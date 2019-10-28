 Кабмін посилив безпеку в акваторії Азовського моря

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Кабміну

"Уряд, зокрема, посилив безпеку мореплавання акваторії Азовського моря, для цього включив прилеглі до морського порту м. Маріуполя території до водного простору, щодо яких вживаються заходи безпеки відповідно до Кодексу торговельного мореплавства", - наголошується в повідомленні.

Крім того, уряд доручив низці державних органів і підприємств зробити швидкими і зручними процедури переходу з Херсонської області до Криму через пункти в'їзду "Каланчак" і "Чонгар".

"Уряд також визначив порядок для добровільної сплати внесків України до бюджетів ООН, щоб розширити можливості фінансування Місії України при НАТО в Брюсселі та покращити співпрацю України з НАТО", - сказано в повідомленні.

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