсявто, как милованов говорит...пока все..вы на посту уже 3 месяца и милованов тоже -
вы же с кем-то общались, когда соглашались на должность..или нет..? если нет - херово..
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Він продасть самокат, а ці гроші буде вкладати у виробництво в Україні.🐸
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Волинський Суддя, якого майже десять років судили за хабар і двічі оголошували вирок, поновився на посаді. Слуга Феміди зайняв свій кабінет і тепер чекає грошову компенсацію за роки вимушеного прогулу, Йому мають виплатити зарплату за 10 років.

Ось так працює нова влада.
Відео:
https://youtu.be/xMm5maF7ptk
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Отак працюе пока ещё стара влада, по её же законодательному праву. То, что годами разрушалось и цементировалось под коррупцию и безнаказанность всякого отребья мародёром, невозможно исправить за несколько месяцев.
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Але,дядя-речь о десяти годах идет. А восстановили в должности почему-то сейчас.
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Нагадати хто в нас головний реформатор по судочинству?
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Це реформатор його на роботі поновив? То чому ж при реформаторі не поновися,а чекав зелених?
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Низовые звенья судов не реформировались, их реформа должна была проходить в 2020 году, по-плану, а суды остались такими, какими их сделал Портнов который, видимо, будет проводить реформу...
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быстро же вы от радужных планов к оправданиям скатились...

если я верно понял, то теперь главное не исправить что-то, а найти крайнего. Порошенко на эту роль подходит идеально. правда предъявить ему, кроме оскорблений, вам нечего. и еще, скажу по секрету, ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ!
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реформатор боится что у него заберут все нареформированное непосильным трудом.
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Украина перешла в руки Зе - разворованной, деморализованной, униженной и разбегающейся во все стороны, в войне с каннибалами-рашистами, которой нет конца. Миллионы самых толковых и умеющих работать, покинули страну. Зато остался со своей сворой мародёр, стремящийся к реваншу и толкающий страну в бездну распрей и внутренних конфликтов. Если Зеленский, не имеющий опыта в управлении государством и политических интригах, не найдёт общий язык со всеми слоями общества и, в первую очередь, защитниками-фронтовиками и начнёт действовать на свой страх и риск, без опытных и преданных Украине гуру, то стране конец. Просто любить Украину и желать ей добра - мало. Нужны титаны, знающие и имеющие волю вытащить Украину из пропасти. Их немного, но они есть. Пора действовать, а не тупо терять время на эксперименты, которые страна может и не пережить.
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В Запорожье коммунальные службы закрасили надпись "Я не лох". Коммунальщики явно дали понять,, что не согласны с этим утверждением. Зеля лох.
(C)
@snizhok_snizhok
🤔
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От якби ще самий найтолковіший, і найпрацьовитіший "Я не Лох", теж був забіг безвісти з України... Реприватизация - это очень опасно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 45
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Порохоботные за пол-часа уже загадили своими выхлопами всю ветку.
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Поки що смердить тут лише один кацап. Ти є достойний представник цієї нечисті
😄
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- тупое оскорбление под хор порохоботских лайкателей. Такие уж вы, 3%-е с кацапским психотипом поведения.
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Вы совершенно правы - ЗЕЛЕНЫХ НА ВЕТКИ!
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на ветках уже всё засижено порохопитеками. Реприватизация - это очень опасно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2877
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У нас была бандитская приватизация на ночных стрелках. А весь остальной народ лохи. Ясный хер, что опасно, бандюки на ножи поставят. Попробуй щас, что то у рыжего забрать.
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а схерали забирать? Все было сделано по тогдашним законам. Закон обратной силы не имеет. Так что все.
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Реприватизация это тоже закон. Так что забрать можно, как, например, Ющенко у рыжего криворожсталь забрал. Единственный, но хороший пример.
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тогда было доказано что КС приватизировался с нарушением процедуры и срок давности еще не прошел.
В случае азхметки - только салупа на воротник.
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ще й ті писаки що писали ті "закони" сядуть ...і крадчук і чучма і решта з їми ...
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може ти не знаєш але була і по2,30 і по 2,10 і по 1,90 ...люба з перерахованих по якості не можна порівнювати з тим дерьмом що нам під виглядом ковбаси ******** тепер ...вернуться не вернеться але грабіжники будуть покарані як не вони то їх виводки будуть відловлювати по всьому Світу
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слышали уже 100 раз - "бохнакажэт!"
вы, биомасса, ахметку должны в дупу целовать что он спас предприятия от резки на металлолом и дал вам работу и налоги.
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Это опасно, если граждане поверят в свою страну и захотят жить и работать, а паразитоолигархи потеряют влияние на политику и мас-медиа.
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Сатанинская соросятина занимается инверсией смыслов.
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т.е. граждане не хотят работать? Так может в этом все дело, а не в мифических "олигархах"?
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Лень нашего народа была описана еще Геродотом.
