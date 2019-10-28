 Думаю, що президент нас почув і зробить свої висновки, - співрозмовник Зеленського з ветеранами в Золотому Янтар. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю телеканалу АТР.

За його словами вони зараз є в тій самій будівлі, в якій спілкувалися з президентом. Також він озвучив, що за консенсусом із поліцією, щоб не підвищувати напруги вони свою зброю віддадуть своїм товаришам, які перебувають на іншій позиції в Золотому.

"Ніхто нас не роззброював і нікому з поліції ми свою зброю не віддавали", - підкреслив він. За словами Янтара за будь-якої ситуації вони зможуть швидко отримати зброю назад.

Відповідаючи на запитання про те чи були наслідки розмови з Зеленським, доброволець підкреслив: "Нічого не було, а ми спілкувалися максимально лояльно", а також "ніхто з найвищого начальства з нами не спілкувався".

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На його думку, президент "почув" позицію блокувальників і, на думку Дениса Янтара, Зеленський зробить свої висновки.

Також, Янтар зазначив, що після розмови із Зеленським, посилився пропускний режим і до них не змогли потрапити журналісти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.

Учасник акції "Ні - капітуляції" "азовець" Денис Янтар заперечив цю заяву. За його словами, поліція зброї не вивозила, її віддали "нашим людям в Золотому".