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Все про:зброя (1423) добровольці (356) Білецький (111) Золоте (72)

 Зброю із Золотого не вивезли, а перемістили менше ніж на кілометр, - Білецький

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький стверджує, що добровольці, які живуть у прифронтовому селищі Золоте-4, не вивезли, а перемістили зброю за межі так званої "червоної зони".

Про це він заявив у розмові з виданням "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Зброя в ООС обмежується виключно у так званій "червоній зоні". По наказу Зеленського вони оголосили "червоною зоною" Золоте-4 тільки сьогодні вранці. Зброю нікуди не вивозили, а перемістили менше, ніж на кілометр, за межі "червоної зони"", - сказав Білецький.

За словами лідера "Національного корпусу", ветерани мають при собі лише легальну зброю, адже "приїхали захищати територіальну цілісність країни".

Лідер "Нацкорпусу" назвав зброю добровольців "засобами самооборони".

Читайте також: Поліція нашу зброю не вивозила. Її передали нашим людям у Золотому, - учасник акції "Ні - капітуляції" "азовець" Янтар

Білецький також назвав абсурдними заяви штабу ООС про нібито нелегальне перебування ветеранів у Золотому-4. За його словами, громадяни України мають конституційне право  перебувати у будь-якій точці держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.

Учасник акції "Ні - капітуляції" "азовець" Денис Янтар спростував цю заяву. За його словами, поліція зброї не вивозила, її віддали "нашим людям в Золотому".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156424
 
 
 Топ коментарі
 
Бєлєцкій, припиняй шоу. Уже не смішно.
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цепная собака авакяна еблецкий-займись делом или иди на хер!!!
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Билецкий переобувается со скоростью 27мью махов
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Кишенькові націоналісти дискредитували себе так що не можна жодному їхньому слову вірити
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У зєльоной наволочі почало від пана Андрія підгорати не по-дитячому, значить все робить правильно.
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Билецкий, разрешение на оружие покажи, нет, то пиши явку с повинной, со своими бандюками.
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Зеленський наближує Україну до громадянської війни.
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. Ходять чутки що ***** мріє про Нобелівську премію миру. ***** потрібен привід ввести ;міратворцєв;.
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В Золотом обстреляли обезоруженных добровольцев, поскандаливших с Зеленским

"В прямом эфире ATR мы общались как раз с Денисом Янтарем, и он вынужден был прервать разговор", - сообщил Муждабаев.https://t.me/LastBP/156

"Страшного обстрела не было. Он был более прицельный, по тем местам, где мы находимся. Оружия у нас на позиции нет, мы бы хотели себя обезопасить... Было чуть тревожно"
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