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да страны почти нет, разворована, разграблена, унижена, лучшая работоспособная часть выехала на заработки
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Говноботы теперь массово набрасывают что страны нет? Прям как в 14. Оживились сучки. Зебил вам кацапам не поможет. Будете и его в Ростове кормить.
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это что - порохоботам методички уже не пишут, а комиксами рисуют?
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Репреватизация, это хаос, этого нельзя делать. А вот продать все гос предприятия нужно как можно быстрее!!
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И землю и людей, которые на этой земле все вообще продать???
Торгаши гребанные, вам только продавать, вместо строить и созидать.
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Разберитесь в вопросе, посмотрите на опыт развитых стран и все поймете.
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"Развитые" страны всю свою историю наживались на грабежах!
Крестовые походы, войны, колонии (вся Америка, Африка, Азия это бывшие колонии "цивилизованых стран", рабство!). Напомнить когда перестали грабить колонии? В 50 годах 20 столетия!
"Развитые страны" свое обогащение не начинали с росхерячивания" гос-имущества в пользу олигархов. Израиль, Канада, Голандия Англия почему то живут с госсобственностью на сельхозземли и не парятся. А Украина должна сдохнуть если не росхерачит свои земли!
Вы сперва изучите как реально функционирует экономика "развитых стран" на самом деле, а не черпаете информацию от представителей олигархов у власти и их телеканалов, от которых звучит одно Угрюм Бурчеевское "Гони!".. (М.Е.Салтыков Щедрин "История одного города) (почитайте если не читали)
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А с каких пор украинские олигархи стали инвесторами? Они скорей выводят деньги со страны, а не инвестируют в неё.
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Хватит пи*деть и начни работать! Укрзализница три месяца в коллапсе - грузовые вагоны идут по Украине 3-4 недели! Полстраны говорит тебе прямым текстом о коллапсе грузовых жд-перевозок! Но ты ни одного движения не сделал за три месяца чтобы эту ситуацию убрать, никого не уволил, не разобрался в ситуации. Ты ждешь рост ВВП 40% за счет продаж исключительно продуктов которые не требуют перевозок? А как же аграрии? Металлурги? Строители? Падло козломордое, начинай работать! Твой ленинский прикид с бородкой и в троечке тебе не поможет если ты будешь одни чашки премьера выпускать.
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так чтоб работать, надо уметь работать.

а эти умеют только с "барыхами бароцца".
и хером по роялю у них тоже неплохо получается.
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Чтоб инвесторы не боялись, вам надо повеситься всем вашим зеленым кагалом.

Бубочке - повеситься первому.
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Вова, починай саджати.. Пєндєль наближається Реприватизация - это очень опасно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8709
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шо такое "инвестор" можно догадаться если не конченый зебил..... на манеже те же, пора награб
ленное вложить подешовке пока на западе не арестовали "непосильнымитрудамидобытое" за
отмывание грязи................. оно ещё присяги не принесло а уже вентелировался проект амнистии
капиталов за........... 5%......................... вот так кидают лохов подсунув им на верёвочке кловуна.
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Насчет реприватизации не знаю, а вот то, что и чем опасна приватизация мы за тридцать лет на собственной шкуре очень даже ощутили.
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Брехня.Можно,и НУЖНО отбирать предприятия,которые тупо банкротят по конкурентным соображениям предварительно приватизировав,стратегические предприятия,градообразующие.
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В Великобритании после 2-й Мировой многие предприятия были приватизированы, как, например, вся энергетическая отрасль. Потом, получив плачевный результат, пришлось большую часть национализировать. В той же Германии никто даже не думает приватизировать железные дороги и автобаны. А зеленосопливые такие "вумные" мысли высказывают.
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Какая разница, уровень не компетенции судебной недосистемы позволяет за взятку решить любой ворпрос. Чиновники настоьько оборзевшие, что их дети работают в судах, прокуратуре, полиции. Начните с этих отбросов общества. Тогда и инвестор будет и вы не будете позорной страницей истории.
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Возврат в Украину ИКЕИ было бы лакмусовой бумажкой того, какие инвесторы вспугнулись, а какие пришли.
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Что интересно в зеленой командне премьер голубой.
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Об этом рассказала даже его учительница и классный руководитель из Сосновиц, а также соученики. Говорят, что этот фрукт абсолютно не интересовался девушками. А вообще-то, хрен его знает, может он козами интересовался.
