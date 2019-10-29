 Потужний вибух стався на підприємстві в Дніпрі. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Facebook-спільнота "Дніпро оперативний".

"За попередньою інформацією, на виробництві через вибух - обвалення даху в цеху. Перед вибухом був яскравий спалах. На місці вже працюють поліція і рятувальники", - йдеться в пості.

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