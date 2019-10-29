 Потужний вибух стався на підприємстві в Дніпрі. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Facebook-спільнота "Дніпро оперативний".
"За попередньою інформацією, на виробництві через вибух - обвалення даху в цеху. Перед вибухом був яскравий спалах. На місці вже працюють поліція і рятувальники", - йдеться в пості.
Это чей то ватный пукан порвало.
Судя по силе взрыва наверно не один...
Нечего вымывать жмых бензином, чтобы вымыть всё масло до последней молекулы.
Кто выдумал эту скотскую технологию ?
Потом бензин испарится, а масло нам на стол - радуйся, печень, и получи !
А для любителей «рафинированного», используєтся пол таблицьі химических елємєнтов...
Отсюда и резкое увеличение раковых заболеваний.
https://gorod.dp.ua/news/165967