 Реприватизація - це дуже небезпечно, - Гончарук

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив глава Кабміну Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Реприватизація - це дуже небезпечно. Інвестор в Україні має відчувати, що, якщо він щось інвестував, то безпідставно у нього цього ніхто не забере. Нам потрібно створити умови, коли люди вкладатимуть в Україну гроші і не боятимуться, що в них ці гроші просто заберуть. Така практика протягом десятків років в Україні, на жаль, існувала", - сказав прем'єр.
За його словами, інвесторів має зацікавити економічне зростання України.
"На мою думку, не дуже продумано й не дуже розумно їхати з країни, яка збирається зростати. Оновлений прогноз Світового банку показує зростання 3,7%. Сюди треба приходити, а не йти звідси", - додав голова уряду.
Водночас він зауважив, що й інвестори мають шанобливо ставитися до довкілля в Україні.
"Якщо компанія виконує свої зобов'язання перед державою, проблем не виникне", - резюмував Гончарук.
По-этому отбирать надо обосновано - у тех, кто нахапал коррупционным путём, начиная с Гаранта коррупции 2014-2019 и его приспешников, загадившиx порохоботиной всю ветку внизу.
вы же с кем-то общались, когда соглашались на должность..или нет..? если нет - херово..
Ось так працює нова влада.
Відео:
https://youtu.be/xMm5maF7ptk
если я верно понял, то теперь главное не исправить что-то, а найти крайнего. Порошенко на эту роль подходит идеально. правда предъявить ему, кроме оскорблений, вам нечего. и еще, скажу по секрету, ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ!
(C)
@snizhok_snizhok
🤔
😄
В случае азхметки - только салупа на воротник.
вы, биомасса, ахметку должны в дупу целовать что он спас предприятия от резки на металлолом и дал вам работу и налоги.
https://youtube.com/watch?v=xtTgJHqcCuE
😜
Торгаши гребанные, вам только продавать, вместо строить и созидать.
Крестовые походы, войны, колонии (вся Америка, Африка, Азия это бывшие колонии "цивилизованых стран", рабство!). Напомнить когда перестали грабить колонии? В 50 годах 20 столетия!
"Развитые страны" свое обогащение не начинали с росхерячивания" гос-имущества в пользу олигархов. Израиль, Канада, Голандия Англия почему то живут с госсобственностью на сельхозземли и не парятся. А Украина должна сдохнуть если не росхерачит свои земли!
Вы сперва изучите как реально функционирует экономика "развитых стран" на самом деле, а не черпаете информацию от представителей олигархов у власти и их телеканалов, от которых звучит одно Угрюм Бурчеевское "Гони!".. (М.Е.Салтыков Щедрин "История одного города) (почитайте если не читали)
а эти умеют только с "барыхами бароцца".
и хером по роялю у них тоже неплохо получается.
Бубочке - повеситься первому.
ленное вложить подешовке пока на западе не арестовали "непосильнымитрудамидобытое" за
отмывание грязи................. оно ещё присяги не принесло а уже вентелировался проект амнистии
капиталов за........... 5%......................... вот так кидают лохов подсунув им на верёвочке кловуна.
Что оно вообще несет? Видать с самоката упал и в не снесенную перегородку в КабМине головой ударился.
Насрать на тех мифических пенсионеров. Каждый должен думать за себя а не о мифических "пенсионерах", тогда и будет порядок.
Рассуждаешь блин как крыса!
Эти дeиствительно хотят, чтобы "не отняли" и чтобы власть Украины,
как и при Овоще и Порохле, благоволила коррупционному бизнесу для своих.