 Є дві версії стрілянини 25 жовтня в Харкові - з особистих мотивів або у зв'язку з комерційною чи кримінальною діяльністю, - начальник главку НП Сокуренко

Про це повідомляє кореспондент hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час брифінгу очільник Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко також повідомив, що слідчі мають дві версії подій 25 жовтня у Харкові. Перша версія — замах на замовлення вбивства з особистих мотивів.

"Розглядаємо, що Ісаков і Борох могли бути друзями, знайомими. І замах могли скоїти з мотивів особистої неприязні, помсти, ревнощів, якісь корисливі мотиви", — заявив Сокуренко.

Водночас, очільник Нацполіції Харківщини уточнив, що найбільш вірогідна версія — замах на вбивство, пов'язаний з комерційною чи кримінальною діяльністю потерпілих.

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Слідчі вилучили всі записи з камер відеоспостережень, розташованих біля супермаркету "Восторг", де сталася стрілянина.

Відомо, що під час переслідування 47-річного Олексія Титова поліція наздогнала його в районі Південного вокзалу, де він підірвав себе гранатою. При собі у нього було ще чотири гранати Ф-1.

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За словами Сокуренка, більше зброї вилучили правоохоронці на дачі Титова у Руській Лозовій: зокрема гранати, димові шашки, гранатомети, підривачі, кілька автоматів Калашникова.

Постраждалого 41-річного Георгія Ісакова ще не допитували. З численними кульовими пораненнями він перебуває в Інституті загальної та невідкладної хірургії. Поліція приставила до нього цілодобову охорону. В поліції додали, що раніше Ісаков неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставлена в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху.

26 жовтня телеграм-канал опублікував інформацію про результати обшуку на дачі у Титова і фото знайденої зброї і боєприпасів.