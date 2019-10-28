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Все про:Зеленський (3380) Золоте (72) Янтар Денис (2)

 Думаю, що президент нас почув і зробить свої висновки, - співрозмовник Зеленського з ветеранами в Золотому Янтар. ВIДЕО

Український доброволець, учасник блокування розведення сил в Золотому Денис Янтар розповів про те, що відбувається в цьому населеному пункті після візиту Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю телеканалу АТР.

За його словами вони зараз є в тій самій будівлі, в якій спілкувалися з президентом. Також він озвучив, що за консенсусом із поліцією, щоб не підвищувати напруги вони свою зброю віддадуть своїм товаришам, які перебувають на іншій позиції в Золотому.

"Ніхто нас не роззброював і нікому з поліції ми свою зброю не віддавали", - підкреслив він. За словами Янтара за будь-якої ситуації вони зможуть швидко отримати зброю назад.

Відповідаючи на запитання про те чи були наслідки розмови з Зеленським, доброволець підкреслив: "Нічого не було, а ми спілкувалися максимально лояльно", а також "ніхто з найвищого начальства з нами не спілкувався".

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На його думку, президент "почув" позицію блокувальників і, на думку Дениса Янтара, Зеленський зробить свої висновки.

Також, Янтар зазначив, що після розмови із Зеленським, посилився пропускний режим і до них не змогли потрапити журналісти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.

Учасник акції "Ні - капітуляції" "азовець" Денис Янтар заперечив цю заяву. За його словами, поліція зброї не вивозила, її віддали "нашим людям в Золотому".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156428
 
   
 Топ коментарі
 
Приберіть, будь ласка, своє ЗСУ! А то вони стріляють по сепарам і лякають расейскіх паспортисток! А паспортистки можуть зробити помилку в наших расейскіх паспортах! Ми вас дуже просимо...

Думаю, что президент нас услышал и сделает свои выводы, - участник беседы Зеленского с ветеранами в Золотом Янтар - Цензор.НЕТ 866
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конечно сделал - на восстановление бамбаса будет направлена часть бюджета
"здобули"
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Если президент станет слушать каждую компашку из 10 человек, то нахер такой президент.
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Так ведь именно для этих людей преЗедент страется:
https://www.youtube.com/watch?v=GzGTgMNE2dE
Вспомнили? А они не забывали все 5 лет!!!!
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Вот только мы войска отведем и еще бабла им подкинем! Да и уголь будет покупать! Это вам не Ротердам+, это лугандия ++++
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у вови манєчка, пєпрєшуршать з ху@лом і все порєшать! дурень думкою богатіє!!!
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Замість політики в країні лише "сценки" КВН.
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Сегодня возле Золотого дырявый хвастался какой он сильный снайпер.. Вот такие уп@ри сидят в дыре.. ((( И стреляют в наших ребят...Думаю, що президент нас почув і зробить свої висновки, - співрозмовник Зеленського з ветеранами в Золотому Янтар - Цензор.НЕТ 9746
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Якщо президент,нардеп починає вам "тикати"- це вже не слуга, а пан.
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Судя по тому что решил за бюджетный счет строить в Золотом границу и КПП, Зельц выводов не сделал
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Я тебя вероятно шокирую, но по всей линии граничащей с клоакой ОРДЛО на КПП стоят погранцы и таможня. И при том не с 2019-го или даже не с 2017-го.
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Ты для меня америку не открыл. Поетому я в который раз утверждаю что прошлая что сегодняшняя власть работают на окупантов и на уничтожение Украины и украинского народа. И война 6-й год идет только благодаря им. По ту сторону тоже уже давно устали воевать и готовы были сдаться еще пару лет назад, но ***** и Мертвечуки с Бойками всех удерживает и внушает что вот-вот и Ураина прогнется и станет раком.
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не, ну в целом прикольно, достаточно профессионально написанный сценарий....актеры не все звезды, но в принципе и так сойдет-))
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Да да клоун сделал выводы и заявил что нужно за счёт бюджета Украины востанавливать инфраструктру сепарам)))
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Остановлено финансирование всех ракетных програм (вильха, гром ит.д.).
мы же за мир, зачем оно нам надо, да ЗЕбилы?

