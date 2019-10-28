 ДБР має розслідувати за заявою Шокіна "злив" керівництвом НАБУ секретної інформації, - суд

Відповідну постанову суд виніс 28 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зобов'язати уповноваженого слідчого (уповноважена особа) Державного бюро розслідувань невідкладно, але не пізніше 24 годин, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені в заяві Шокіна Віктора Миколайовича від 16 жовтня 2019 року", - сказано в рішенні суду.

Як повідомлялось, 9 жовтня Деркач оприлюднив службове листування НАБУ і посольства США, згідно з яким перший заступник НАБУ Гізо Углава через свою помічницю Поліну Чиж тривалий час надавав посольству США інформацію, яка негативно вплинула на хід подій в Україні та США.

Згідно з його інформацією, працівниця НАБУ Поліна Чиж отримала вказівку від співробітниці посольства США Ганни Ємельянової надати інформацію у справі ексміністра екології та власника Burisma Group Миколи Злочевського. Народний депутат також оприлюднив суми коштів, що переказують представникам Burisma Group, серед яких фігурує і Гантер Байден.

За словами Деркача, Шокін неодноразово звертався до директора НАБУ Ситника у рамках кримінального провадження щодо Burisma, але постійно отримував формальні відписки. Діяльність Шокіна, на думку нардепа, викликала неприкрите роздратування Джо Байдена і його п'ятий за два роки візит до Києва, 7-8 грудня 2015 року, був присвячений вирішенню питання відставки Віктора Шокіна через справи Злочевського та "Burisma Group".

Як повідомив Деркач, "предметом тиску став 1 млрд дол. кредитних гарантій, які США мали надати Україні".

16 жовтня ДБР зареєструвало заяву Шокіна про розголошення співробітниками НАБУ даних, що становлять таємницю досудового розслідування, а також злив персональних даних Шокіна співробітникам посольства США в Україні.

На думку Шокіна, НАБУ незаконно отримало в Державній міграційній службі його особисту картку, а також незаконно передало її посольству США. Цей "злив", на думку екс-генпрокурора, був здійснений для тиску на нього з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена.