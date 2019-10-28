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Все про:Нацполіція (8413) стрілянина (1068) Харків (1537) Сокуренко Валерій (2)

 Є дві версії стрілянини 25 жовтня в Харкові - з особистих мотивів або у зв'язку з комерційною чи кримінальною діяльністю, - начальник главку НП Сокуренко

У поліції назвали основну версію причини стрілянини на вулиці Клочківській у Харкові 25 жовтня, в якій загинув Володимир Борох та був поранений Георгій Ісаков, ще один учасник подій Олексій Титов підірвав себе під час переслідування поліцією.

Про це повідомляє кореспондент hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час брифінгу очільник Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко також повідомив, що слідчі мають дві версії подій 25 жовтня у Харкові. Перша версія — замах на замовлення вбивства з особистих мотивів.

"Розглядаємо, що Ісаков і Борох могли бути друзями, знайомими. І замах могли скоїти з мотивів особистої неприязні, помсти, ревнощів, якісь корисливі мотиви", — заявив Сокуренко.

Водночас, очільник Нацполіції Харківщини уточнив, що найбільш вірогідна версія — замах на вбивство, пов'язаний з комерційною чи кримінальною діяльністю потерпілих.

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Слідчі вилучили всі записи з камер відеоспостережень, розташованих біля супермаркету "Восторг", де сталася стрілянина.

Відомо, що під час переслідування 47-річного Олексія Титова поліція наздогнала його в районі Південного вокзалу, де він підірвав себе гранатою. При собі у нього було ще чотири гранати Ф-1.

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За словами Сокуренка, більше зброї вилучили правоохоронці на дачі Титова у Руській Лозовій: зокрема гранати, димові шашки, гранатомети, підривачі, кілька автоматів Калашникова.

Постраждалого 41-річного Георгія Ісакова ще не допитували. З численними кульовими пораненнями він перебуває в Інституті загальної та невідкладної хірургії. Поліція приставила до нього цілодобову охорону. В поліції додали, що раніше Ісаков неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставлена в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху.

26 жовтня телеграм-канал опублікував інформацію про результати обшуку на дачі у Титова і фото знайденої зброї і боєприпасів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156426
 
 
 Топ коментарі
 
Їздив на передову. Зустрічався з учителями та лікарями. Зрозумів одне - всі готові до розведення. І ми з Ігором Валерійовичем вже давно готові вас розвести. Розведемо "без шуму и пыли", будьте певні.
Зробимо їх ще раз!
(C)
@Goloborodyko
🤔
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Алексей Арестович
6 ч. ·

РАСКЛАД. ТЕНДЕНЦИИ.
«Нет-капитуляции» = Нацкорпус.
Нацкорпус = «Азов».
«Азов» = «фашисты»
«Фашисты» = против разведения войск.
Вот структура информационной кампании за крайние две недели.
Задействованы одновременно: Конгресс США, российский МИД и СМИ, Зеленский и ОП...
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2807164089347653
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Айдер Муждабаев
1 ч. ·

Только что обстреляли добровольцев, которые говорили с президентом. В прямом эфире ATR мы общались как раз с Денисом Янтарем, и он вынужден был прервать разговор.https://www.youtube.com/watch?v=5qELRqJwENQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-ozWNXsAFQDD1OdOikeg3XQMniqsmq1q2W2_9rigIeXUlw7ddu8id7BQ
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хто там писал что киллер убил кого то ...вы видео видели ...чуваки сначала вместе бухали потом повздорили и на стоянке устроили стрельбу ...
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Де таких тупнів беруть???
Сказав є дві версії а назвав 3. Так їх взагалі рідко коли буває більше ніж 2-3 версії. Навчилися тупі речи з "вумним" виглядом казати....
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Только что обстреляли добровольцев, которые говорили с президентом
(C)
@aydermuzhdabaev
☹️
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Власть и криминал в Украине так срослись и спелись, что получилось одно целое.
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Айдер Муждабаев
1 ч. ·

Только что обстреляли добровольцев, которые говорили с президентом. В прямом эфире ATR мы общались как раз с Денисом Янтарем, и он вынужден был прервать разговор.https://www.youtube.com/watch?v=5qELRqJwENQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-ozWNXsAFQDD1OdOikeg3XQMniqsmq1q2W2_9rigIeXUlw7ddu8id7BQ
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а у зейло та штабних крисюків усе тихо...
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Їздив на передову. Зустрічався з учителями та лікарями. Зрозумів одне - всі готові до розведення. І ми з Ігором Валерійовичем вже давно готові вас розвести. Розведемо "без шуму и пыли", будьте певні.
Зробимо їх ще раз!
(C)
@Goloborodyko
🤔
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Алексей Арестович
6 ч. ·

РАСКЛАД. ТЕНДЕНЦИИ.
«Нет-капитуляции» = Нацкорпус.
Нацкорпус = «Азов».
«Азов» = «фашисты»
«Фашисты» = против разведения войск.
Вот структура информационной кампании за крайние две недели.
Задействованы одновременно: Конгресс США, российский МИД и СМИ, Зеленский и ОП...
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2807164089347653
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А у "пострадавших" обыски проводились?Оружие у них легальное?
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цікаво, а що менти замовчують про ще двох убобков??
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