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 Політика України
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Все про:замовне вбивство (54) Слуга народу (410)

 Нардеп зі "Слуги народу" Поляков заявив, що його "замовив" колега по фракції

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Антон Поляков заявив, що інший депутат "замовив його кримінальному авторитету".

Про це Поляков сказав журналістам після зустрічі фракції "Слуга народу" в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Нromadske.

Про це парламентар розповів у контексті його невдоволення генпрокурором Русланом Рябошапкою.

"Місяць тому генпрокурор Рябошапка сказав особисто мені, що у нього є подання про зняття недоторканності з депутата (Бориса) Приходька, який вкрав 2 мільярди гривень і просто не з’являється на судові засідання, тому що він депутат", - сказав Поляков.

Він розповів, що запитав у президента Володимира Зеленського, коли голова парламенту видасть йому підписні листи, аби оголосити недовіру Рябошапці і змінити його на іншого генпрокурора.

Поляков стверджує, що "високопосадовець МВС" повідомив, що його "замовили".

"Один з депутатів, який фігурує у справі Приходька, замовив мене одному з кримінальних авторитетів з приводу того, що пан Рябошапка, скажемо так, від мене відчуває тиск з приводу цієї справи", - сказав парламентар.

Він уточнив, що цей високопосадовець МВС рекомендував йому написати заяву для надання державної охорони.

За словами Полякова, він назвав прізвище цього депутата, а Зеленський пообіцяв йому розібратися.

Борис Приходько - колишній заступник голови Нацбанку, він фігурує у справі про незаконне заволодіння понад 2 мільярдами гривень Аграрного фонду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156432
 
   
 Топ коментарі
 
ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!!!😀😀😀
Партия клоунов
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Кодло начинает кусаться между собой
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Эти мрази зеленые сами себя утопят
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Антиукраинский видеоблогер А. Шарий в скором времени будет вести собственную рубрику на телеканале Виктора Медведчука "112 Украина".
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Як павуки в банці! Давайте, давайте! Більш жесті! Зжирайте один одного! Головне, щоб у нас хватило попкорну!
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"Слуги.....урода", да закажите уже там все друг друга и воздух в Украине станет намного чище
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Срочно надо партию переименовать в ППБ-партия пауков в банке
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Цілу ніч, бачу, ПЕСики скавунчали про зраду зрадську.. А на виході, як завжди, ПШИК Нардеп из "Слуги народа" Поляков заявил, что его "заказал" коллега по фракции - Цензор.НЕТ 8110 Краще б Мародьора на допит привели під руки, поки пєндєлями не загнали
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2 млрд аграрного фонда. делишки гонтаревой.
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Ауууу, 73% зелебенських чому ж ви не захищаєте свій зелений гній, а всі його тільки лають і топлять, щоб не воняло!!???
Ви де, 13 млн.ідіотів, які за ннього голосували-вибирали????
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Однообразно, вредно, не смешно, не полезно.
Почему-то навеяло:
"Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй."
Перевод с церковного:
Чудовище тучное, гнусное (либо грубое), огромное, со ста пастями и лающее на полиграф.
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Закажите там все друг друга, слуги-зебилоиды🤡,и в конце пусть зе закажет бОгдана, а бОгдан - зе. Так и без "путча" и гражданской войны вернемся на правильный путь - "геть вiд москви" - малой так сказать кровью... А тот уже новая власть скоро в дёсна начнёт с хйлом лупиться и называть это "миром".
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Щурі почали між собою гризтись! Штучна партія без ідеології і елементарної ідеї починає сипатись... Хоча ні у них є ідеологія, це корито, бабло і побудова малоросії...
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Очищение в такой большой фракции- это нормальное явление. Открытость тоже хорошо. Не то, что у порошенко - все одной крови- вор вора покрывает, и вор вором погоняет, поэтому тишина и спокойствие, как в гробу
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Процесс пошел...Это хорошо. Молодцы! Давайте в том же духе
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Ха ха ха Нардеп зі "Слуги народу" Поляков заявив, що його "замовив" колега по фракції - Цензор.НЕТ 7248
не прошло и пол года, как честнейшие слуги сами себя сжирают за бабки Нардеп зі "Слуги народу" Поляков заявив, що його "замовив" колега по фракції - Цензор.НЕТ 7248
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Бугаггагагага - зебилы, с возвратом в 90-е!
Вы сделали это вместе - что бы вы дохли!.... Нардеп зі "Слуги народу" Поляков заявив, що його "замовив" колега по фракції - Цензор.НЕТ 2379
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Ну вот. Появились лишние деньги и пошли друг друга заказывать. Общая проблема, что сейчас даже киллера хорошего не найти - все свалили на заработки.
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Очень хорошо. Пусть эти клопы сожрут друг друга. Кучмовский феодализм должен быть уничтожен.
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