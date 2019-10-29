 Жодної секретності і скандальності не було. Багато говорили про Донбас і ситуацію в податковому комітеті, - нардепка від "СН" Євгенія Кравчук про розмову фракції із Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Кравчук зазначила: "Сьогодні у нас відбулося засідання фракції. Ніякої секретності, скандальності, як хтось писав, не було. Приїздив Президент. Розповів про поїздку в Золоте, вислухав депутатів. Багато говорили про Донбас.

Розглянули питання В‘ячеслава Медяника. Слава пройшов поліграф. Результати свідчать, що грошей він ні в кого не брав. Відповідальність, як мінімум політичну, за цю переписку він уже поніс, урок з цієї історії винесли усі.

Проголосували ще раз за те, що ми НЕ ходимо на російські канали, хоча таке рішення уже було ухвалено раніше.

З‘їзд партії "Слуга народу" відбудетьсмя 10 листопада. Після цього розпочнеться активна розбудова партії.

Питання податкового комітету обговорювали найдовше. Це складна розмова для нашої фракції, але відвертий діалог і поліграф зняли багато підозр.

Корупційні майданчики і посередники все одно зникнуть - відповідний законопроєкт буде розглянуто на комітеті і винесено в зал. Висновки зроблені, рухаємося далі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати перевірки на поліграфі можуть мати політичні наслідки. Окремо з цим працюватимуть антикорупційні органи, - Разумков

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".