вы зробылы цэ разом!
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Ого. Парни себе однозначно заработали 111-ю статью, если остановили финансирование Вильхи и Грома.
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Так и не понял, что он ответил по главному вопросу- будет разведение или нет? суть то только в этом.
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А где в "минских" прописано "разведение" ?
Процитируйте, пожалуйста.
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Минские-шминские, вопрос сейчас стоит конкретно в одном - готовятся разводить, а он с товарищами против. Ему и задали вопрос - допустит он разведение или нет.
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может хватит так обсыраться?) хотя для нацжон деньги не пахнут...
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І пішов порохобот на порохоботку Думаю, що президент нас почув і зробить свої висновки, - співрозмовник Зеленського з ветеранами в Золотому Янтар - Цензор.НЕТ 8904
Давай, замочи її Думаю, що президент нас почув і зробить свої висновки, - співрозмовник Зеленського з ветеранами в Золотому Янтар - Цензор.НЕТ 8904
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Никого этот Шрек зелёный не услышал. Он тупо быкует.
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Потому, что надо обращаться к кукловодам, а не к Зеленскому, он актер, ему сказали сыграть "быка" он сыграл. Донесете до кукловодов - Зеленскому передадут новый сценарий.
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Как и обещалось!
Дениска прискользил на жопе в Киев!
Здравствуй Дениска!
Думаю, що президент нас почув і зробить свої висновки, - співрозмовник Зеленського з ветеранами в Золотому Янтар - Цензор.НЕТ 4905
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Порошенко вже ніколи не буде президентом і Зеленский дуже поганий президент.

А хто буде новим президентом я поки не знаю, но Зе міняти потрібно як найшвидше.

Нам потрібно обрати президента розумного і чесного.
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Кандидатів було 39, а нарід обрав кловуна.
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Что и сколько Порошенко украл и намарадёрил? Или невозможно признать, что развели как лохов?
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а ще , Денисе, після запису вашої розмови з обраним тобою також, зєлєбєнєю,- прямий доказ тому, що "Азов"-таки визнають терористичною організацією...Зганьбивши пам'ять твоїх побратимів також, бо недарма ж півметровий мікрофон, який припер з собою квартальний кловаван разом з масовкою пропарашинських "житєлєй" золотого, ПСЕВДО вчителів якоїсь школи, яка була закрита, якщо не помиляюсь ще у 2015 році, писав вашу розмову....Хоч тут зєпрєздєнт виглядав повним х*лом, але...Все це зрежисоване чергове кіно від бєні у виконанні головного "слугі народу"(невідомо якого.)
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Алексей Арестович
Вчера в 10:55 ·

ОБА ХУЖЕ.
- Что же значит вчерашняя, постановочная сцена, когда полицейский Вадим Троян завёл президента страны к группе вооружённых неизвестных, занявших оборону в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения?..https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2804366826294046
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РАСКЛАД. ТЕНДЕНЦИИ.
«Нет-капитуляции» = Нацкорпус.
Нацкорпус = «Азов».
«Азов» = «фашисты»
«Фашисты» = против разведения войск.
Вот структура информационной кампании за крайние две недели.
Задействованы одновременно: Конгресс США, российский МИД и СМИ, Зеленский и ОП.
До сих пор непонятна роль Авакова: то от он защищает Белецкого, то ли подставляет.
До сих пор непонятна роль Белецкого: то ли он играет свою партию, то ли чужие.
Но зато понятна логика и последствия.
Логика монобольшинства:
а) покончить с частью гражданского общества, выросшего на войне: добровольцами, военными волонтерами, ветеранами;
б) остаться наедине со стадом;
в) делать, что хошь.https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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Хто може бути хорошим президентом ???
Окрім Юлі та Пороха.
Які варіанти є?
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Чтобы что то взошло новое нужно выкорчевать старый бурьян
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З 2010 чую вереск абинеюлька і тепер маємо що маємо.
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Та сторона сепари під командуванням іхтамнетів.
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