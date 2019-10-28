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 Перше голосування за процедурою імпічменту Трампа в Конгресі США проведуть 31 жовтня, - конгресмен Пелосі

Перше голосування за процедурою імпічменту президента Дональда Трампа проведуть у четвер, 31 жовтня.

Про це заявила Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

На голосування буде винесено резолюцію про розслідування в рамках процедури імпічменту, яка підтвердить наявність розслідування, яке в даний час ведуть комітети Палати представників.

Резолюція має "усунути будь-які сумніви щодо того, чи може адміністрація Трампа не надавати документи, перешкоджати дачі показань свідками, ігнорувати судові запити, продовжувати створювати перешкоди для діяльності Палати представників".

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За словами Пелосі, резолюція встановить порядок проведення відкритих слухань, санкціонує публікацію стенограм показань свідків і дасть уявлення про те, як комітет із розвідки може передавати докази юридичному комітету.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156427
 
   
 Топ коментарі
 
Трамп назвал Зеленского - новым президент России. Неожиданно, конечно. Или Донни что-то знает...?
(C)
@Vitauskas_A
😂🤣😂🤣😂
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Донни не знает разницы,Донни маразматик.
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для начала , тебя пошлю, советчкик -попрацюй..
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Трамп назвал Зеленского - новым президент России. Неожиданно, конечно. Или Донни что-то знает...?
(C)
@Vitauskas_A
😂🤣😂🤣😂
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Донни не знает разницы,Донни маразматик.
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Это вы барышня маразматичка ибо не разбираетесь в политически процессах в США. Вы со своим маразматиком зеленским разберитесь .
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жириновский разбирается,выпейте с ним шампанского Перше голосування за процедурою імпічменту Трампа в Конгресі США проведуть 31 жовтня, - конгресмен Пелосі - Цензор.НЕТ 1908
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Если рыжему (в чем есть сомнения, но тем не менее) объявят импичмент, то какая затем процедура?
Новые выборы или что? Кто будет управлять в этот промежуток?
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Вице-президент будет управлять, вроде как
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Тогда смысл для демократов в импичменте? Ведь на носу новые выборы. К тому же вице-президент тоже республиканец.
С другой стороны - да и хрен с ними со всеми
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как некомпетэнтный эксперт, осмелюсь предположить для Сената США - а не отправить ли Трампа в Центрально Африканскую Республику, как Посла..))
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Отправь зеленского послом в расейскую ********* для начала , советчик .
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для начала , тебя пошлю, советчкик -попрацюй..
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Дерьмократы ведут себя все неадекватнее с каждым годом, хотя казалось, куда уже больше.
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3 ярда в год - там и республиканцы присуствуют..
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Республиканцы были вынуждены смирится с Трампом. По сути они ничем не отличаются. Они все там были в уютном болоте, делили между собой и передавали по наследству все мягкие кресла, а тут взял и всех нагнул Трамп ))
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нам и не надо 34 штуки - 24 для начала в Старконе кацапов очень даже заставят задуматся...
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Не будет импичмента,маразм будет продолжаться
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вся возня с импичментом демократами проводится с одной целью - отвлечь внимание публики от коррупции в которой замешан главный кандидат в президенты от демократов - Джо Байден . Позиции демократов на президентских выборах очень слабы , а тут еще поймали за руку Байдена и его сыночка .
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есть своя логика ,при помощи и как инструмент зеленый клоун чтобы свалить рыжего клоуна,уж больно многих в Америке достал этот донни рыжий до икоты и не в ней,Америка должна стать Америкой а не цирком для рыжего в маразме
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А при ком она снова станет Америкой?
Байдена точно заклюют и не выберут за коррупцию и дела с сыном. Такое грязное белье нароют. Кто ещё там? Клинтонша?
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Правда? Америка должна стать Америкой? Неужели той самой, которая ходила с вагинами на голове и рассказывала о великом обаме, который получил премию мира, за ... а за что кстати? )))
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Будет очередной пшик у демократов. "Может ли администрация Трампа "препятствовать", "не предоставлять", "игнорировать"и тд? Может. Точно также как это могли демократы вместе с Клинтонами и Обамой.
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