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 Політика України
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Все про:Азовське море (1207) безпека (335) Кабмін (3236)

 Кабмін посилив безпеку в акваторії Азовського моря

Кабінет Міністрів України сьогодні, 28 жовтня, на своєму виїзному засіданні в м. Маріуполь Донецької області ухвалив низку рішень щодо посилення безпеки громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Кабміну

"Уряд, зокрема, посилив безпеку мореплавання акваторії Азовського моря, для цього включив прилеглі до морського порту м. Маріуполя території до водного простору, щодо яких вживаються заходи безпеки відповідно до Кодексу торговельного мореплавства", - наголошується в повідомленні.

Крім того, уряд доручив низці державних органів і підприємств зробити швидкими і зручними процедури переходу з Херсонської області до Криму через пункти в'їзду "Каланчак" і "Чонгар".

"Уряд також визначив порядок для добровільної сплати внесків України до бюджетів ООН, щоб розширити можливості фінансування Місії України при НАТО в Брюсселі та покращити співпрацю України з НАТО", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вільне судноплавство в Азовському морі мають забезпечити міжнародні морські сили - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156425
 
 
 Топ коментарі
 
"...правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсонской области в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар".

А каким боком дополнительные удобства для шастания ваты, сепаров и диверсантов в Крымняш и обратно "усиливают безопасность в акватории Азовского моря"? Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря - Цензор.НЕТ 9615
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чим ...черговим бла-бла-бла ?
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А я вже,трохи задрімавчши,подумав,що наш тіпа уряд вирішив будувати військові кораблі на Миколаївському заводі...Ну це тіпа на тому,де раніше авіаносці будували...І треба було ж такому наснитися...
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фуф наконец то усилили.можно спать спокойно.
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Це, як про "зупинити війну" - "війна, стій! Раз-два!" Перегнали туди додаткові військові катери? Перевели додаткові повітряні сили? От куди б субвенцвї перекинути, якщо вже є зайві. Хоч про що це я?
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А я вже,трохи задрімавчши,подумав,що наш тіпа уряд вирішив будувати військові кораблі на Миколаївському заводі...Ну це тіпа на тому,де раніше авіаносці будували...І треба було ж такому наснитися...
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Ну так про це треба у нашого тіпа уряду запитати...
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...Кроме того, правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсонской области в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар"...скоро включать воду ...Источник: https://censor.net.ua/n3156425
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"...правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсонской области в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар".

А каким боком дополнительные удобства для шастания ваты, сепаров и диверсантов в Крымняш и обратно "усиливают безопасность в акватории Азовского моря"? Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря - Цензор.НЕТ 9615
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ну . что бы не вплавь по акватории - ветра начались
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"Каланчак" и "Чонгар" - каким боком это к "безопасности в акватории Азовского моря"? бумажным "деловодством" и прогибами перед кремлем безопасность не усиливается.
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люди флота строят для безопасности и только у нас безопасность усиливают решениями правительства)
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Чем иметь такую власть , как у нас , так лучше не иметь никакой .
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Фииии, как не культурно. Или ты сои нажралось?
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"З гімна куля"©
Это вам не Путинская вундервафля. У Гончарука лично хватит каждой вражине в лоб закатать.
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а почему не издали указ о полной безопасности акватории, попахивает изменой
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интересно . если я смажу петли на воротах это усилит безопасность моего приусадебного участка ? Кабмін посилив безпеку в акваторії Азовського моря - Цензор.НЕТ 8048
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Нет конечно,без таблички "Злая собака" ничего не усилится.
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боюсь что и табличка не поможет . а вот реальная собака или дробовик в доме совсем другое дело
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ну им минские договоренности не велят,только таблички можно
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вы знаете читал я эти минские писульки . нет там ничего ни про корабли ВМСУ в Азовском море ни про береговую оборону побережья . так что и собаку и дробовик мы можем себе там вполне позволить
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уся муть ща те, щоб рогатим краще було перетинати в окупований Крим...
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А тут уже без жодних обмовок: Путін сьогодні сказав, що в нього зі Зеленським на Донбасі є спільний ворог -добровольці й "націоналісти".
(C)
@artnataliwood5
🤔
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може би Ви змінили нік,бо якось вже навангували Кабмін посилив безпеку в акваторії Азовського моря - Цензор.НЕТ 9078
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Выражаю особоглубокую озабоченность! А якщо по справі, ТАМ ЩО, В "ОФІСІ" ОДНІ ДЕБІЛИ?!!!
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******** балет!
Оце точно - маразм! Я ніколи не чув, щоб безпеку акваторії підвищували якимись постановами.
Головне, що спростили перетин адмінкордону з Кримом. Що далі? Вода в Крим? Фєдєралізація за ************ забаганками?
Ви там у кабміні їли уху та, схоже, переїли зовсім!
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