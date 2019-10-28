 Ідею Національного альянсу волонтерів презентували в офісі президента

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.
У повідомленні зазначається: "У зустрічі взяли участь представники волонтерського руху зі всієї України, зокрема військові волонтери, волонтери, які опікуються проблемами дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, самотніх літніх людей, освітніми та екологічними питаннями тощо.
Заступник керівника Офісу президента Анна Коваленко зазначила, що Офіс готовий працювати з волонтерами.
"Ми налаштовані продуктивно та системно працювати над вирішенням питань. Раді, що ви погодилися брати участь у цій комунікаційній платформі", – сказала Анна Коваленко.
Радник заступника керівника Офісу президента Максим Кречетов наголосив, що НАВ складатиметься з багатьох секцій – за напрямами діяльності.
"Кожна секція займатиметься своїми справами та запрошуватиме на цей майданчик для співпраці представників центральних органів влади, народних депутатів і всіх, від кого залежить розв’язання тієї чи іншої проблеми", – сказав Максим Кречетов.
Координатором НАВ обрано волонтера Наталію Пушкарьову, секретарем – волонтера-парамедика Ольгу Башей.
Наталія Пушкарьова окреслила основні проблеми, з якими стикаються волонтери. Зокрема, це відсутність єдиної системи інформаційного обміну щодо ситуацій, які потребують волонтерської допомоги, рамкове законодавство, що не підкріплене нормативно-правовими актами належним чином.
"Інколи законодавство навіть перешкоджає волонтерам у здійсненні їхньої діяльності", – наголосила Наталія Пушкарьова.
Крім того, відсутня координація між волонтерами, залученими до вирішення одних і тих же завдань.
"Також проблемою є інертність державних органів різного рівня та саботаж з боку окремих чиновників, фізичне, емоційне та психологічне вигорання волонтерів і багато інших негативних моментів, з якими кожного дня стикаються волонтери. Але головна проблема – це відсутність координації між органами влади та волонтерськими громадськими організаціями", – зазначила координатор НАВ.
Наталія Пушкарьова навела приклад діяльності волонтерського руху у США та в країнах Євросоюзу.
"Ці країни мають можливість перекладати деякі економічні питання на волонтерську спільноту, на меценатів. Волонтерство відіграє важливу роль локомотива позитивних суспільних змін у багатьох розвинених країнах", – зазначила вона.
Наталія Пушкарьова наголосила, що підтримка волонтерського руху з боку держави може стати одним із чинників економічного зростання в країні.
"Держава могла б перекласти важливі суспільні завдання на громадські організації", – сказала координатор НАВ.
За словами Наталії Пушкарьової, необхідно створити комунікаційний координаційний центр волонтерських організацій, які працюють у різних напрямах.
"Метою створення Національного альянсу волонтерів є координація волонтерських ініціатив, спрямованих на прискорення реформ і вирішення актуальних проблем в усіх сферах суспільного життя, популяризація волонтерства в Україні, внесення змін до чинного законодавства та підвищення суспільного статусу волонтера", – наголосила координатор НАВ.
Основні завдання НАВ – координація з державними органами, створення робочих груп за актуальними проблемними напрямами, підготовка проектів пропозицій Президенту як голові Альянсу, моніторинг та аналіз ефективності реалізації волонтерських ініціатив, удосконалення законодавства у сфері розвитку та популяризації волонтерського руху.
Зі свого боку Максим Кречетов зазначив, що одним із завдань НАВ є координація зусиль волонтерських організацій у різних сферах їхньої діяльності.
"Потрібна взаємодія організацій, які опікуються проблемами у різних сферах життя", – сказав радник заступника керівника Офісу Президента.
Учасники засідання домовились опрацювати найбільш актуальні проблеми волонтерського руху. Для цього будуть створені відповідні тематичні сектори. До Міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня, мають бути презентовані перші результати роботи НАВ.
"Ми хочемо зробити цю роботу фундаментальною, постійною та всеохопною", – наголосив Максим Кречетов.
Старе, як світ.
- хоча б сам , у свої казки віриш ?
Привезти тайком під час боїв за гору Карачун,аркашу бабченка,щоб той зняв на відео позиції ВСУ і виклав в мережу,після чого наших воїнів прицільно накрила арта і тихенько здриснути. Але коли став порохоботом,то регалії та звання посипались звідусіль,особливо на каналі ганапольського та 5-му аналі
Він тут і журналіст,він же військовий експерд,він же доброволець,він же ветеран ССО ,він же волонтьор,короче сємідєлкін в одном ліце.А на самому ділі сраколиз та пристосуванець,якому війна,як засіб для заробляння грошей,і неважливо яким методом,чи брехнею на каналах чи мітингувати за гроші
Жакуй!!! Жакуй Пройдоха! Новое погоняло для Зели
Других забот в стране не осталось. Я бы все эти ГОшки смело на ноль помножил в плане госфинансирования а освободившиеся деньги отправил бы помощь больным детишкам.
Посто я считаю, что ГОшки должны колрмить себя сами, есть организация - скидывайтесь и содержите. Нет бабла - расходитесь. Я злой?
Боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе в районе разведения сил в Петровском и Золотом, куда недавно приезжал с визитом президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщил в Facebook заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.
"Только что обстреляли добровольцев, которые говорили с президентом. В прямом эфире ATR мы общались как раз с Денисом Янтарем, и он вынужден был прервать разговор", - рассказал он. Напомним, Денис Янтарь это тот доброволец, который спорил с президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения на Донбассе во время его визита в зону военного конфликта на Донбассе. »
Ти мені скажи чесно,коли порошенко та ви брехали
Коли підписувався мінськ 2 і це все було правильно та потрібно
Чи коли тепер порошенко та ви кажете,шо мінськ 2 і його виконання зрада
Де брехня,чи в обох випадках
Согласитесь, если такого талантливого человека как Айдер снять с госфинансирования и отправить на вольные хлеба, он перевернёт мир журналистики своими острыми материалами и не оставит равнодушными миллионы граждан и неграждан Украины. Зачем мы держим этот редкий талант на цепи госфинансирования? Он в узких рамках ответсвенности, развяжи ему руки и он разорвёт как калмык дыню мозг многим окрепшим и неокрепшим умам! А так что ему остаётся? Общаться с плавленным сыром.... Очень печально.
P.s. Без лоха и жизнь плоха...