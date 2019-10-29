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Все про:Кабмін (3236) пункт пропуску (463) Гончарук_Олексій (204)

 Кабмін відклав набуття чинності нового порядку перетину лінії розмежування на Донбасі, - Гончарук

Кабінет міністрів України на засіданні в Маріуполі ухвалив рішення відкласти набуття чинності постанови "Про затвердження порядку в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій".

"Ми сьогодні провели засідання уряду, на якому ухвалили низку рішень, спрямованих не тільки на поліпшення бізнес-клімату, а й соцпитань. Так, наприклад, відклали дію вимоги, яка зобов'язувала під час перетину КПВВ дітям до 14 років мати паспорт для виїзду за кордон. Ми точно вважаємо, що це рішення потребує додаткового вивчення, оскільки воно нам видається не зовсім вдалим", - сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу ICTV у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас прем'єр не уточнив термін, на який було відкладено набуття чинності постанови.

Зокрема, з 29 жовтня мали змінитися правила перетину контрольно-пропускних пунктів між тимчасово окупованими територіями і підконтрольними українській владі територіями для дітей до 14-ти років (за новими правилами під час перетину лінії розмежування діти повинні були б мати закордонний паспорт).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156434
 
 
 Топ коментарі
 
Це не є правдою, бо бєня обіцяв пофарбувати два кіоски🤗
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Гончарук, купи собі гламурний самокат, а то в тебе лоховський:
Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5446
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А ты знаешь ,что твой ник уже реликвия и можно выставлять на аукцион, так что не упусти момент ,ведь наименьший номинал в Украине уже 10 Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5935
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Зебіли перетворять монету 5 грн., яка скоро вийде в обіг на 5 копійок🐸
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Нічого. Там вже 1000 гривнева купюра на підході.
Якраз у 2024 стане монетою.
Якщо не перейдемо на руплі.

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Кстати монета 5грн как была так и осталась с 90 , у меня есть одна и двушка тоже
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При СРСР було багато монет 5 рублів, у мене всі є. А от 200000 карбованців монети України у тебе нема🤗
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Подари одну,можно наложенным платежом , я тебе лайк уже ставлю за раннее как благодарочку , а потом виртуально обмоем это дело
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У мене є лише одна монета, але на олх їх ще продають.
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Обмін не відбувся, бо у мене це колекція🧐
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Гончарук, ты может все-таки поставишь тепловые и газовые счетчики в каждый дом - вот тебе реальная задача на 2 года,.а то грайсман и зубко обосрались и забыли..Всемирный банк кредит выделял..
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А зачем например газовый счётчик тому у кого куча людей и например колонка, тупо всех выписываем, одного понятно оставляем и всё в ажуре, приходит на много меньше чем реально бы проходило, так называемый цыганский вариант и они кстати так и делают ,так что ты примьера пока не подгоняй Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3659
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При этот сделав официально электро отопление в квартире..отапливают от газовой плиты без счетчика...вдобавок соседские стены теплые...а вы цыгане. цыгане.и рядом не валялись )))
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Судя по твоему вопросу, тьі голосовал за Зєлєнского.
Угадал?

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судя по твоему вопросу - ты зубко, угадал?
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Ніт. Нє Зубко.
Але ж ти не відповів на моє питання.
Хоча, можеш вже і не відповідати, зрозуміло, що ти з 73,22%.

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а хто тобі говорив. що буде відповідати на твоє питання...Там був прем"єр-міністр Гройсман і віце-прем"єр-міністр Зубко..треба звітувати перед громадою, а не віялом триндіти..Така доля у прем"єра і міністрів.
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От після цього твого тексту можна вже впевнено стверджувати, з вірогідністю 100%, що ти з зєлєкторату.
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такое..)) не фридманец, но кейнсианец...))
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Слушай Ливи ну Зубко же всё же не пукин, хотя и житомирский полу подарок, а ты его с маленькой буквы ,вот он тебе точно счётчик уже ни когда не поставит Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9997
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Так тогда ещё Гончарук в зародыше как бы не был ,а у Зе о газовый и тепловых счётчиках в программе не упоминается Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6500
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правильне зауваження -Гончаруку поставити до виконання..
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Мабуть ця Постанова не годиться для зекрадіжок, тому прикрилися дітьми до 14 років🐸
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Да ладно. Самокатов туда подвезти надо. И всё наладится.
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Самокати потрібні в Кабінеті міністрів🐸
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A пусть Беня профинансирует. Он даже обещал на Донбассе какой-нибудь киоск покрасить.
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Це не є правдою, бо бєня обіцяв пофарбувати два кіоски🤗
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«Раскрасіть носорога» (с).
В.Г. Сорокін.
«Голубоє сало»

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Одно колёсных цирковых велосипедов на первых порах будет достаточно пусть на них потренируются, а там и на самокаты перейдут ,когда опыта наберутся Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3427
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Та у Гончарука зараз свої проблеми:
«Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма на Украину. Его слова приводит NewsOne. «Если премьер-министр Украины [Алексей Гончарук] открыто приходит на концерт группы, которая пропагандирует фашизм, если на Украине сносятся памятники героям-освободителям и тут же открываются новые тем людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей, <...> значит, опять началась война, и она касается каждого из нас», - отметил политик.»

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Вот кто кто а Рабинович сцыт бо вор ещё тот и с давних времён и правильно делает он опытный евродядя Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3969
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Гончарук, купи собі гламурний самокат, а то в тебе лоховський:
Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5446
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И это все новости с мариупольского инвестиционного форума, который объявлял Зе?
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