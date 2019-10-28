 Зброю із Золотого не вивезли, а перемістили менше ніж на кілометр, - Білецький

Про це він заявив у розмові з виданням "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Зброя в ООС обмежується виключно у так званій "червоній зоні". По наказу Зеленського вони оголосили "червоною зоною" Золоте-4 тільки сьогодні вранці. Зброю нікуди не вивозили, а перемістили менше, ніж на кілометр, за межі "червоної зони"", - сказав Білецький.

За словами лідера "Національного корпусу", ветерани мають при собі лише легальну зброю, адже "приїхали захищати територіальну цілісність країни".

Лідер "Нацкорпусу" назвав зброю добровольців "засобами самооборони".

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Білецький також назвав абсурдними заяви штабу ООС про нібито нелегальне перебування ветеранів у Золотому-4. За його словами, громадяни України мають конституційне право перебувати у будь-якій точці держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.

Учасник акції "Ні - капітуляції" "азовець" Денис Янтар спростував цю заяву. За його словами, поліція зброї не вивозила, її віддали "нашим людям в Золотому".