 Кабмін відклав набуття чинності нового порядку перетину лінії розмежування на Донбасі, - Гончарук

"Ми сьогодні провели засідання уряду, на якому ухвалили низку рішень, спрямованих не тільки на поліпшення бізнес-клімату, а й соцпитань. Так, наприклад, відклали дію вимоги, яка зобов'язувала під час перетину КПВВ дітям до 14 років мати паспорт для виїзду за кордон. Ми точно вважаємо, що це рішення потребує додаткового вивчення, оскільки воно нам видається не зовсім вдалим", - сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу ICTV у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас прем'єр не уточнив термін, на який було відкладено набуття чинності постанови.
Зокрема, з 29 жовтня мали змінитися правила перетину контрольно-пропускних пунктів між тимчасово окупованими територіями і підконтрольними українській владі територіями для дітей до 14-ти років (за новими правилами під час перетину лінії розмежування діти повинні були б мати закордонний паспорт).
Якраз у 2024 стане монетою.
Якщо не перейдемо на руплі.
Угадал?
Але ж ти не відповів на моє питання.
Хоча, можеш вже і не відповідати, зрозуміло, що ти з 73,22%.
В.Г. Сорокін.
«Голубоє сало»
«Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма на Украину. Его слова приводит NewsOne. «Если премьер-министр Украины [Алексей Гончарук] открыто приходит на концерт группы, которая пропагандирует фашизм, если на Украине сносятся памятники героям-освободителям и тут же открываются новые тем людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей, <...> значит, опять началась война, и она касается каждого из нас», - отметил политик.»