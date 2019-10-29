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Все про:вибух (1796) Дніпропетровськ (1191)

 Потужний вибух стався на підприємстві в Дніпрі. ФОТО

Увечері 28 жовтня в Дніпрі стався вибух на маслоекстракційному заводі, розташованому на вулиці Байкальській.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Facebook-спільнота "Дніпро оперативний".

"За попередньою інформацією, на виробництві через вибух - обвалення даху в цеху. Перед вибухом був яскравий спалах. На місці вже працюють поліція і рятувальники", - йдеться в пості.

Потужний вибух стався на підприємстві в Дніпрі 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156435
 
 
 Топ коментарі
 
Раньше семечки просто давили, и люди были здоровы, а теперь ?
Нечего вымывать жмых бензином, чтобы вымыть всё масло до последней молекулы.
Кто выдумал эту скотскую технологию ?
Потом бензин испарится, а масло нам на стол - радуйся, печень, и получи !
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Звичайно, бо бєня наковтався доларів з Приватбанку, які він виводив за кордон.
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В Дніпрі вулиці Синєвірської, чи Білоозерської немає, а Байкальська є
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"И древнее озеро Байкал задумалось и сказалоб какая ты *****- х-ло пукин, всем жить и существовать мешаешь и даже озёрам "
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Время жизни у таких сообщений ,до тех пор пока не увидит модератор , читай правила, прячим его в спам, что бы увеличить время перебывания на форуме Мощный взрыв произошел на предприятии в Днепре - Цензор.НЕТ 6041
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Отрицать видение никаких надписей существования тужиться не выразить гнева озера Байкал, видавшего вид в загаженные дерьмом лапы засерей коммунистических зловоний..
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улицв байкальская ни какого отноешения к байкалу китаускому не имеет, как и кайдаки к кодаку)) тот рейон всегда назывался байки, еще то того как те поселения которые там были казаков екатерина немка назвала екатеринославом.
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Байкал - Якутія/Бурятія. Мокшани там понаєхавшиє.
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Ну так название не носит в себе коммунистических основ байкальская примыкает к проспекту Слобожанскому бывшему газеты Правда
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Звичайно, бо бєня наковтався доларів з Приватбанку, які він виводив за кордон.
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А ще він разом з Зе' тобі в борщ насрав! Так?
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Не зміг, бо з поверненням бєні я не їм борщ. А гроші він вкрав, що довів суд і зобов'язав бєню повернути гроші. Тому ти сам собі насрав, бєнябот.
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И тут у соевых всем коллективом подгорело. Мощный взрыв произошел на предприятии в Днепре - Цензор.НЕТ 7939
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Не, в борщ ЗЕбилам уже Порошенко насрал..
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Не...
Это чей то ватный пукан порвало.
Судя по силе взрыва наверно не один...
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у бени ничего в денпре уже нету, тама все донецкие переотжали то все ахметава уже давно.
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Растворитель масел (бензин) скорее всего рванул.
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Соевые коктейль к путчу на Хэллоуин готовили из масла и гексана, но ...
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Раньше семечки просто давили, и люди были здоровы, а теперь ?
Нечего вымывать жмых бензином, чтобы вымыть всё масло до последней молекулы.
Кто выдумал эту скотскую технологию ?
Потом бензин испарится, а масло нам на стол - радуйся, печень, и получи !
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Не только потому. Все молчат про переработку куриного жира. Но это большой секрет....Проверки то запрещены..
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Там не бензин, а гексан.
А для любителей «рафинированного», используєтся пол таблицьі химических елємєнтов...
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Сейчас все продукты с химией, на каждом этапе, недавно узнал что свежую черешню по "новым" технологиям удается сохранять два! месяца. Потужний вибух стався на підприємстві в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9783
Отсюда и резкое увеличение раковых заболеваний.
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А ты чё там на 17 месте пока?Ну давай фото в студию, заценим и поднимем рейтинг И ПОСТАВИМ ЛАЙК Мощный взрыв произошел на предприятии в Днепре - Цензор.НЕТ 3945
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Разговаривать с роботом не нужно, ему пофиг
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Вибух стався на заводі "Потоки".. Завод новий - введено в експлуатацію років зо два тому. Нижче посилання - там трішки більше про це :
https://gorod.dp.ua/news/165967
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Хорошо, что не в Днепропетровске, спасибо декоммунизации.
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Дебильная соевая декоммунизация, люди приезжие, кто не знает, подумает, что завод в реке находится.
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люді прієжжіє можуть їхати далі якщо щось не подобається в назві міста
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