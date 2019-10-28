 Є дві версії стрілянини 25 жовтня в Харкові - з особистих мотивів або у зв'язку з комерційною чи кримінальною діяльністю, - начальник главку НП Сокуренко

Про це повідомляє кореспондент hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Так, під час брифінгу очільник Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко також повідомив, що слідчі мають дві версії подій 25 жовтня у Харкові. Перша версія — замах на замовлення вбивства з особистих мотивів.
"Розглядаємо, що Ісаков і Борох могли бути друзями, знайомими. І замах могли скоїти з мотивів особистої неприязні, помсти, ревнощів, якісь корисливі мотиви", — заявив Сокуренко.
Водночас, очільник Нацполіції Харківщини уточнив, що найбільш вірогідна версія — замах на вбивство, пов'язаний з комерційною чи кримінальною діяльністю потерпілих.
Слідчі вилучили всі записи з камер відеоспостережень, розташованих біля супермаркету "Восторг", де сталася стрілянина.
Відомо, що під час переслідування 47-річного Олексія Титова поліція наздогнала його в районі Південного вокзалу, де він підірвав себе гранатою. При собі у нього було ще чотири гранати Ф-1.
За словами Сокуренка, більше зброї вилучили правоохоронці на дачі Титова у Руській Лозовій: зокрема гранати, димові шашки, гранатомети, підривачі, кілька автоматів Калашникова.
Постраждалого 41-річного Георгія Ісакова ще не допитували. З численними кульовими пораненнями він перебуває в Інституті загальної та невідкладної хірургії. Поліція приставила до нього цілодобову охорону. В поліції додали, що раніше Ісаков неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставлена в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху.
26 жовтня телеграм-канал опублікував інформацію про результати обшуку на дачі у Титова і фото знайденої зброї і боєприпасів.
Сказав є дві версії а назвав 3. Так їх взагалі рідко коли буває більше ніж 2-3 версії. Навчилися тупі речи з "вумним" виглядом казати....
(C)
@aydermuzhdabaev
☹️
1 ч. ·
Только что обстреляли добровольцев, которые говорили с президентом. В прямом эфире ATR мы общались как раз с Денисом Янтарем, и он вынужден был прервать разговор.https://www.youtube.com/watch?v=5qELRqJwENQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-ozWNXsAFQDD1OdOikeg3XQMniqsmq1q2W2_9rigIeXUlw7ddu8id7BQ
http://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/znyaty-sanktsiyi-v-mzs-rf-zayavyly-shho-zelenskyj-sam-vyznav-provynu-************-storony-u-vijni-na-donbasi/?fbclid=iwar2iwm_e1qsuvwjpgoertpakfkh2jkt2zeuga3qpg-rofp1vaiqqg_nxxlc
Зробимо їх ще раз!
(C)
@Goloborodyko
🤔
6 ч. ·
РАСКЛАД. ТЕНДЕНЦИИ.
«Нет-капитуляции» = Нацкорпус.
Нацкорпус = «Азов».
«Азов» = «фашисты»
«Фашисты» = против разведения войск.
Вот структура информационной кампании за крайние две недели.
Задействованы одновременно: Конгресс США, российский МИД и СМИ, Зеленский и ОП...
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2807164089347653