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Михаил Саратов У зеленых в голове тырса из Зомбоящика и Квартала, а не СВОИ мозги,. Этих президентов воров и мерзавцев нам не навязали силой оружия враги Украины. Этих мерзавцев ВЫБИРАЛО все 28 лет это ************ в выборе себе власти население числом постоянно где-то в 87%(что подтверждено 31 марта и ранее 25 мая в 2014-м), в которые входят и идиоты из города Васюки, числом в 73%. Ведь никто не сомневается, что управлять сложным производством, самолетом пассажирским и т.д. просто абсолютно ЗЕРО в этом деле человеку не по силам. Нужно много лет идти по ступеням роста, чтобы стать первым в искусстве, науке, технике, управлении огромными системами, во всем! Даже выращивать свиней, содержать коров НАДО УМЕТЬ. А эти идиоты-васюковцы поверили сцене, где комик пообещал , что всё будет "зашибись". Кретины! И результат будет один - уничтожена, распродана Украина. Ведь не улучшения управления, повышения уровня учета во всем, строительства новых ОПУ и Зеленограда, распродажи всего, как бы не нужного имущества нужно стране (это нужно, но не главное), а конкретные планы с датами запуска, поддержкой бюджетом, низкими налогами, внешними инвестициями СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ по всей стране, где будет производиться ПРОДУКЦИЯ Украины как для нас, так и на экспорт за валюту и они дадут рабочие места не орде проверяющих, а создающим товары и услуги. ********* вообще не знает, что такое строить новые предприятия и создавать новые технологии. Она не из области созидания вышла. Большинство ее из них вообще из старых команд презов-воров, как, например, Андрей Богдан.
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Надо,нужно, необходимо чтобы ...--весь этот ряд слов просто уже приелся, и уже понятно ими экономику не построишь. Хватит говорить,кататься на самокате,прокатывая свой рейтинг---делайте наконец.
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Вы уже насоздавали условия. При ваших условиях из Украины БЕГУТ бюджетообразующие компании. МАССОВО БЕГУТ.
Что оно вообще несет? Видать с самоката упал и в не снесенную перегородку в КабМине головой ударился.
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сёма могилевич не разрешит..? и чем вы от стаи пэппо отличаетесь..? балаболы..
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А разве в Украине была приватизация?состоялся просто захват собственности ушлыми бандитами,откуда у картежника ахметки были средства на покупку колоссальной стоимости предприятий,он их просто забрал себе и все,в прокуратуре до сих пор должны лежать на него показания чечетова,так что ты нам в уши не свисти самокаточный гей,а отбирай и продавай.
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салупу на воротник а не "отбирай и продавай". Срок давности по тем делам даже если там было нечисто, истек, так что по закону ничего вы ахметке не предъявите.
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Ага, а попробовал бы ты это трибуналу из трех пенсионеров с маузерами сказать, особенно когда они перед заседанием друга помянули, умершего от того, что не мог себе обезбаливающего на операцию купить...
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это конечно богатые виноваты что пенсионеры не могли обезбаливающего купить.
Насрать на тех мифических пенсионеров. Каждый должен думать за себя а не о мифических "пенсионерах", тогда и будет порядок.
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Тех кто на войне "сам за себя" первыми расстреливают свои, по обе линии фронта... И еще тем, кто "сам" нужно самому себе яму вырыть и бутылку поставить кому-то, кто бы его там присыпал...
Рассуждаешь блин как крыса!
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Не путай свою личную собствнность с государственной.Наши нувориши,заработали не своим умом,а именно на том,що крали из бюджета включая пенсионеров Реприватизація - це дуже небезпечно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1154
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когда в 90-х все развалилось и не работали предприятия, пенсионеры жили впроголодь - тоже нувориши виноваты?
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Виновата плановая экономика и пятилетка в четыре года.При чём тут нувориши? Реприватизація - це дуже небезпечно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7940
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т.е. пенсионеры обеднели не из-за мифических "нуворишей"?
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вас, шпану, в первую очередь надо убрать и будут инвестиции
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Все, что было приватизировано по ваучерам - незаконно! Ваучеры нельзя было продавать или дарить - только превращать в акции и продавать через брокера на бирже, а не скупать в цехах перед зарплатой за водку...
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сроки исковой давности прошли, теперь ничего предъявить по закону нельзя, так что люмпенам ничего не достанется, к счастью.
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Ага, увел из Украины налоги в оффшор, а потом Кипр и Панама инвестируют в Украину украденное в Украине!
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Вот именно. Да еще и эти, братанЫ из-за поребрика, со своих оффшоров.
Эти дeиствительно хотят, чтобы "не отняли" и чтобы власть Украины,
как и при Овоще и Порохле, благоволила коррупционному бизнесу для своих.
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Кароче, новая сказочка, популярная в детсом саду им. Сороса - неотзя красть ночные горшки друг у друга! Нельзя пугать дядю - инвестора в сральную комнату!
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а как же пинчуки ахметы и прочая нечисть харчеватся будет тогда ?
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Гончарук никто не собирается,щось реприватизировать.Просто як,що ты сдал свою хату порядочному человеку,а он сдал твою же хату в субаренду наприклад цыганям.То ты можешь представить,що с твоей хаты зроблять?Хиба ти не захочешь выгнать цыган,яки вже зробили точку наркоти с твоей хати? Так и с приватизацией.Выгнать и разорвать договор с нечистоплотным игроком в твоих же интересах.А в масштабе страны,интересы страны и будущих поколений.
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